ВВС Японии подтвердили боевую готовность десяти F-35A
На базе японских ВВС Мисава завершено запланированное на этот год развертывание десяти истребителей пятого поколения F-35A, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на военное ведомство.
База расположена в северной части страны на острове Хонсю. По данным агентства, самолеты будут использоваться для охраны воздушного пространства Японии и как средство давления на Северную Корею.
Ожидается, что в 2019 финансовом году на эту же базу будут переброшены еще 6 истребителей. Ранее сообщалось о планах правительства закупить в общей сложности 42 самолета. Часть из них должна быть размещена на юго-западном острове Кюсю (префектура Миядзаки) либо близ Токио в префектуре Ибараки.
Однако во вторник газета Nikkei сообщила, что власти Японии рассматривают возможность закупить 100 дополнительных истребителей F-35A, для чего из бюджета предполагается выделить $8,8 млрд. (более 1 трлн. йен). Таким образом, общее количество самолетов достигнет 142 единиц.
Новые машины должны будут частично заменить устаревшие F-4, а также истребители-бомбардировщики F-2, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с американской Lockheed Martin.
Всего на вооружении ВВС Японии в настоящее время находятся около 130 таких самолетов.
Напомним, F-35А – многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения со стандартным взлетом и посадкой. Разработан в компании Lockheed Martin для нужд ВВС. Является самой дешевой версией семейства и составляет основу закупок странами-партнерами.
База расположена в северной части страны на острове Хонсю. По данным агентства, самолеты будут использоваться для охраны воздушного пространства Японии и как средство давления на Северную Корею.
Ожидается, что в 2019 финансовом году на эту же базу будут переброшены еще 6 истребителей. Ранее сообщалось о планах правительства закупить в общей сложности 42 самолета. Часть из них должна быть размещена на юго-западном острове Кюсю (префектура Миядзаки) либо близ Токио в префектуре Ибараки.
Однако во вторник газета Nikkei сообщила, что власти Японии рассматривают возможность закупить 100 дополнительных истребителей F-35A, для чего из бюджета предполагается выделить $8,8 млрд. (более 1 трлн. йен). Таким образом, общее количество самолетов достигнет 142 единиц.
Новые машины должны будут частично заменить устаревшие F-4, а также истребители-бомбардировщики F-2, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с американской Lockheed Martin.
Всего на вооружении ВВС Японии в настоящее время находятся около 130 таких самолетов.
Напомним, F-35А – многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения со стандартным взлетом и посадкой. Разработан в компании Lockheed Martin для нужд ВВС. Является самой дешевой версией семейства и составляет основу закупок странами-партнерами.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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