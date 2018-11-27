Украинский банк потребовал от России компенсацию за Крым

Украинский "Ощадбанк" заявил, что выиграл у России компенсацию убытков, полученных банком в результате присоединения Крыма к России. Как говорится в сообщении пресс-службы банка, арбитражный суд в Париже 26 ноября 2018 года принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков Ощадбанка (Киев).Согласно решения парижского арбитража, правительство России должно компенсировать "Ощадбанку" денежные средства в сумме 1,3 млрд. долларов, а также проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации убытков. Заявляется, что решение было вынесено после четырех лет рассмотрения заявления о данном возмещении.На радостях глава правления банка Андрей Пышный заявил, что "банку удалось заставить государство-агрессор ответить за убытки, возникшие из-за оккупации части территории Украины" и призвал другие организации и компании обращаться в международный арбитраж.Между тем в России уже заявили, что не признают решения международного арбитража по иску украинского банка и никаких компенсаций никому платить не собираются.В пресс-службе российского правительства заявили, что у международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге отсутствуют юрисдикции на рассмотрение данного иска украинского банка к России, поэтому Россия его не признает. Кроме этого Россия предупредила, что будет принимать все меры для защиты своей собственности.