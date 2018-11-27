Надеждин о "походе" ВМСУ: А если бы танки РФ пошли в Калининград через Литву...
В стороне от событий, связанных с украинской провокацией, не смогли остаться российские либералы. Причём ситуация складывается такими образом, что между либеральными «элитами» обозначилась определённого рода красная пограничная линия.
Подавляющее большинство "непримиримых", как и подобает настоящим прозападным либералам, клеймит позором российские власти и российских пограничников за факт задержания украинских бронекатеров и рейдового буксира, но есть и те, кто решил взглянуть на ситуацию трезво.
Одним из таких вдруг оказался Борис Надеждин, решивший разъяснить ситуация для украинских приглашённых «экспертов», кричавших наперебой о «российской агрессии и нарушения международного законодательства».
Надеждин, от которого в студии ожидали того, что он примет украинскую сторону, привёл такой пример своим украинским коллегам, заявлявшим, что артиллерийские катера никакой угрозы России не представляли и должны были пропускаться через Керченский пролив без каких-либо уведомлений:
Украинские эксперты пытались что-то возразить, но сколько-нибудь логичных возражений не нашлось.
Либералы из тех, которые «непримиримые до мозга костей», ничего подобного тому, что сказал Борис Надеждин, высказать себе не позволили.
Депутат питерского Заксобрания, представляющий «Яблоко», Борис Вишневский решает опубликовать полный текст Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. Г-н Вишневский при этом заявляет следующее: «Пусть Путин, Лавров, Шойгу и Косачев не делают вид, что не читали этого договора».
При этом г-н Вишневский в своей тираде, которая опубликована на сайте радиостанции «Эхо Москвы», ни слова не произносит о том, причём здесь ситуация с украинскими кораблями и Азовское море с Керченским проливом? Украинские корабли нарушили государственную границу Российской Федерации в Чёрном море, причём на том участке, который был российским ещё до воссоединения с Крымом. Потому можно публиковать ещё хоть десять текстов договоров, но это останется попыткой сознательного увода в сторону от реальности.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пришёл к выводу, что конфликт с украинскими кораблями «выгоден не только Порошенко, но и Путину», который решил поправить свой падающий рейтинг.
Венедиктов:
Тем временем, в комментариях к постам на том же "Эхе" либеральные читатели (слушатели) в основном сошлись во мнении о том, что "украинская демократия в опасности".
Подавляющее большинство "непримиримых", как и подобает настоящим прозападным либералам, клеймит позором российские власти и российских пограничников за факт задержания украинских бронекатеров и рейдового буксира, но есть и те, кто решил взглянуть на ситуацию трезво.
Одним из таких вдруг оказался Борис Надеждин, решивший разъяснить ситуация для украинских приглашённых «экспертов», кричавших наперебой о «российской агрессии и нарушения международного законодательства».
Надеждин, от которого в студии ожидали того, что он примет украинскую сторону, привёл такой пример своим украинским коллегам, заявлявшим, что артиллерийские катера никакой угрозы России не представляли и должны были пропускаться через Керченский пролив без каких-либо уведомлений:
Представьте себе, пару российских танков решают перебросить в Калининградскую область. Причём решают это сделать там, где ближе – через территорию Литвы, одновременно заявляя, что танки никакой угрозы Литве не представляют. Что бы на это сказали в Прибалтике?
Украинские эксперты пытались что-то возразить, но сколько-нибудь логичных возражений не нашлось.
Либералы из тех, которые «непримиримые до мозга костей», ничего подобного тому, что сказал Борис Надеждин, высказать себе не позволили.
Депутат питерского Заксобрания, представляющий «Яблоко», Борис Вишневский решает опубликовать полный текст Договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года. Г-н Вишневский при этом заявляет следующее: «Пусть Путин, Лавров, Шойгу и Косачев не делают вид, что не читали этого договора».
При этом г-н Вишневский в своей тираде, которая опубликована на сайте радиостанции «Эхо Москвы», ни слова не произносит о том, причём здесь ситуация с украинскими кораблями и Азовское море с Керченским проливом? Украинские корабли нарушили государственную границу Российской Федерации в Чёрном море, причём на том участке, который был российским ещё до воссоединения с Крымом. Потому можно публиковать ещё хоть десять текстов договоров, но это останется попыткой сознательного увода в сторону от реальности.
Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пришёл к выводу, что конфликт с украинскими кораблями «выгоден не только Порошенко, но и Путину», который решил поправить свой падающий рейтинг.
Венедиктов:
Сейчас не столь важно, кто начал «керченский кризис» (такой поджог рейхстага), важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты. Вот такой кунштюк.
Тем временем, в комментариях к постам на том же "Эхе" либеральные читатели (слушатели) в основном сошлись во мнении о том, что "украинская демократия в опасности".
- Использованы фотографии:
- ВК/Борис Надеждин
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter