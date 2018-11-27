В Израиле представлена "безлазерная" система поддержки ведения огня HattoriX

HattoriX был показан в двух вариантах: лёгкая версия на штативе общей массой свыше 5 килограммов и более тяжелая версия - свыше 20 кг (изначально речь шла о 30 кг). Разработчики из Elbit предполагают, что более тяжёлая версия будет наиболее эффективная для применения против целей, расположенных на расстоянии около 10 км. Лёгкая версия – для целей на дистанции до 5 км.

Мы считаем, что этот новый подход очень эффективен. Сам оператор может находиться в укрытии и в течение нескольких часов, а то и суток, наблюдать за целью. Система проста в управлении. Доступный вариант для любого человека, который хотя бы раз держал в руках обычный смартфон и пользовался игровыми приложениями с геоданными и картами.