ОКБ "Камова" создаст "летающую лабораторию" на базе Ка-52

ОКБ Камова создаст на основе вертолета Ка-52 летающую лабораторию в рамках проекта создания перспективного скоростного вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилла Сыпало.По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52. Работы по созданию ПСВ ведутся сразу в двух направлениях: одно осуществляется на базе существующих машин марки "Ми", второе предусматривает создание принципиально новой машины. И занимаются в ОКБ "Камова".Ранее сообщалось, что на рассмотрение российского Минобороны будет представлено три проекта перспективного скоростного вертолета с различной конструктивно-аэродинамической схемой. Российским военным предложат: 1. Классический вертолет с одним несущим и одним рулевым винтом. 2. Вертолет с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие вертолет вперед. 3. Машина с двухвинтовой соосной схемой с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте.Общее требование к ПСВ - максимальная скорость более 400 км/ч, крейсерская - от 360 км/ч и выше.