СМИ: ЗРК "Полимент-Редут" примут на вооружение в первой половине 2019 года
Зенитный ракетный комплекс корабельного базирования (ЗРК) "Полимент-Редут" будет принят на вооружение в первой половине следующего года, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в российском ОПК.
По словам источника агентства, до конца текущего года планируется завершить весь комплекс испытаний ЗРК "Полимент-Редут" на борту корвета проекта 20380. При этом запланированы стрельбы как по воздушным, так и по морским целям. После выполнения всего цикла испытаний, комплекс будет принят на вооружение в первой половине 2019 года. Ранее ЗРК прошел цикл испытаний на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков", испытания признаны успешными.
По планам командования ВМФ в дальнейшем ЗРК "Полимент-Редут" будет ставиться на вооружение всех новых и модернизированных кораблей классов корвет и фрегат. Кроме этого, комплекс будет установлен на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и на тяжелых атомных ракетных крейсерах "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" после ремонта и модернизации.
"Полимент-Редут" - корабельная зенитная ракетная система с вертикальным пуском.
По словам источника агентства, до конца текущего года планируется завершить весь комплекс испытаний ЗРК "Полимент-Редут" на борту корвета проекта 20380. При этом запланированы стрельбы как по воздушным, так и по морским целям. После выполнения всего цикла испытаний, комплекс будет принят на вооружение в первой половине 2019 года. Ранее ЗРК прошел цикл испытаний на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Горшков", испытания признаны успешными.
По планам командования ВМФ в дальнейшем ЗРК "Полимент-Редут" будет ставиться на вооружение всех новых и модернизированных кораблей классов корвет и фрегат. Кроме этого, комплекс будет установлен на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и на тяжелых атомных ракетных крейсерах "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий" после ремонта и модернизации.
"Полимент-Редут" - корабельная зенитная ракетная система с вертикальным пуском.
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