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Командующий ВМСУ: Моряки дают показания под давлением

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В командовании ВМС Украины в срочном порядке пытаются найти оправдание тому, что на бронекатерах и рейдовом буксире, нарушивших российские границы в минувшее воскресенье находились офицеры Службы безопасности Украины. В ходе допроса сотрудники СБУ рассказали о том, что получили от командования специальное задание, которое фактически и состояло в организации провокации в Керченском проливе.

Командующий ВМСУ: Моряки дают показания под давлением



То есть, сами экипажи украинских кораблей при выполнении этого задания оказались заложниками украинских спецслужб, курируемых западными партнёрами.

В ВМСУ, не найдя ничего более подходящего для разъяснения ситуации, объявили, что показания украинские военнослужащие якобы дают под давлением. Такую трактовку событий предложил командующий ВМСУ Игорь Воронченко. Из заявления адмирала на телеканале ICTV:
Я этих матросов знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда. Двое военнослужащих являются выходцами из Крыма, их родители проживают на полуострове, а значит, на них будет оказываться давление.


После долгого молчания Украина дождалась комментария ситуации со стороны президента США Дональда Трампа. При этом комментарий Киев явно огорчил, так как Трамп не стал прибегать к столь желанным для властей Украины терминам о «российской агрессии и оккупации». Президент США был предельно краток:
Нам не нравится, что там происходит. И надеемся, что всё разрешится.


На данный момент все задержанные украинские военнослужащие, включая офицеров СБУ, находятся в Керчи. Пострадавшие во время задержания кораблей-нарушителей проходят лечение в местной больнице, угрозы для их жизни нет.

Между тем, на самой Украине всё чаще высказывают претензии самому адмиралу Воронченко, задаваясь вопросом о том, почему катера и буксир пошли на "прорыв" без какого-либо сопровождения (включая авиационное). Воронченко же не может себе позволить открыто признать, что провокация для того и была организована, чтобы обвинить РФ в "агрессии".
Использованы фотографии:
Минобороны Украины
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