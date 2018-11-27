Sky News: Российские истребители проявляют "вопиющую враждебность"
Россия применила в отношении Британии "самую враждебную акцию" за последние 25 лет, отправив на перехват британского миноносца Duncan в Черном море 17 российских истребителей, пишет Sky News со ссылкой на английский документальный фильм, вышедший на телеканале Channel 5. Перевод статьи предоставлен ИноТВ.
Как сообщается в документальном фильме, в мае 2018 года британский эсминец HMS Duncan, совместно с кораблями НАТО проходил недалеко от Крымского полуострова, когда внезапно появились 17 российских истребителей, которые стали пролетать в опасной близости от корабля. При этом британское издание утверждает, что некоторые самолеты пролетали так близко, что "их бортовая аппаратура могла быть повреждена радиолокационной системой" британского корабля и они могли потерпеть крушение.
Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил по этому поводу, что британский эсминец, выступавший в качестве флагмана НАТО в Черном море, столкнулся с вопиющей враждебностью со стороны российских самолетов и корабля-шпиона.
Коммадор Майк Ютли заявил, что российские летчики, кружившие над кораблем, видимо не понимали, с чем столкнулись. Их тактика была наивной, заявил он, они просто не знают, на что способен этот миноносец. Ракет хватит, чтобы сбить все российские самолеты.
Сообщается, что "покружив" вокруг эсминца, российские самолеты взяли курс на аэродром, отправив в рубку корабля сообщение: -"Удачи, парни". На корабле посчитали это предупреждением.
Британский эсминец "Duncan" несёт на своём борту вооружения в виде крылатых ракет "Томагавк". Длина корабля составляет 152,2 м, ширина – 21,4 м. Дальность плавания – до 7 тыс. морских миль. Полный ход – 29 узлов. Автономность плавания – 45 суток. Команда – около 200 человек.
Как сообщается в документальном фильме, в мае 2018 года британский эсминец HMS Duncan, совместно с кораблями НАТО проходил недалеко от Крымского полуострова, когда внезапно появились 17 российских истребителей, которые стали пролетать в опасной близости от корабля. При этом британское издание утверждает, что некоторые самолеты пролетали так близко, что "их бортовая аппаратура могла быть повреждена радиолокационной системой" британского корабля и они могли потерпеть крушение.
Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил по этому поводу, что британский эсминец, выступавший в качестве флагмана НАТО в Черном море, столкнулся с вопиющей враждебностью со стороны российских самолетов и корабля-шпиона.
Коммадор Майк Ютли заявил, что российские летчики, кружившие над кораблем, видимо не понимали, с чем столкнулись. Их тактика была наивной, заявил он, они просто не знают, на что способен этот миноносец. Ракет хватит, чтобы сбить все российские самолеты.
Сообщается, что "покружив" вокруг эсминца, российские самолеты взяли курс на аэродром, отправив в рубку корабля сообщение: -"Удачи, парни". На корабле посчитали это предупреждением.
Британский эсминец "Duncan" несёт на своём борту вооружения в виде крылатых ракет "Томагавк". Длина корабля составляет 152,2 м, ширина – 21,4 м. Дальность плавания – до 7 тыс. морских миль. Полный ход – 29 узлов. Автономность плавания – 45 суток. Команда – около 200 человек.
- Использованы фотографии:
- http://www.seaforces.org/
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter