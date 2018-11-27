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Завершена разработка двигателя для "Ночного Охотника" (Ми-28НМ)

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Пресс-служба «Ростеха» сообщила о завершении разработки двигателя ВК-2500П для новейшего вертолета Ми-28НМ «Ночной охотник» «Объединенной двигателестроительной корпорацией» (ОДК), а также о запуске двигателей в серийное производство.

Завершена разработка двигателя для "Ночного Охотника" (Ми-28НМ)



Главным отличием нового двигателя от предыдущего стала модернизированная система автоматического управления, за счёт которой значительно упрощается обслуживание, повышается безопасность и летно-технические характеристики вертолета.

Рабочая мощность двигателя на взлётном режиме составляет 2500 л.с., на чрезвычайном – 2800 л.с., что на 100 л.с. больше, чем у предыдущей версии двигателя. Ресурс до первого капремонта теперь составил 3000 час/циклов, превысив предыдущий в полтора раза.

Ударный боевой вертолет Ми-28НМ – высокоэффективный всепогодный вертолёт нового поколения. Способен выполнять широкий спектр задач, от воздушной разведки и целеуказания, до уничтожения воздушных, в том числе и низколетящих малоскоростных, и наземных объектов. Разрабатывается холдингом «Вертолёты России», входящим в «Ростех».
Использованы фотографии:
Вертолёты России
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