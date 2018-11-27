СБУ официально признала наличие своих сотрудников на катерах ВМСУ

В службе безопасности Украины официально подтвердили присутствие на задержанных Россией украинских катерах сотрудников военной контрразведки СБУ. Соответствующее заявление сделал глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, сообщает пресс-служба управления.По словам Грицака, такая практика прямо прописана в статье 12 закона "О службе безопасности Украины". Согласно этой статье, сотрудники военной контрразведки СБУ обязаны сопровождать подразделения вооруженных сил, Национальной гвардии и государственной пограничной службы. Таким образом, добавил Грицак, находящиеся на катерах сотрудники СБУ выполняли задачи контрразведывательного обеспечения кораблей ВМСУ.Глава СБУ заявил, что Россия применяет к задержанным сотрудникам СБУ методы психологического воздействия и потребовал от российских властей немедленно освободить "незаконно удерживаемых граждан Украины".Ранее в российском ФСБ подтвердили факт наличия на катерах украинских ВМС, устроивших провокацию в Керченском проливе, двух сотрудников СБУ, которые в беседе прямо указали, что факт провокации был спланирован заранее и проводился по прямому указанию киевских властей.