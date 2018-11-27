Надеждин о "походе" ВМСУ: А если бы танки РФ пошли в Калининград через Литву...

Представьте себе, пару российских танков решают перебросить в Калининградскую область. Причём решают это сделать там, где ближе – через территорию Литвы, одновременно заявляя, что танки никакой угрозы Литве не представляют. Что бы на это сказали в Прибалтике?

Сейчас не столь важно, кто начал «керченский кризис» (такой поджог рейхстага), важно, что политически у себя выигрывают и российский, и украинский президенты. Вот такой кунштюк.