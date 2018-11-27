Кудрин назвал российскую экономику оказавшейся в "застойной яме"

Показатели темпа роста экономики России говорят о том, что она оказалась в «серьёзной застойной яме». С таким заявлением выступил Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату РФ.В частности, он отметил, что в российской истории, начиная с послевоенных лет, не было такого длительного периода, чтобы темп экономического роста держался больше 10 лет на одном уровне и составлял 1%. В текущем году общий потенциал роста экономики будет ниже официального прогноза и не превысит 1,6%.Кудрин заметил, что снижение темпов экономического развития неспособно остановить даже увеличение в два раза цены на нефть. А ведь именно ценовой прирост на нефть всегда хорошо подстёгивал российскую экономику.Ещё в мае этого года председатель Счётной палаты говорил, что именно введение Западом в отношении России санкций явилось тем негативным фактором, который оказал существенное влияние на торможение роста экономики в нашей стране. Причём их влияние резко возросло после того, как Соединённые Штаты в апреле ввели ужесточающие меры, отнимающие до 0,5% роста валового внутреннего продукта.При этом Кудрин не прокомментировал ситуацию с тем, что мешало российской экономике расти более внушительными темпами до того момента, как началась вся эта история с американскими санкциями, и когда баррель нефти стоил выше 120 долларов.