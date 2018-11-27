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ОКБ "Камова" создаст "летающую лабораторию" на базе Ка-52

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ОКБ Камова создаст на основе вертолета Ка-52 летающую лабораторию в рамках проекта создания перспективного скоростного вертолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Жуковского Кирилла Сыпало.

ОКБ "Камова" создаст "летающую лабораторию" на базе Ка-52



По словам директора ЦАГИ, в ОКБ Камова в ближайшее время начнется работа по созданию летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета (ПСВ) на базе Ка-52. Работы по созданию ПСВ ведутся сразу в двух направлениях: одно осуществляется на базе существующих машин марки "Ми", второе предусматривает создание принципиально новой машины. И занимаются в ОКБ "Камова".

Ранее сообщалось, что на рассмотрение российского Минобороны будет представлено три проекта перспективного скоростного вертолета с различной конструктивно-аэродинамической схемой. Российским военным предложат: 1. Классический вертолет с одним несущим и одним рулевым винтом. 2. Вертолет с комбинированной силовой установкой, где кроме несущего винта по бокам корпуса установлены дополнительные пропеллеры, тянущие вертолет вперед. 3. Машина с двухвинтовой соосной схемой с жесткими несущими винтами и дополнительным толкающим винтом в хвосте.

Общее требование к ПСВ - максимальная скорость более 400 км/ч, крейсерская - от 360 км/ч и выше.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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