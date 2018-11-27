Чубайс заявил о «неуничтожимости» либеральной идеологии в РФ
Российская либеральная идеология, у истоков которой стоял Егор Гайдар, доказала свою жизненную силу, написал в Фейсбуке глава Роснано Анатолий Чубайс.
По его мнению, в России сложились 3 идеологии (системы ценностей): первая – это левая идеология, укладывающаяся в формулу «хорошо то, что хорошо для бедных»; вторая – национализм (хорошо то, что хорошо для русских); третья – либерализм (хорошо то, что хорошо для человека).
И основоположником либеральной идеи в РФ стал Егор Гайдар – человек, изменивший ход русской истории, пишет Чубайс.
Он отметил, что многие не поймут его слов и посоветуют включить телевизор, где можно услышать такую смесь ненависти со «змеиным ядом», что впору «взять автомат и пойти добить этих недобитых либералов».
Но Гайдар ушел из правительства в 1994 году, да и в Думе либералов не осталось… Откуда же такая ненависть, такой напор? А ответ очень прост: не добиваются никак эти самые либералы, поясняет Чубайс.
Это обстоятельство, в свою очередь, является неоспоримым доказательством того, что «либеральная идеология в РФ, основоположником которой был Гайдар, неуничтожима и необратима», она – «самое важное наше общее завоевание», заключает Гайдар.
Напомним, Егор Гайдар являлся одним из основных идеологов экономических реформ начала 1990-х годов. Его «шоковая терапия» привела к резкому росту инфляции, к снижению уровня жизни в стране, разрушению экономики. Тем не менее, сторонники Гайдара утверждают, что его усилиями были созданы условия для будущего развития России.
По его мнению, в России сложились 3 идеологии (системы ценностей): первая – это левая идеология, укладывающаяся в формулу «хорошо то, что хорошо для бедных»; вторая – национализм (хорошо то, что хорошо для русских); третья – либерализм (хорошо то, что хорошо для человека).
И основоположником либеральной идеи в РФ стал Егор Гайдар – человек, изменивший ход русской истории, пишет Чубайс.
Он отметил, что многие не поймут его слов и посоветуют включить телевизор, где можно услышать такую смесь ненависти со «змеиным ядом», что впору «взять автомат и пойти добить этих недобитых либералов».
Но Гайдар ушел из правительства в 1994 году, да и в Думе либералов не осталось… Откуда же такая ненависть, такой напор? А ответ очень прост: не добиваются никак эти самые либералы, поясняет Чубайс.
Это обстоятельство, в свою очередь, является неоспоримым доказательством того, что «либеральная идеология в РФ, основоположником которой был Гайдар, неуничтожима и необратима», она – «самое важное наше общее завоевание», заключает Гайдар.
Напомним, Егор Гайдар являлся одним из основных идеологов экономических реформ начала 1990-х годов. Его «шоковая терапия» привела к резкому росту инфляции, к снижению уровня жизни в стране, разрушению экономики. Тем не менее, сторонники Гайдара утверждают, что его усилиями были созданы условия для будущего развития России.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/Chubays
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