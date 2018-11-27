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В Пакистане открылась военная выставка IDEAS

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В Карачи (Пакистан) во вторник открылась международная выставка продукции военного назначения IDEAS 2018, передает ТАСС.

В Пакистане открылась военная выставка IDEAS



На салоне также широко представлены средства для проведения контртеррористических операций.

В выставке принимают участие около 450 производственных компаний из 40 стран, ожидается прибытие 90 официальных делегаций, в составе которых министры обороны и главы вооруженных сил, сообщили изданию в оргкомитете.

При этом доля делегаций из стран Центральной Азии составляет 23%, с Ближнего Востока – 22%.

Россия представит на выставке более 200 образцов военной продукции, в том числе средства борьбы с терроризмом, хорошо зарекомендовавшим себя в ходе сирийской операции.

Повышенное внимание потенциальных заказчиков ожидается к противотанковым комплексам «Метис-М1» и «Корнет-ЭМ», автоматам линейки АК (101-104), пулемету «Печенег», огнеметам «Шмель» (реактивный) и «Варна» (струйный), а также к гранатометным комплексам «Бур», АГС-30 и АГС-17.

Если говорить о боевой технике, то посетители, исходя из опыта, больше всего проявляют интерес к БТР-80А, БТР-82А, БМП-3М, автомобилям «Тигр» и вертолетам – транспортно-боевому Ми-35М и транспортному Ми-17.

Кроме того, российская экспозиция содержит спецтехнику, оружие специального назначения, применяемого в ходе КТО, средства охраны важных объектов, экипировку сотрудников силовых структур.

Выставка завершит работу 30 ноября.
Использованы фотографии:
http://ideaspakistan.gov.pk
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