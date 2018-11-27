НАТО готовит плацдарм для сковывания подводного компонента Черноморского флота. Непростые скитания «Echo»

Источники информации:

http://antifashist.com/item/odessa-stala-postoyannoj-bazoj-britanskogo-flota.html

https://news.rambler.ru/army/40279408-korabli-vms-ssha-voshli-v-akvatoriyu-chernogo-morya/

https://www.novayagazeta.ru/news/2018/11/25/147064-spetsnaz-pogranvoysk-fsb-rossii-perehvatil-voennye-suda-ukrainy-v-kerchenskom-prolive-ranen-ukrainets-kiev-obvinyaet-moskvu-v-agressii-moskva-kiev-v-provokatsii

https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/type23.htm

Нарушив статьи 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву, а также проигнорировав все возможные формы предупреждений (с помощью мегафонов, морских УКВ-радиостанций и даже силового воздействия посредством навала на обратный завал правого борта рейдового буксира «Яны Капу») со стороны экипажей кораблей Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России, украинская «москитная» корабельная группа в составе вышеуказанного буксира, а также артиллерийских бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» (пр. 58150 «Гюрза»), всё же пошла на поводу у командования ВМСУ и предприняла попытку прорыва рубежей воспрещения и ограничения доступа и манёвра A2/AD, оперативно возведённых на южных подступах к Керчь-Еникальскому каналу патрульными катерами пр. 12200 «Соболь», пр. 12150 «Мангуст», а также пограничным сторожевым кораблём пр. 745 «Дон».Как стало ясно ещё днём 25 ноября, экипажам украинских «москитных посудин» был отдан приказ максимально потрепать нервы нашим пограничникам, и, дождавшись наступления темноты, осуществить очередную попытку прорыва в Керченский пролив для провоцирования максимально жёстких контрмер со стороны департамента БОХР ПС ФСБ России. Естественно, все временные рамки данной акции чётко прорабатывались и согласовывались со штаб-квартирой НАТО в Брюсселе, Пентагоном и Госдепом США, ну и конечно же британским Уайтхоллом, который буквально за последние несколько месяцев стал позиционировать себя в качестве главного дестабилизирующего звена в Причерноморье.Данное мнение находит своё подтверждение в состряпанном на скорую руку украинско-британском соглашении о предоставлении портовой инфраструктуры Одессы для возведения военно-морской базы Королевского ВМФ Великобритании. Подобная договорённость была окончательно достигнута 21 ноября 2018 года в ходе переговоров главы британского оборонного ведомства Гэвина Уильямсона с нелегитимно избранным министром обороны «незалежной» Степаном Полтораком. Примечательно, что инцидент близ Керченского пролива произошел буквально через 4 дня после данного события. Здесь всё предельно ясно: сразу после экстренного заседания Совбеза ООН, инициированного российской и украинской сторонами, а также срочного созыва заседания комиссии «Украина — НАТО» по запросу Киева, на которых вся ответственность за происходящее будет возложена исключительно на российскую сторону, в распоряжении Североатлантического альянса появится железобетонный аргумент в пользу незамедлительной выработки концепции «противодействия российскому флоту» в акватории Чёрного моря с последующей милитаризацией прибрежной инфраструктуры Болгарии, Румынии и Украины. Лондон же во всей этой истории определённо метит на роль «гвоздя программы».Около двух месяцев назад мы детально рассмотрели весьма необычный разведывательный полёт вдоль южных воздушных рубежей России (близ Республики Крым) самолёта стратегической радиотехнической и радиоэлектронной разведки RC-135W «Rivet Joint» Королевских ВВС Великобритании с бортовым номером «Z666». Удалось выяснить, что совпадение данной миссии британского разведчика с переходом вспомогательных судов ВМС «незалежной» из Западной военно-морсокой базы Одессы в порт Мариуполя (на неспокойный «задний двор» Южного военного округа ВС России) в период с 20 по 25 сентября объясняется не одним только стремлением Лондона оказать демонстрационную военно-политическую поддержку Киеву, но желанием командования ВВС Великобритании заполучить стратегически важную радиотехническую и радиоэлектронную информацию о режимах работы таких средств радиолокационной разведки, как береговой РЛК загоризонтного обнаружения радиоконтрастных и радиоизлучающих целей «Монолит-Б», а также современных средств связи и обмена информацией, размещённых на пунктах боевого управления береговыми противокорабельными батареями ПКРК К300П «Бастион-П».В ситуации же с развёртыванием в порту Одессы британской военно-морской базы действия Лондона необходимо рассматривать уже под призмой подготовки всего Североатлантического альянса к грядущим морским баталиям с Черноморским флотом ВМФ России. Для этого необходимо рассмотреть основные пункты договорённости, достигнутой во время встречи Уильямсона и Полторака. По сообщениям небезызвестного новостного издания «Daily Telegraph», ссылающегося на самого Г. Уильямсона, помимо подразделений Королевской морской пехоты Великобритании, которые будут размещены в Одессе, на территории Западной военно-морской базы ВМСУ будут подготовлены постоянные места для швартовки надводных кораблей британского флота.В первую очередь данную корабельную группировку сформируют фрегаты Type 23 класса «Duke». Они оснащены примитивными корабельными ЗРК «Sea Wolf», которые при использовании штатных зенитных ракет и двух одноканальных радиолокационных станций наведения «Type 911» не смогут осуществлять одновременный перехват более чем 2 средств воздушного нападения противника. Более того, посредственные ЛТХ зенитных ракет «Sea Wolf», а также вычислительных средств ЗРК обеспечивают максимальную скорость поражаемой цель лишь в 600 м/с. Вывод: в плане формирования противоракетного зонтика фрегаты класса «Дюк» крайне посредственны; комплексы «Sea Wolf» не смогут отразить удар 2-маховых противокорабельных ракет 3М55 «Оникс» или 2,9-маховых 3М54Э1 «Калибр-НКЭ» даже в количестве одной или двух единиц. Не удастся перехватить и 8—10 дозвуковых ПКР Х-35У «Уран» в связи с наличием лишь двух целевых каналов. Но здесь не всё так просто.В дополнение к «Дюкам» командование ВМФ Великобритании может направить и пару-тройку эсминцев ПВО-ПРО Type 45 класса «Daring», оснащённых уникальными в своём роде зенитно-ракетными комплексами PAAMS. Основой данных корабельных ЗРК в «британском исполнении» являются мощный многофункциональный АФАР-радар S-диапазона «Sampson», размещённый в верхней части надстройки на высоте 42 м (обеспечивает радиогоризонт по низковысотным ПКР в 55 км), а также зенитные управляемые ракеты «Aster-30» с дальностью действия в 100 км и возможностью выполнения манёвров с перегрузками около 65 ед. Наличие у ракет «Aster-30» двигателей поперечного управления позволяет (с переменным успехом) перехватывать даже высокоманевренные баллистические и аэродинамические объекты, реализующие перегрузки в 25—35 ед., а поэтому разделаться с Type 45 будет крайне сложно даже с применением противокорабельных ракет 3М55/К-310 комплекса «Бастион». Для более эффективного противостояния эсминцам класса «Дэринг» потребуется либо массированное применение «Бастионов» и аэробаллистических ракет «Кинжал», либо задействование сверхмалошумных подлодок пр. 636.3 «Варшавянка», состоящих на вооружении ЧФ. На этом моменте хотелось бы остановиться подробнее.Дело в том, что фрегаты класса «Дюк», прикрываемые эсминцами ПВО Type 45, как раз и будут заточены под выполнение противолодочных операций. Для этого на их борту размещён полноценный комплект современных гидроакустических средств: активно-пассивная низкочастотная гидроакустическая станция с гибкой протяжённой буксируемой антенной (ГПБА) «Type 2031», а также бульбовая ГАС «Type 2050». В достаточно ограниченных (в географическом плане) западном и северо-западном районах акватории Чёрного моря запеленговать «Варшавянки» будет значительно проще даже при скорости хода в 3—5 узлов, особенно в удовлетворительной гидрологической обстановке. На этом фоне огромное оперативно-тактическое значение приобретает факт предоставления Военно-морскому флоту Великобритании ещё и места швартовки для многоцелевого корабля гидрографической разведки «Echo» с экипажем из 72 офицеров, которое прибудет в Одессу первым.На первый взгляд неказистое судно, похожее на старенькую плавучую мастерскую, несёт полный спектр гидроакустического оборудования, которое позволит британским морякам детально изучить рельеф дна в западных районах Чёрного моря на глубинах до 300 метров (на этих глубинах оперируют «Варшавянки») с целью обнаружения впадин и подводных хребтов, которые могут быть использованы нашими дизель-электрическими субмаринами для сокрытия от ГАС противника. Более того, англичан вполне мог заинтересовать рельеф дна северо-западной части Чёрного моря ещё и с целью разведки секторов для размещения бурового оборудования в районе северо-западного шельфа, где находятся внушительные залежи нефти и природного газа. Очевидно, что о конвенции Монтрё здесь уже никто и не упомянет.