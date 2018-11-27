Комментарий психолога по поводу заявлений украинских моряков

Психология поведения украинских моряков говорит о том, что все они вполне удовлетворены своим сегодняшним положением. Вероятно, понимая, что их послали не для того, чтобы они спокойно прошли через Керченский пролив без уведомления российской стороны, военнослужащие осознают и то, что всё в конечном счёте для них могло оказаться намного хуже. Они явно не готовы оценивать себя как предателей интересов Украины, сдавшихся без боя. И всё потому, что у них нет ориентиров на то, как поступать в такой ситуации. Они видят, что интересы Украины сдаёт в первую очередь власть, которая находится в Киеве, и это, в их понимании, целиком и полностью оправдывает совершённые ими действия, в том числе и действия после задержания. Да, сказку об украинских "киборгах" они не смогли сделать былью, что говорит о степени деморализации в украинских войсках.

Обсуждаются заявления украинских военнослужащих, сделанные после задержания артиллерийских бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу». Видеоматериалы обнародованы Центром общественных связей ФСБ накануне.На Украине, как уже ранее сообщалось, отметили, что украинский моряк произносил заранее подготовленный текст, что заметно по мимике и быстрому произнесению слов. Ролик:Но дело в том, что никто не собирается спорить на предмет прочтения текста этим украинским военнослужащим "по бумажке". Факт в другом: кадровый украинский военнослужащий, дававший присягу своему "незалежному" государству, ведёт себя достаточно трусливо.Представители ВМСУ и СБУ, поучаствовавшие в откровенной провокации, выгодной Петру Порошенко, сами же демонстрируют свои "лучшие" качества. Об этом, кстати, накануне заявлял экс-министр обороны Украины Кузьмук. Моряки спустили украинские флаги с кораблей военно-морских сил, что Кузьмук назвал позором для ВМС ВСУ и для всей Украины. По словам бывшего чиновника правительства Украины, военные моряки должны были сражаться, даже если не имели боеприпасов - "идти на таран". Тот же Кузьмук не получил ответа на свой вопрос о том, кто вообще отдал приказ на осуществление провокации, если бронекатера "шли без боезапаса, зная о присутствии противника".Вместо этого военнослужащие, откровенно демонстрируя облегчение от разрешившейся ситуации с задержанием российскими пограничниками, явно готовы делать всё, что угодно, вплоть до произнесения предложенного текста. Достойное ли это поведение для настоящего военнослужащего, претендующего на представителя "одной из сильнейших армий на Европейском континенте", - вопрос риторический.Другие выступления (два более естественных с психологической точки зрения, чем представленное выше) (в концовке ролика - повтор заявления от военнослужащего, о котором речь идёт выше):Комментарий психолога: