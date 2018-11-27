В РФ предложили ужесточить наказание за ношение оружия в пьяном виде
Необходимо ужесточить наказание для тех людей, которые берут с собой оружие, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сказал в интервью РИА Новости юрист Сергей Яримчук.
Ранее сообщалось, что законодательное собрание Татарстана внесло в Госдуму законопроект, предлагающий оставить в качестве наказания за ношение гражданского оружия в состоянии опьянения только одну меру – лишение права на ношение оружия сроком до 2 лет, тем самым отменив возможность нарушителю отделаться штрафом.
По мнению Яримчука, пара лет – это мало, за такое нарушение нужно лишать права пожизненно.
Иметь при себе оружие – это большая ответственность, поэтому владение им в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) – это плевок в сторону доверия, оказанного государством при выдаче разрешения, отметил эксперт.
По его словам, двух вариантов быть не может: хочешь выпить – не бери с собой ствол, а если взял – не пей. Такой подход должен стать аксиомой.
На сегодняшний день люди с разрешенным оружием ведут себя очень халатно, понимая, что отделаются минимальным наказанием, добавил Яримчук.
Если говорить об идеальном варианте, то за это надо давать также 15 суток ареста, отметил он. Но многим такая мера покажется слишком жесткой, поэтому всё же лучше просто лишать права на ношение оружия пожизненно. Для безответственных владельцев «травматов» и охотничьих ружей это послужит хорошим уроком, заключил эксперт.
Ранее сообщалось, что законодательное собрание Татарстана внесло в Госдуму законопроект, предлагающий оставить в качестве наказания за ношение гражданского оружия в состоянии опьянения только одну меру – лишение права на ношение оружия сроком до 2 лет, тем самым отменив возможность нарушителю отделаться штрафом.
По мнению Яримчука, пара лет – это мало, за такое нарушение нужно лишать права пожизненно.
Иметь при себе оружие – это большая ответственность, поэтому владение им в состоянии опьянения (алкогольного или наркотического) – это плевок в сторону доверия, оказанного государством при выдаче разрешения, отметил эксперт.
По его словам, двух вариантов быть не может: хочешь выпить – не бери с собой ствол, а если взял – не пей. Такой подход должен стать аксиомой.
На сегодняшний день люди с разрешенным оружием ведут себя очень халатно, понимая, что отделаются минимальным наказанием, добавил Яримчук.
Если говорить об идеальном варианте, то за это надо давать также 15 суток ареста, отметил он. Но многим такая мера покажется слишком жесткой, поэтому всё же лучше просто лишать права на ношение оружия пожизненно. Для безответственных владельцев «травматов» и охотничьих ружей это послужит хорошим уроком, заключил эксперт.
- Использованы фотографии:
- https://army-news.ru
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