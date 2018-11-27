Сотрудники ФСБ изъяли целый арсенал оружия на украинских кораблях

Время было уже темным. Применять и преодолевать систему ПВО было бы очень обременительно

Сотрудники ФСБ, проводившие задержание двух украинских военных катеров "Никополь" и "Бердянск", а также буксира "Яни Капуу", изъяли целый арсенал оружия , который был не только на борту военных катеров, но и вполне мирного буксира. Видео изъятого оружия предоставила Россия 24 на своем канале в YouTube.Съемочной группе телеканала удалось снять весь арсенал оружия, находившийся на трех судах. Здесь и большое количество боеприпасов, автоматы Калашникова, пулеметы ДШК. Кроме того сообщается, что пушки на катерах ВМСУ не были зачехлены при попытке прорваться через Керченский залив, а один из катеров пытался навести свое 30-мм орудие на один из кораблей береговой охраны РФ. Как-то не сходятся кадры оружия, изъятого у украинских моряков со словами постоянного представителя США по Донбассу Курта Волкера, заявившего, что задержанные украинские суда были сугубо мирными, а провокацию устроила Россия с целью обвинить в этом Украину.Между тем украинские военные начальники, несущие ответственность за проведенную провокацию,продолжают придумывать всякие небылицы в попытках обвинить Россию в незаконном применении оружия при пресечении провокационных действий украинских кораблей. Начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские катера были атакованы не только российскими кораблями, но по ним якобы отстрелялся истребитель Су-30, который выпустил две ракеты. Правда, Муженко не объяснил, куда целился летчик истребителя и почему он не попал в такие хорошие мишени.Командующий ВМСУ Игорь Воронченко наконец-то объяснил украинским гражданам, почему Киевская власть не отдала приказ на применение авиации в районе Керченского пролива. По его словам, самолеты не были направлены на помощь катерам, так как в это время было уже темно, а в Крыму мощная система ПВО, состоящая из С-400 и С-200.— сказал Воронченко и добавил, что у Украины достаточно средств для полномасштабной войны на море.