В рабочий полдень: "Умиротворять уже никого не надо, всех умиротворили вчера"

Денег немного, но их много никогда не бывает. Нам нужно сейчас очень правильно настроить систему координации и кооперации.

Умиротворять уже никого не надо. Умиротворение произошло вчера, когда наши пограничники умиротворили всех нарушителей государственной границы РФ.