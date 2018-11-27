Командующий ВМСУ: Моряки дают показания под давлением

Я этих матросов знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда. Двое военнослужащих являются выходцами из Крыма, их родители проживают на полуострове, а значит, на них будет оказываться давление.

Нам не нравится, что там происходит. И надеемся, что всё разрешится.

В командовании ВМС Украины в срочном порядке пытаются найти оправдание тому, что на бронекатерах и рейдовом буксире, нарушивших российские границы в минувшее воскресенье находились офицеры Службы безопасности Украины. В ходе допроса сотрудники СБУ рассказали о том, что получили от командования специальное задание, которое фактически и состояло в организации провокации в Керченском проливе.То есть, сами экипажи украинских кораблей при выполнении этого задания оказались заложниками украинских спецслужб, курируемых западными партнёрами.В ВМСУ, не найдя ничего более подходящего для разъяснения ситуации, объявили, что показания украинские военнослужащие якобы дают под давлением. Такую трактовку событий предложил командующий ВМСУ Игорь Воронченко. Из заявления адмирала на телеканале ICTV:После долгого молчания Украина дождалась комментария ситуации со стороны президента США Дональда Трампа. При этом комментарий Киев явно огорчил, так как Трамп не стал прибегать к столь желанным для властей Украины терминам о «российской агрессии и оккупации». Президент США был предельно краток:На данный момент все задержанные украинские военнослужащие, включая офицеров СБУ, находятся в Керчи. Пострадавшие во время задержания кораблей-нарушителей проходят лечение в местной больнице, угрозы для их жизни нет.Между тем, на самой Украине всё чаще высказывают претензии самому адмиралу Воронченко, задаваясь вопросом о том, почему катера и буксир пошли на "прорыв" без какого-либо сопровождения (включая авиационное). Воронченко же не может себе позволить открыто признать, что провокация для того и была организована, чтобы обвинить РФ в "агрессии".