Завершена разработка двигателя для "Ночного Охотника" (Ми-28НМ)

Пресс-служба «Ростеха» сообщила о завершении разработки двигателя ВК-2500П для новейшего вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), а также о запуске двигателей в серийное производство.Главным отличием нового двигателя от предыдущего стала модернизированная система автоматического управления, за счёт которой значительно упрощается обслуживание, повышается безопасность и летно-технические характеристики вертолета.Рабочая мощность двигателя на взлётном режиме составляет 2500 л.с., на чрезвычайном – 2800 л.с., что на 100 л.с. больше, чем у предыдущей версии двигателя. Ресурс до первого капремонта теперь составил 3000 час/циклов, превысив предыдущий в полтора раза.Ударный боевой вертолет Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный вертолёт нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания, до уничтожения воздушных, в том числе и низколетящих малоскоростных, и наземных объектов. Разрабатывается холдингом «Вертолёты России», входящим в «Ростех».