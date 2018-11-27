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СМИ: ЗРК "Полимент-Редут" примут на вооружение в первой половине 2019 года

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Зенитный ракетный комплекс корабельного базирования (ЗРК) "Полимент-Редут" будет принят на вооружение в первой половине следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в российском ОПК.

СМИ: ЗРК "Полимент-Редут" примут на вооружение в первой половине 2019 года



По словам источника агентства, до конца текущего года планируется завершить весь комплекс испытаний ЗРК "Полимент-Редут" на борту корвета проекта 20380. При этом запланированы стрельбы как по воздушным, так и по морским целям. После выполнения всего цикла испытаний, комплекс будет принят на вооружение в первой половине 2019 года. Ранее ЗРК прошел цикл испытаний на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков", испытания признаны успешными.

По планам командования ВМФ в дальнейшем ЗРК "Полимент-Редут" будет ставиться на вооружение всех новых и модернизированных кораблей классов корвет и фрегат. Кроме этого, комплекс будет установлен на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и на тяжелых атомных ракетных крейсерах "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" после ремонта и модернизации.

"Полимент-Редут" - корабельная зенитная ракетная система с вертикальным пуском.
Использованы фотографии:
https://www.youtube.com/
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