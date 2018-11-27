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На жилой квартал Стамбула упал военный вертолёт

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Военный вертолет в понедельник потерпел крушение в районе Санджактеп города Стамбул, сообщает турецкий телеканал NTV.

На жилой квартал Стамбула упал военный вертолёт



На борту находились пятеро военнослужащих, среди них два офицера и 3 сержанта. Трое военных погибли на месте, один скончался в госпитале. В настоящее время врачи борются за жизнь мастер-сержанта Озкана Йылмаза, получившего тяжелые ранения.

По данным телеканала, никто из гражданских лиц не пострадал.

Сообщается, что вертолет UH-1 совершал тренировочный полет. Судя по всему, на борту возникли неполадки и экипаж попытался произвести экстренную посадку, однако в ходе маневра задел крышу жилого здания, после чего рухнул на землю.



На место происшествия прибыли министр обороны Хулуси Акар и губернатор Стамбула Али Ерликая. Район падения оцеплен полицией. Ведется следствие.

Согласно заявлению прокуратуры ЧП произошло в понедельник около 11:30 по местному времени. Причины катастрофы пока неизвестны. Очевидцы утверждают, что до падения взрывов на борту вертолета не было.

Телеканал напоминает, что UH-1 разработан в 1950-х годах. Принят на вооружение американской армии в 1959 году. В 1976 году его производство было прекращено. Однако вертолет продолжает использоваться во многих странах мира для поисково-спасательных работ. В армии США не эксплуатируется с 2004 года.

Использованы фотографии:
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