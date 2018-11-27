День морской пехоты России
Ежегодно 27 ноября в России отмечается День морской пехоты – профессиональный праздник всех военнослужащих, военнообязанных, а также гражданского персонала, проходящих или проходивших службу и работающих в воинских частях морской пехоты ВС РФ. История российской морской пехоты насчитывает уже 313 лет, она была сформирована Петром I еще в 1705 году. За более чем трехсотлетнюю историю своего существования русские морские пехотинцы вписали немало славных побед в историю нашего государства. Не случайно девиз морской пехоты ВМФ России – «Там, где мы, там победа!».
История российской морской пехоты берет свое начало в XVIII веке, насчитывая уже более трех веков. Указ о создании первого в Российской империи «полка морских солдат» был подписан тогда еще царем Петром Первым 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Именно эта историческая дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России №253 от 15 июля 1996 года и была установлена в качестве Дня морской пехоты России. Так что, не смотря на богатую и долгую историю, День морской пехоты в нашей стране сравнительно молодой праздник.
Символично, что именно Пётр I, являющийся основателем российского регулярного флота, учредил и полки морских солдат, положивших начало отсчету славной истории российской морской пехоты. Свое боевое крещение морские пехотинцы приняли в сражениях Северной войны с Швецией, в ходе которой впервые в нашей стране было создано крупное десантное соединение – корпус общей численностью порядка 20 тысяч человек. В дальнейшем «солдаты моря» принимали участие практически во всех битвах и войнах, которые приходилось вести России.
Исторически первые воинские формирования, которые больше всего напоминали традиционную морскую пехоту, появились в Англии в 1664 году. В то время морские пехотинцы использовались на кораблях для ведения ружейного огня по экипажам кораблей противника, а также абордажного боя и несения караульной службы. Образованная в 1705 году российская морская пехота прошла боевое крещение в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота «Эсперн», отличилась она и в Гангутском сражении 1714 года, закончившимся победой русского флота. В те годы корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись непосредственно командирам кораблей, а вопросами их специальной боевой подготовки занимался начальник морской пехоты эскадры. После завершения очередной военной кампании абордажно-десантные команды соединялись в свои батальоны, занимались на берегу боевой подготовкой и несли караульную службу в казармах и на базе.
В конце XVIII – начале XIX века в связи с изменением способов ведения боевых действий флотов и характера войн морская пехота в России неоднократно подвергалась процессу реорганизации. В этот период времени морская пехота рассматривалась главным образом, как боевой род войск, основным предназначением которого являлись десантные операции. Отряды морской пехоты России приняли участие в Русско-турецкой войне (1768-1774 годов), в Средиземноморском походе адмирала Фёдора Ушакова (1798-1800 годов) во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате успешных десантных операций удалось освободить от французских войск Ионические острова, взять штурмом с моря крепость Корфу, которая считалась неприступной, а также освободить южные и центральные регионы Италии, занять Неаполь и Рим. Позднее сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж стал единственной частью русского флота, которая одновременно представляла собой и корабельную команду, и пехотный гвардейский батальон, и приняла участие в Отечественной войне 1812 года. Участвуя в боях на сухопутном фронте, морской гвардейский экипаж частично выполнял некоторые функции морской пехоты, участвуя в наведении переправ через различные водные преграды.
В 1813 году части морской пехоты были переданы из состава флота в армейское ведомство, после чего на протяжении практически 100 лет крупные штатные формирования морской пехоты на русском флоте отсутствовали. Однако уже героическая оборона Севастополя 1854-1855 годов продемонстрировала необходимость наличия в составе флота большого количества морских стрелковых частей, подтверждая важность создания регулярных частей морской пехоты. Во время обороны города такие соединения пришлось экстренно создавать на месте из экипажей затопленных на рейде кораблей.
Несмотря на это, вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты в России был вновь поставлен лишь в 1910 году, а уже в следующем году Главный морской штаб представил свой проект создания постоянных пехотных частей, расположенных в основных базах русского флота: пехотного полка Балтийского флота, а также Владивостокского батальона и батальона Черноморского флота. В августе 1914 года в Кронштадте было сформировано три отдельных батальона, личный состав для них был взять из 1-го Балтийского флотского экипажа и Гвардейского флотского экипажа. Постоянные части морской пехоты российского флота приняли участие в боях Первой мировой войны (1914-1918 годов), а также принимали участие в гражданской войне в России, после ее завершения они вновь были расформированы.
В результате, как особый род сил ВМФ Советского Союза, морская пехота была вновь сформирована только перед Великой Отечественной войной в 1939 году, когда в составе войск береговой обороны Балтийского флота была сформирована отдельная стрелковая бригада. С началом Великой Отечественной на флотах, флотилиях и военно-морских базах страны начался процесс формирования бригад и батальонов морской пехоты. Они комплектовались главным образом личным составом с кораблей, различных береговых частей и курсантами военно-морских учебных заведений. В основном подразделения морской пехоты предназначались для ведения боевых действий на приморских направлениях фронта, проведения десантных и противодесантных операций. Всего в годы войны на советско-германском фронте действовала 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Подразделения морской пехоты героически сражались с врагом под Москвой и Ленинградом, обороняли Одессу и Севастополь, советское Заполярье, участвовали в боях за Сталинград и других значимых сражениях войны. Всего в этих подразделениях воевало порядка 150 тысяч человек.
Несколько бригад морской пехоты в составе сухопутных войск дошли до Берлина, а в августе 1945 года советские морские пехотинцы высаживались на Курильских островах, в портах Кореи и Южного Сахалина, приняв участие в войне с Японией. Всего в годы войны морская пехота приняла участие в более чем 120 десантных операциях советских войск. За черные бушлаты и невероятную храбрость немцы прозвали морских пехотинцев «черной смертью» и «черными дьяволами». Даже когда всех солдат и офицеров Красной Армии переодели в общевойсковую форму, морские пехотинцы сохранили себе бескозырки и тельняшки. За проявленный на полях сражений Великой Отечественной войны героизм десятки соединений морской пехоты получили почетное звание гвардейских, а также различные почетные наименования. Десятки тысяч морских пехотинцев получили правительственные ордена и медали, более 150 человек стали Героями Советского Союза.
В 1956 году в очередной раз в истории в рамках реорганизации Вооруженных сил подразделения и части морской пехоты были расформированы. Вновь создавать их пришлось уже в 1963 году вместе с ростом задач, которые должен был решать ВМФ СССР. Части морской пехоты формировались на базе мотострелковых полков сухопутных войск. Первый Гвардейский полк морской пехоты, как и прежде, вновь появился на Балтийском флоте. В том же 1963 году полк морской пехоты был сформирован на Тихоокеанском флоте, в 1966 году – на Северном флоте, а в 1967 году – на Черноморском флоте.
В послевоенные годы подразделения морской пехоты привлекались для решения специальных задач на территории Египта, Сирии, Анголы, Йемена, Гвинеи, Эфиопии, Вьетнама. В 1990-е годы российские морские пехотинцы из состава Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За проявленный в боях на Северном Кавказе героизм более 20 морских пехотинцев были удостоены звания Героя России, более пяти тысяч «черных беретов» были награждены правительственными орденами и медалями.
Сегодня морская пехота России – это высокомобильный род береговых войск ВМФ Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз страны, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота. Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей, либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин (в подавляющем большинстве случаев на бронетранспортерах). Подразделения морской пехоты России оснащаются главным образом плавающими образцами боевой техники, переносными зенитными и противотанковыми комплексами и автоматическим стрелковым оружием.
Совсем недавно на вооружении морской пехоты России появились также и основные боевые танки. Ранее Минобороны РФ приняло решение об усилении всех бригад морской пехоты танками Т-72Б3 и Т-80БВМ. Хотя эти тяжелые боевые машины не способны плавать, у российского флота имеются необходимые технические средства, для того чтобы быстро доставить их на берег. Как показывает опыт недавних учений, морским пехотинцам после высадка на берег не хватает огневой мощи, для того чтобы «зацепиться за плацдарм». Помимо этого танки необходимы для проведения экспедиционных операций, которые были бы аналогичны сирийской кампании. Эксперты полагают, что ввод в состав бригад морской пехоты танковых батальонов существенно увеличит их огневую мощь и боевую устойчивость, а также расширит возможный спектр решаемых задач. Предполагается, что подразделения морской пехоты России, действующие в районах страны с холодным климатом (в Арктике и на Камчатке), получат газотурбинные основные боевые танки Т-80БВМ, а остальные подразделения – Т-72Б3.
Продолжается процесс перевооружения морской пехоты России новой военной техникой. В морскую пехоту поступило значительное количество современных бронетранспортеров БТР-82А, превосходящих своих предшественников БТР-80 по многим параметрам. Помимо этого морская пехота России получает новые образцы стрелкового оружия, средств связи и экипировки, в том числе, не имеющий аналогов плавающий бронежилет «Корсар-МП». Также в соединения морской пехоты Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов поступает новая боевая экипировка «Ратник».
27 ноября «Военное обозрение» поздравляет всех действующих солдат и офицеров, а также ветеранов подразделений морской пехоты России с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
История российской морской пехоты берет свое начало в XVIII веке, насчитывая уже более трех веков. Указ о создании первого в Российской империи «полка морских солдат» был подписан тогда еще царем Петром Первым 16 ноября (27 ноября по новому стилю) 1705 года. Именно эта историческая дата согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России №253 от 15 июля 1996 года и была установлена в качестве Дня морской пехоты России. Так что, не смотря на богатую и долгую историю, День морской пехоты в нашей стране сравнительно молодой праздник.
Символично, что именно Пётр I, являющийся основателем российского регулярного флота, учредил и полки морских солдат, положивших начало отсчету славной истории российской морской пехоты. Свое боевое крещение морские пехотинцы приняли в сражениях Северной войны с Швецией, в ходе которой впервые в нашей стране было создано крупное десантное соединение – корпус общей численностью порядка 20 тысяч человек. В дальнейшем «солдаты моря» принимали участие практически во всех битвах и войнах, которые приходилось вести России.
Исторически первые воинские формирования, которые больше всего напоминали традиционную морскую пехоту, появились в Англии в 1664 году. В то время морские пехотинцы использовались на кораблях для ведения ружейного огня по экипажам кораблей противника, а также абордажного боя и несения караульной службы. Образованная в 1705 году российская морская пехота прошла боевое крещение в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота «Эсперн», отличилась она и в Гангутском сражении 1714 года, закончившимся победой русского флота. В те годы корабельные абордажно-десантные команды морской пехоты подчинялись непосредственно командирам кораблей, а вопросами их специальной боевой подготовки занимался начальник морской пехоты эскадры. После завершения очередной военной кампании абордажно-десантные команды соединялись в свои батальоны, занимались на берегу боевой подготовкой и несли караульную службу в казармах и на базе.
В конце XVIII – начале XIX века в связи с изменением способов ведения боевых действий флотов и характера войн морская пехота в России неоднократно подвергалась процессу реорганизации. В этот период времени морская пехота рассматривалась главным образом, как боевой род войск, основным предназначением которого являлись десантные операции. Отряды морской пехоты России приняли участие в Русско-турецкой войне (1768-1774 годов), в Средиземноморском походе адмирала Фёдора Ушакова (1798-1800 годов) во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате успешных десантных операций удалось освободить от французских войск Ионические острова, взять штурмом с моря крепость Корфу, которая считалась неприступной, а также освободить южные и центральные регионы Италии, занять Неаполь и Рим. Позднее сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж стал единственной частью русского флота, которая одновременно представляла собой и корабельную команду, и пехотный гвардейский батальон, и приняла участие в Отечественной войне 1812 года. Участвуя в боях на сухопутном фронте, морской гвардейский экипаж частично выполнял некоторые функции морской пехоты, участвуя в наведении переправ через различные водные преграды.
В 1813 году части морской пехоты были переданы из состава флота в армейское ведомство, после чего на протяжении практически 100 лет крупные штатные формирования морской пехоты на русском флоте отсутствовали. Однако уже героическая оборона Севастополя 1854-1855 годов продемонстрировала необходимость наличия в составе флота большого количества морских стрелковых частей, подтверждая важность создания регулярных частей морской пехоты. Во время обороны города такие соединения пришлось экстренно создавать на месте из экипажей затопленных на рейде кораблей.
Несмотря на это, вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты в России был вновь поставлен лишь в 1910 году, а уже в следующем году Главный морской штаб представил свой проект создания постоянных пехотных частей, расположенных в основных базах русского флота: пехотного полка Балтийского флота, а также Владивостокского батальона и батальона Черноморского флота. В августе 1914 года в Кронштадте было сформировано три отдельных батальона, личный состав для них был взять из 1-го Балтийского флотского экипажа и Гвардейского флотского экипажа. Постоянные части морской пехоты российского флота приняли участие в боях Первой мировой войны (1914-1918 годов), а также принимали участие в гражданской войне в России, после ее завершения они вновь были расформированы.
В результате, как особый род сил ВМФ Советского Союза, морская пехота была вновь сформирована только перед Великой Отечественной войной в 1939 году, когда в составе войск береговой обороны Балтийского флота была сформирована отдельная стрелковая бригада. С началом Великой Отечественной на флотах, флотилиях и военно-морских базах страны начался процесс формирования бригад и батальонов морской пехоты. Они комплектовались главным образом личным составом с кораблей, различных береговых частей и курсантами военно-морских учебных заведений. В основном подразделения морской пехоты предназначались для ведения боевых действий на приморских направлениях фронта, проведения десантных и противодесантных операций. Всего в годы войны на советско-германском фронте действовала 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Подразделения морской пехоты героически сражались с врагом под Москвой и Ленинградом, обороняли Одессу и Севастополь, советское Заполярье, участвовали в боях за Сталинград и других значимых сражениях войны. Всего в этих подразделениях воевало порядка 150 тысяч человек.
Несколько бригад морской пехоты в составе сухопутных войск дошли до Берлина, а в августе 1945 года советские морские пехотинцы высаживались на Курильских островах, в портах Кореи и Южного Сахалина, приняв участие в войне с Японией. Всего в годы войны морская пехота приняла участие в более чем 120 десантных операциях советских войск. За черные бушлаты и невероятную храбрость немцы прозвали морских пехотинцев «черной смертью» и «черными дьяволами». Даже когда всех солдат и офицеров Красной Армии переодели в общевойсковую форму, морские пехотинцы сохранили себе бескозырки и тельняшки. За проявленный на полях сражений Великой Отечественной войны героизм десятки соединений морской пехоты получили почетное звание гвардейских, а также различные почетные наименования. Десятки тысяч морских пехотинцев получили правительственные ордена и медали, более 150 человек стали Героями Советского Союза.
В 1956 году в очередной раз в истории в рамках реорганизации Вооруженных сил подразделения и части морской пехоты были расформированы. Вновь создавать их пришлось уже в 1963 году вместе с ростом задач, которые должен был решать ВМФ СССР. Части морской пехоты формировались на базе мотострелковых полков сухопутных войск. Первый Гвардейский полк морской пехоты, как и прежде, вновь появился на Балтийском флоте. В том же 1963 году полк морской пехоты был сформирован на Тихоокеанском флоте, в 1966 году – на Северном флоте, а в 1967 году – на Черноморском флоте.
В послевоенные годы подразделения морской пехоты привлекались для решения специальных задач на территории Египта, Сирии, Анголы, Йемена, Гвинеи, Эфиопии, Вьетнама. В 1990-е годы российские морские пехотинцы из состава Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов принимали участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики. За проявленный в боях на Северном Кавказе героизм более 20 морских пехотинцев были удостоены звания Героя России, более пяти тысяч «черных беретов» были награждены правительственными орденами и медалями.
Сегодня морская пехота России – это высокомобильный род береговых войск ВМФ Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз страны, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота. Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей, либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин (в подавляющем большинстве случаев на бронетранспортерах). Подразделения морской пехоты России оснащаются главным образом плавающими образцами боевой техники, переносными зенитными и противотанковыми комплексами и автоматическим стрелковым оружием.
Совсем недавно на вооружении морской пехоты России появились также и основные боевые танки. Ранее Минобороны РФ приняло решение об усилении всех бригад морской пехоты танками Т-72Б3 и Т-80БВМ. Хотя эти тяжелые боевые машины не способны плавать, у российского флота имеются необходимые технические средства, для того чтобы быстро доставить их на берег. Как показывает опыт недавних учений, морским пехотинцам после высадка на берег не хватает огневой мощи, для того чтобы «зацепиться за плацдарм». Помимо этого танки необходимы для проведения экспедиционных операций, которые были бы аналогичны сирийской кампании. Эксперты полагают, что ввод в состав бригад морской пехоты танковых батальонов существенно увеличит их огневую мощь и боевую устойчивость, а также расширит возможный спектр решаемых задач. Предполагается, что подразделения морской пехоты России, действующие в районах страны с холодным климатом (в Арктике и на Камчатке), получат газотурбинные основные боевые танки Т-80БВМ, а остальные подразделения – Т-72Б3.
Продолжается процесс перевооружения морской пехоты России новой военной техникой. В морскую пехоту поступило значительное количество современных бронетранспортеров БТР-82А, превосходящих своих предшественников БТР-80 по многим параметрам. Помимо этого морская пехота России получает новые образцы стрелкового оружия, средств связи и экипировки, в том числе, не имеющий аналогов плавающий бронежилет «Корсар-МП». Также в соединения морской пехоты Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов поступает новая боевая экипировка «Ратник».
27 ноября «Военное обозрение» поздравляет всех действующих солдат и офицеров, а также ветеранов подразделений морской пехоты России с профессиональным праздником.
По материалам из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter