Израиль получил ещё два F-35i Adir, идёт подготовка к боевому применению

В минувшие выходные ВВС Израиля получили от Соединённых Штатов Америки два многоцелевых истребителя 5-го поколения F-35. При постановке на вооружение израильских войск самолёты получают номенклатурную маркировку F-35i Adir. Истребители приземлились на израильской авиабазе Неватим, расположенной в пустыне Негев.Новые боевые самолёты будут приписаны к авиационному парку 140-й эскадрильи ВВС ЦАХАЛ «Золотой орёл». Как сообщается в израильских СМИ, техники приступили к подготовке самолётов пятого поколения к боевому применению.Таким образом, на данный момент в израильских военно-воздушных силах 14 самолётов F-35. При этом в командовании ВВС Израиля и в правительстве этой страны не скрывают, что на F-35i Adir делают ставку на случай очередных бомбардировок территории Сирии.Ранее Цахи Анегби, находящийся в должности министра по региональному сотрудничеству, заявил, что поставленные в САР российские ЗРК С-300 «не могут обнаружить новейшие самолёты ВВС Израиля вследствие их малой заметности для радаров».Напомним, что несколько дней назад в СМИ прошли материалы, в которых говорилось, что самолёты израильской авиации нанесли удар по проиранским формированиям на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Через некоторое время в прессе появились предположения о том, что военная операция выполнялась при участии F-35i Adir ВВС ЦАХАЛ. Эта информация официальными лицами Израиля не подтверждена.