Су-24 ВКС РФ осуществили полёт над бельгийским кораблём

Вооруженные ракетами российские бомбардировщики совершили пролет на низкой высоте над нашим кораблем Godetia во время выполнения миссии НАТО. Это доказывает необходимость продолжения инвестиций в оборону страны,

Члены экипажа бельгийского корабля Godetia, находившегося в Балтийском море в рамках присутствия сил НАТО, были шокирована пролетевшими над ним российскими бомбардировщиками Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Бельгии.Согласно информации, инцидент произошел в конце минувшей недели. Бельгийские моряки утверждают, что два российских самолета на малой высоте несколько раз пролетели над их кораблем.Командир корабля Питер Рамбоер рассказал о случившемся министру обороны при личной встрече. По его словам, российские бомбардировщики совершили три пролета, но он приказал не предпринимать никаких действий, так «не хотел стать человеком, спровоцировавшим Третью мировую войну из-за неправильной оценки ситуации».Минобороны Бельгии в своем сообщении подчеркнуло, что Су-24 были вооружены ракетами класса «воздух-поверхность», предположительно, Х-25.заявил глава военного ведомства Сандер Лунес.Напомним, весной 2016 года европейское командование США сообщило об «опасном» пролете российского самолета близ американского эсминца в Балтийском море.Комментируя заявление американской стороны, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил, что никакого опасного сближения не было – российский Су-24 своевременно совершил отворот от американского корабля с соблюдением всех мер безопасности. По его словам, маршрут российских самолетов проходил как раз через тот район, где находился эсминец Donald Cook, примерно в 70-ти км от базы ВМФ РФ.