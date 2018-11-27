МО РФ закупило специальные «секретные» флешки
Минобороны продолжает ужесточать правила работы с цифровой информацией, содержащей секретную информацию, сообщают Известия.
До недавнего времени каждая часть самостоятельно решала вопросы, связанные с безопасностью секретных электронных данных.
С этого года военнослужащие, имеющие допуск к секретной информации, стали получать специальные флеш-накопители, имеющие уникальный номер, за сохранность которых установлена персональная ответственность. Они устроены таким образом, чтобы исключить утечку данных.
Поставляемые в войска флешки имеют два цвета: синий – для документов с грифом «для служебного пользования», красные – для секретных документов. Получить доступ к данным, записанным на съемных носителях, можно только после введения пин-кода. Любой контакт флешки с компьютером фиксируется, что позволяет отследить, в какое время и куда отправлялась информация.
Потеря накопителя, равно как и нарушение правил работы с секретной цифровой информацией, приведет к аннулированию допуска и дисциплинарному наказанию вплоть до увольнения. Если же в действиях военнослужащего будет установлен состав преступления, предусмотренный ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», то последствия могут оказаться намного серьезнее – до 7 лет лишения свободы.
По словам бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Владимира Рубанова, технологии защиты информации постоянно развиваются. Они, конечно, повышают защищенность, но переоценивать технические новинки нельзя, поскольку тот, кто захочет «слить» информацию, может ее просто запомнить. По его мнению, главной проблемой в этой сфере является работа с людьми.
До недавнего времени каждая часть самостоятельно решала вопросы, связанные с безопасностью секретных электронных данных.
С этого года военнослужащие, имеющие допуск к секретной информации, стали получать специальные флеш-накопители, имеющие уникальный номер, за сохранность которых установлена персональная ответственность. Они устроены таким образом, чтобы исключить утечку данных.
Поставляемые в войска флешки имеют два цвета: синий – для документов с грифом «для служебного пользования», красные – для секретных документов. Получить доступ к данным, записанным на съемных носителях, можно только после введения пин-кода. Любой контакт флешки с компьютером фиксируется, что позволяет отследить, в какое время и куда отправлялась информация.
Потеря накопителя, равно как и нарушение правил работы с секретной цифровой информацией, приведет к аннулированию допуска и дисциплинарному наказанию вплоть до увольнения. Если же в действиях военнослужащего будет установлен состав преступления, предусмотренный ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны», то последствия могут оказаться намного серьезнее – до 7 лет лишения свободы.
По словам бывшего начальника аналитического управления КГБ СССР Владимира Рубанова, технологии защиты информации постоянно развиваются. Они, конечно, повышают защищенность, но переоценивать технические новинки нельзя, поскольку тот, кто захочет «слить» информацию, может ее просто запомнить. По его мнению, главной проблемой в этой сфере является работа с людьми.
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