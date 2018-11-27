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Ливан согласился принять военно-техническую помощь со стороны России

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На днях информационная служба «Аль-Арабия» опубликовала материал, в котором говорилось о российском предложении по безвозмездной передаче силам безопасности Ливана и боевым подразделениям министерства внутренних дел стрелкового оружия и боеприпасов. После этого в арабоязычных и израильских СМИ появилось продолжение темы, где было объявлено о якобы готовности Москвы передать партнёрам в Бейруте не только стрелковое оружие, но и тяжёлую технику.




После этого в СМИ опубликовали новостные заметки, в которых утверждалось, что ливанское правительство российское предложение отвергло. Объявлялось, что Ливан якобы отказался в связи с нежеланием портить взаимоотношения с Вашингтоном.

Сегодня стало известно, что пресс-служба и.о.председателя правительства Ливана Саада аль-Харири опровергла заявления о якобы отказе Ливана от военно-технической помощи со стороны Москвы.

Из заявления пресс-службы ливанского кабмина:
Ранее опубликованная СМИ информация об отказе от российского предложения является неправдой. Мы уже дали ответ России о том, что её дар будет принят. Он будет передан в МВД и силам внутренней безопасности.


Так о каком конкретно «даре» идёт речь? Это боеприпасы к автоматам Калашникова. Общее количество – несколько миллионов штук.

Ранее с Ливаном проходили переговоры о сотрудничестве в военно-технической сфере. Теперь эксперты задаются вопросом, предоставит ли Ливан России что-то взамен, или это "дорога с односторонним движением".
Использованы фотографии:
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