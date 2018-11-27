Новая практика Украины: Военное положение будет "частичным"

Этот инцидент является напоминанием о том, что в Украине идет война. Это продолжается уже более четырех лет. Позиция союзников была последовательной. С 2014 года все союзники осудили агрессивные действия России в Крыму и Восточной Украине.

Предполагается по итогам обсуждения введение военного положения исключительно в областях, которые расположены вдоль российской границы, вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы и вдоль побережья Черного и Азовского морей – именно там, где может быть нанесен удар. Я хочу зачитать список этих областей, квалификационные требования к которым четко подчеркнуты: это Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, а также Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Украинские СМИ активно распространяют заявление, сделанное генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по поводу ситуации с задержанными украинскими бронекатерами и буксиром. Состоит это заявление в том, что Столтенберг назвал Североатлантический военный блок «консолидированным в вопросе поддержки Украины». Также генсек НАТО заявил, что альянс «призывает Россию обеспечить Украине доступ в свои порты и безопасное судоходство». А как же в таком случае быть с украинским заявлениями о том, что Киев уже пятый год подряд «воюет с Россией»?Кстати, когда киевские власти ранее заявляли о том, как их «москитный флот героически отогнал корабль ВМФ РФ», то на Западе о необходимости Киева организовать безопасное судоходство не говорили. Как только «по шапке» получили сами ВМСУ, сразу же включилась анекдотическая риторика из серии «А нас-то за что?»Столтенберг, вспомнив о воюющей Украине:Напомним, что на этом фоне на Украине было введено военное положение.Из выступления Порошенко:В итоге Верховная рада поддержала Порошенко в его желании ввести военное положение, которое продлится в течение (пока) 30 суток. За проголосовали 276 нардепов (50% плюс один голос). Начало ВП – 9:00 среды 28 ноября.При этом в итоговом документе в списке регионов, в которых ВП вводится, значатся также Донецкая и Запорожская области. Таким образом, Порошенко вводит в мировую практику новый прецедент - "частичное военное положение" - не по всей стране, без полной мобилизации и с продолжением вынашивания надежд на получение кредитов.