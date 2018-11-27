В рабочий полдень: "Умиротворять уже никого не надо, всех умиротворили вчера"
В рубрике «В рабочий полдень» продолжаем публиковать тройку наиболее заметных на сегодняшний день высказываний или действий политиков, военных, общественных деятелей России и других стран мира.
На третьем месте – городская администрация Киева, которая, как выяснилось, забыла правила написания фамилии «главного исторического героя» майданной Украины Степана Бандеры. Представители «Киевавтодора» разместили тендер о ремонте дорожного полотна на «проспекте Бендеры» (через «е»), дополнительно указав, что ремонт будет осуществляться от «Московского моста до улицы Телеги». При этом из 12-кратного использования фразы «проспект Бандеры» вариант через букву «а» встречается лишь однажды.
Этот факт, наряду с названием моста – Московский - уже привёл к бурному негодованию со стороны украинских радикалов, узнавших о «деянии» из киевских СМИ.
На втором месте – министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков. По его словам, высказанными в Финансовом университете, потенциал российской науки и профессионального образования «необходимо приблизить» к запросами индустриальных партнёров, к запросам бизнеса, который пока «в фундаментальных исследования не так заинтересован».
Котюков о разработке единой госпрограммы и её финансировании:
При этом министр не пояснил, как вообще можно фундаментальную науку ориентировать на запросы бизнеса. Или всё просто: снова сдавать помещения университетов под частные сауны?
На первом месте – высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отреагировал на предложение госсекретаря США Майка Помпео по оказанию «посредничества при урегулировании инцидента» в Чёрном море. При этом сам Помпео назвал посредничество США – «возможностью по умиротворению».
Песков:
На третьем месте – городская администрация Киева, которая, как выяснилось, забыла правила написания фамилии «главного исторического героя» майданной Украины Степана Бандеры. Представители «Киевавтодора» разместили тендер о ремонте дорожного полотна на «проспекте Бендеры» (через «е»), дополнительно указав, что ремонт будет осуществляться от «Московского моста до улицы Телеги». При этом из 12-кратного использования фразы «проспект Бандеры» вариант через букву «а» встречается лишь однажды.
Этот факт, наряду с названием моста – Московский - уже привёл к бурному негодованию со стороны украинских радикалов, узнавших о «деянии» из киевских СМИ.
На втором месте – министр высшего образования и науки РФ Михаил Котюков. По его словам, высказанными в Финансовом университете, потенциал российской науки и профессионального образования «необходимо приблизить» к запросами индустриальных партнёров, к запросам бизнеса, который пока «в фундаментальных исследования не так заинтересован».
Котюков о разработке единой госпрограммы и её финансировании:
Денег немного, но их много никогда не бывает. Нам нужно сейчас очень правильно настроить систему координации и кооперации.
При этом министр не пояснил, как вообще можно фундаментальную науку ориентировать на запросы бизнеса. Или всё просто: снова сдавать помещения университетов под частные сауны?
На первом месте – высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он отреагировал на предложение госсекретаря США Майка Помпео по оказанию «посредничества при урегулировании инцидента» в Чёрном море. При этом сам Помпео назвал посредничество США – «возможностью по умиротворению».
Песков:
Умиротворять уже никого не надо. Умиротворение произошло вчера, когда наши пограничники умиротворили всех нарушителей государственной границы РФ.
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter