В Израиле представлена "безлазерная" система поддержки ведения огня HattoriX
Израильская компания Elbit Systems представила свою новую разработку, позволяющую осуществлять обнаружение цели, наблюдение за ней и поддержку огневого воздействия. Прицеливание - без применения лазерных технологий. В компании сообщают, что техническое задание изначально сводилось к тому, чтобы получить пассивную систему поддержку ведения огня с идентификацией цели и с минимальной возможностью быть обнаруженной противником.
Отмечено, что использование лазерной «подсветки» цели позволяло противнику определить место расположения бойца. Новая система (HattoriX) лазер не использует, является лёгкой и, как заявлено, эффективной.
Демонстрация возможностей новой израильской системы была проведена неподалёку от границы с сектором Газа, в районе города Сдерот.
О демонстрации сообщает сайт производителя:
Лёгкая версия системы выглядит как планшетный компьютер, закреплённый на штативе с гониометром (прибор для измерения углов). Обе версии системы имеют возможность дистанционного управления. Оператор, просматривая интеграцию данных в реальном времени на карте, может выбирать цели, маркируя их на экране, получая такие данные, как, например, высота и позволяя точно идентифицировать цель. Затем целевую информацию можно отправить обратно в центр управления.
Отмечается, что расположение такой системы противнику будет установить крайне сложно.
Система использует цифровую обработку сигналов GPS для определения координат цели.
Из сообщения производителя:
Заявлено, что на данный момент точность определения координат цели на дистанции в 5 км составляет менее 6 м. Планируется погрешность снижать.
Отмечено, что использование лазерной «подсветки» цели позволяло противнику определить место расположения бойца. Новая система (HattoriX) лазер не использует, является лёгкой и, как заявлено, эффективной.
Демонстрация возможностей новой израильской системы была проведена неподалёку от границы с сектором Газа, в районе города Сдерот.
О демонстрации сообщает сайт производителя:
HattoriX был показан в двух вариантах: лёгкая версия на штативе общей массой свыше 5 килограммов и более тяжелая версия - свыше 20 кг (изначально речь шла о 30 кг). Разработчики из Elbit предполагают, что более тяжёлая версия будет наиболее эффективная для применения против целей, расположенных на расстоянии около 10 км. Лёгкая версия – для целей на дистанции до 5 км.
Лёгкая версия системы выглядит как планшетный компьютер, закреплённый на штативе с гониометром (прибор для измерения углов). Обе версии системы имеют возможность дистанционного управления. Оператор, просматривая интеграцию данных в реальном времени на карте, может выбирать цели, маркируя их на экране, получая такие данные, как, например, высота и позволяя точно идентифицировать цель. Затем целевую информацию можно отправить обратно в центр управления.
Отмечается, что расположение такой системы противнику будет установить крайне сложно.
Система использует цифровую обработку сигналов GPS для определения координат цели.
Из сообщения производителя:
Мы считаем, что этот новый подход очень эффективен. Сам оператор может находиться в укрытии и в течение нескольких часов, а то и суток, наблюдать за целью. Система проста в управлении. Доступный вариант для любого человека, который хотя бы раз держал в руках обычный смартфон и пользовался игровыми приложениями с геоданными и картами.
Заявлено, что на данный момент точность определения координат цели на дистанции в 5 км составляет менее 6 м. Планируется погрешность снижать.
- Использованы фотографии:
- elbitsystems.com
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