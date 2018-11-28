Вооружённые силы Новороссии ожидают атаки ВСУ

На фоне очередного сеанса милитаристской истерии у «небратьев», решившихся на введение военного положения в ряде областей, корпусные стратеги сделали стойку и объявили о том, что противник «накапливает силы и активизируется по всей линии соприкосновения».Если честно, возникают обоснованные сомнения в готовности Киева на риск наступательной операции – скорее всего, будет какой-то локальный конфликт, как это случилось в 2016 году под Логвинова. Тем более что объявлять о «концентрации сил противника» — это любимое развлечение штабных. И все же, если Порошенко решится на какие-то масштабные мероприятия, бойцы вооруженных сил Новороссии будут готовы.И рады, потому что это очень тоскливо и депрессивно — сидеть в оледенелых полях где-то в степи или в раздолбанных руинах. Подлая война, когда практически каждую неделю люди гибнут от снайперского огня, артиллерии или мин, всем давно осточертела. Хочется тряхнуть стариной, и не только местным: если боевые действия продлятся хотя бы недели две, из России приедет немало добровольцев, соскучившихся по 2014 году.За прошедшие годы ВСН обзавелись не только порождениями народной смекалки типа кумулятивной защиты из конвейерной ленты или адскими машинами, изобретенными «донецкими оружейниками»: снайперской винтовкой «Сепаратист» (деградировавший «Утес») и собственным РСЗО, действующим наподобие адской пушки – летит в направлении «туда», последствия трудно прогнозируемы.Появилась вполне годная техника, позволяющая скоординировать работу артиллерии с филигранной точностью. Появились нормальные средства связи, кевларовые каски и бронежилеты, квадрокоптеры, тепловизоры, грамотная оптика для снайперских винтовок и еще много-много всего – спасибо волонтерам и всем небезразличным к нашей беспощадной борьбе. А главное, появилось умение всем этим добром пользоваться.Лишнего болтать не стоит, но расскажу поверье: бывалые бойцы верят, что, если какую-то высоту или блиндаж особенно трудно срыть, то знающие люди читают специальные заговоры и приносят дары начальству, после чего приезжает невзрачный мужичок с ноутбуком и приказывает вывести личный состав. Что-то он в компьютере, сверяясь с картами, шаманит, а потом командует «Всем в укрытие!», и к врагу что-то гулко прилетает. Довольный шаман уезжает, а бойцы идут забирать то, что недавно было стратегически выгодной позицией.Но это все, конечно, враки и солдатские байки, но есть и вполне достоверные свидетельства о наличии во всех бригадах значительного количества ствольной артиллерии, танков и бронетехники, боекомплекта в количестве, на порядок превышающем возможности ополчения во время дебальцевской операции. Что-то, конечно, давно «пролюбили» в металлолом и оно числится только на бумаге (как и мертвые души из личного состава), а что-то уже пару лет не заводится, но в целом ситуация выглядит куда как оптимистичнее недавнего прошлого. Тем более что «Дебали» приходилось взламывать как консервную банку, а здесь наступать на заранее подготовленные позиции придется противнику.Есть, кстати, определенные сомнения в количестве и качестве боекомплекта у ВСУ. Случалось уже неоднократно, что прикупить БК украинские командиры пытались у вооруженных сил Новороссии. Свой БК они, вероятно, перед этим тоже куда-то продали. Вообще, способность ВСУ вести продолжительные наступательные действия на протяженном участке вызывает некое недоверие. Хотя военно-историческая наука и киевский Генштаб — это явления, никоим образом не соприкасающиеся, так что возможно все, даже очередной «блицкриг».Если верить сообщениям людей, разными способами побывавших на подконтрольной Украине части Донбасса, враг не просто создал глубоко эшелонированную оборону, а залил там бетоном целую «линию Мажино», вырубил все лесополосы и вообще тщательно подготовился к тому, чтобы отстреливаться из уютных бетонных норок. Поэтому готовность и способность украинского солдата выползти из «схрона» и ринуться на амбразуру сомнительна.Тем не менее, в этом мире возможно все. А потому бойцы Новороссии готовятся принимать гостей. И даже будут им очень-очень рады.