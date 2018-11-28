Русофобия как форма суицида

«Если мы будем игнорировать языковой вопрос, мы постоянно будем пребывать в среде российской пропаганды. Язык как стратегия государственной безопасности и язык как средство общения – это совершенно разные вещи. Мы, националисты, должны это понимать. Это не обязательно понимать водителю трамвая, его можно заставить говорить на украинском.

Но как заставить говорить на украинском человека, который начинает с тобой меряться национализмом? Вот этого я не знаю. Это – проблема, про которую мало кто говорит внутри националистического общества. И когда один русскоговорящий начинает убеждать другого русскоговорящего закрывать русскоязычный канал, потому что он русскоязычный. У людей складывается когнитивный диссонанс: куда мы попали, кто с кем борется?»

«Нет хорошего Макаревича, который выступает против Путина. Нет хорошей группы «Коловрат», которая права. Нет плохого Кобзона. Они все составляют проблему, потому что все они русифицируют украинское пространство… Когда украинские националисты, обвешанные чёрно-красными флагами, идут по улице, а у них с колонки орёт русский рэп, это идиотизм. Этого не должно быть. Русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Они должны быть вытеснены из среды. Конкурентно выжаты. А кто не хочет так – они должны быть выкинуты за поребрик»,

«Если мы пребываем в состоянии войны с Московией, никакие оправдания для того, чтобы ехать туда на заработки, ни тяжёлое материальное положение, ни родственники, которые там находятся, ни друзья «нормальные, не все там такие, а один Путин плохой»,

«Новый президент будет системно и всеобъемлюще инвестировать в украинскую культуру. Для меня украинская культура и украинский язык – неделимое единое целое. Мы будем всячески поддерживать украинский язык во всех без исключения сферах нашей жизни. Украинский язык окончательно утвердит своё абсолютное доминирование в Украине»,

Новый виток напряженности в отношениях России и Украины, спровоцированный организованной Киевом в Керченском проливе провокацией, дал отечественным либералам и русофобам прекрасную возможность для новой порции старых обвинений в адрес Кремля. Который, по их словам, продолжает своими «агрессивными» действиями отталкивать от России Украину и вбивает клин между нашими народами.Они вновь и вновь заводят свою любимую песнь о том, что причина негативного отношения киевского режима и его сторонников к России связана с политикой, проводимой Владимиром Путиным, выразившейся в поддержке народных республик Донбасса и воссоединением с Крымом.Впрочем, сами украинские революционеры и поборники национальной «свидомости» не делают ровным счетом ничего для поддержки усилий своих добровольных помощников в России. Более того, они, скорее, полностью дезавуируют их утверждения.Прекрасной иллюстрацией этого тезиса может послужить недавнее выступление одного из ярких представителей необандеровцев на Украине, писателя и общественного деятеля Юрия Руфа, имеющего в неонацистской среде репутацию интеллектуала.Выступая со своими «лекциями», он заявил, что Украина должна полностью вытеснить русских и русскоязычных со своей территории, прибегая для этого, если потребуется, и к принуждению.– заявил Руф, давая тем самым понять, что лояльность или даже активная приверженность украинскому национализму не дает права этническому русскому или русскоговорящему украинцу оставаться в пределах незалежной. Вполне определенно он высказался также относительно российских сторонников бандеровцев.– отметил писатель-националист, призвав оборвать все связи с Россией, даже родственные.— подчеркнул Юрий Руф.Как мы видим, претензии к России и к русским носят тут отнюдь не идеологический или политический характер. А лежат в этнической и культурной плоскости.Можно, конечно, сказать, что Юрий Руф является маргиналом, и это будет правдой. Но проблема в том, что вся современная украинская политика маргинальна.Взять, например, такого ветерана и «тяжеловеса» украинской политики, как Юлия Тимошенко. Она является сегодня главным конкурентом Петра Порошенко в президентской гонке. И её некоторые эксперты пытаются представить как «взвешенного» и «умеренного» политика.Тимошенко в ходе недавнего форума «Новая социальная доктрина» объявила, что в случае своей победы на выборах она добьется полного вытеснения всех языков, кроме украинского, из всех сфер жизни страны.– заявила Тимошенко, указав, что за отрицание «украинской поместной церкви» отдельно будет введена уголовная ответственность.Как мы видим, планы Юлии Тимошенко не отличаются от программы Юрия Руфа, только изложены в более политкорректной форме. Если, конечно не считать намерения начать уголовное преследование православных, не признающих каноничность раскольнических группировок.А вот бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко в ходе парламентских слушаний объявил, что Кремль перенял эстафету у «белой и красной империй» в борьбе с украинской нацией, которую Россия на протяжении всей истории рассматривает как потенциальную угрозу своей целостности и существованию.Ранее тот же Василенко заявил, что миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить Россию.По-видимому, абсолютная, онтологическая ненависть к России и ко всему русскому является основой украинского националистического самосознания и необходимой частью риторики большинства политиков этой страны.Строго говоря, единственное, что отличает «свидомого» бандеровца от русского человека, не важно, русско- или украинскоговорящего, это ненависть ко всему русскому. И это вовсе не так парадоксально, как может показаться, если учесть, что отцом и теоретиком украинского национализма был Дмитрий Донцов, этнический великоросс из русскоязычной семьи. Главным для него являлся лозунг отделения от России, уничтожения всякого объединения с нею. Донцов даже отказывался считать русских Homo sapiens.Собственно, все у него строилось на противопоставлении России — «або не як у москалей». Этнические чистки от всего «неукраинского» элемента, по его мнению, являлись необходимым условием построения украинской державы. И «учение» этого человека стало основой всей политической жизни современной Украины и идеологической базой «революции достоинства», русофобский пафос которой был очевиден.Знают ли об этом российские симпатизанты бандеровцев, нацисты и либералы? Конечно, знают, и им прекрасно известно, как их оценивают Руф и его единомышленники. Но дело в том, что их ненависть ко всему русскому, как и у Донцова, столь же яростна и иррациональна, вплоть до саморазрушения и суицидальности.В этом, кстати, кроется и секрет саморазрушительной и самоубийственной политики Украины, проводимой революционной властью в течение последних пяти лет.