На жилой квартал Стамбула упал военный вертолёт
Военный вертолет в понедельник потерпел крушение в районе Санджактеп города Стамбул, сообщает турецкий телеканал NTV.
На борту находились пятеро военнослужащих, среди них два офицера и 3 сержанта. Трое военных погибли на месте, один скончался в госпитале. В настоящее время врачи борются за жизнь мастер-сержанта Озкана Йылмаза, получившего тяжелые ранения.
По данным телеканала, никто из гражданских лиц не пострадал.
Сообщается, что вертолет UH-1 совершал тренировочный полет. Судя по всему, на борту возникли неполадки и экипаж попытался произвести экстренную посадку, однако в ходе маневра задел крышу жилого здания, после чего рухнул на землю.
На место происшествия прибыли министр обороны Хулуси Акар и губернатор Стамбула Али Ерликая. Район падения оцеплен полицией. Ведется следствие.
Согласно заявлению прокуратуры ЧП произошло в понедельник около 11:30 по местному времени. Причины катастрофы пока неизвестны. Очевидцы утверждают, что до падения взрывов на борту вертолета не было.
Телеканал напоминает, что UH-1 разработан в 1950-х годах. Принят на вооружение американской армии в 1959 году. В 1976 году его производство было прекращено. Однако вертолет продолжает использоваться во многих странах мира для поисково-спасательных работ. В армии США не эксплуатируется с 2004 года.
На борту находились пятеро военнослужащих, среди них два офицера и 3 сержанта. Трое военных погибли на месте, один скончался в госпитале. В настоящее время врачи борются за жизнь мастер-сержанта Озкана Йылмаза, получившего тяжелые ранения.
По данным телеканала, никто из гражданских лиц не пострадал.
Сообщается, что вертолет UH-1 совершал тренировочный полет. Судя по всему, на борту возникли неполадки и экипаж попытался произвести экстренную посадку, однако в ходе маневра задел крышу жилого здания, после чего рухнул на землю.
На место происшествия прибыли министр обороны Хулуси Акар и губернатор Стамбула Али Ерликая. Район падения оцеплен полицией. Ведется следствие.
Согласно заявлению прокуратуры ЧП произошло в понедельник около 11:30 по местному времени. Причины катастрофы пока неизвестны. Очевидцы утверждают, что до падения взрывов на борту вертолета не было.
Телеканал напоминает, что UH-1 разработан в 1950-х годах. Принят на вооружение американской армии в 1959 году. В 1976 году его производство было прекращено. Однако вертолет продолжает использоваться во многих странах мира для поисково-спасательных работ. В армии США не эксплуатируется с 2004 года.
- Использованы фотографии:
- https://twitter.com/THEBELAAZ
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter