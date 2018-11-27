Ответ Марии Захаровой на заявление Климкина о "ненужности дипотношений с РФ"

А ещё возмущались, что майданную власть хунтой называют. Хунта как она есть. Раскрылись ребята по-полной.

После заявления главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о ненужности дипломатических отношений с Москвой последовала реакция со стороны российского МИД. Мария Захарова, официально представляющая Министерство иностранных дел РФ, в ответ на слова украинского дипломата сказала, что Россия всегда будет сторонником ответственного принятия решений в отношении Украины, включая и тот инцидент, который произошёл в акватории Чёрного моря.Мария Захарова в Фейсбуке после принятия ВРУ решения о поддержке введения военного положения:Ранее глава украинского МИД, обсуждая инцидент в Чёрном море и вопрос о военном положении, заявил, что у Украины с Россией по факту нет никаких дипотношений, так как "они давно себя исчерпали". Однако Киев пока не готов разрывать даже такого рода отношения, поскольку якобы беспокоится о судьбах 2,5 миллионов граждан Украины, которые находятся на территории РФ.А это баннер в Фейсбуке, который через 4 года "войны с Россией" решило разместить дипведомство Украины:На самом деле, киевские власти опасаются того, что эти люди вернутся на Родину и сметут тех, кто о них "заботится", выталкивая на заработки за пределы Украины.Напомним, что дипломатические межгосударственный отношения возникли между Москвой и Киевом в 1992 году и были закреплены соответствующим протоколом. Согласно украинскому законодательству, разрыв дипотношений возможен после внесения предложения со стороны внешнеполитического ведомства или других органов исполнительной власти.Ранее представители МИД Украины негативно высказывались о возможности разрыва с Москвой дипломатических связей, поскольку такое решение могло бы больно ударить по гражданам Украины.Комментируя действия Киева, глава МИД России Сергей Лавров, призвал Запад "угомонить" своих подопечных.