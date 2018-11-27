Климкин: Не нужно быть Джеймсом Бондом, чтобы понять планы РФ по Мариуполю

Я считаю, что по совокупности военных милитаристских и немилитаристских действий, у России есть планы и в отношении всего юга вплоть до Приднестровья, и в отношении расчленения Украины.

В эфире украинского телеканала ICTV министр иностранных дел Украины Павел Климкин «раскрыл планы Путина по Украине». Именно такую трактовку событий предложил украинский чиновник, который, как заведённый, твердит о «российской агрессии», выливая воду на мельницу Петра Порошенко, всеми силами пытающегося удержаться во власти.По словам Климкина, «не нужно быть Джеймсом Бондом, каким-то суперразведчиком, чтобы понять планы России в отношении Мариуполя и всего украинского побережья».Климкин в эфире украинского телеканала:По словам главы МИД Украины, «само существование Украины – проблема для Путина и его системы».Министр иностранных дел «незалежной» добавил, что Украина на ситуации с бронекатерами и буксиром не остановится.Исходя из этого заявления, можно предположить, что украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, в том числе и с целью продления военного положения, введённого в 10 регионах страны сроком на один месяц. Порошенко отсекает саму возможность предвыборной агитации со стороны оппонентов в тех областях, где его рейтинг наиболее низок.На таком фоне Госдепартамент США решил призвать президентов России и Украины к прямому диалогу. При этом в Госдепе автоматически возложили вину за ситуацию в Чёрном море на Россию, заявив «об агрессивных действиях РФ».