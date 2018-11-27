Эксперт назвал амбициозную программу «Роскосмоса» нереализуемой
«Роскосмосу» следует навести у себя порядок в финансах и отчитаться перед обществом о тратах в рамках Федеральной космической программы за прошедшие 3 года, приводит РИА Новости заявление научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева.
По словам Моисеева, первым приоритетом «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы являются спутники для народного хозяйства, однако половина из них не запущена. Второй приоритет – пилотируемая программа: на орбите уже должен находиться модуль «Наука», но его нет. И третий приоритет – запуск на Луну 4-х аппаратов: все они перенесены, а один аппарат и вовсе отменен.
Он отметил, что на эти простейшие аппараты, которые уже делают Индия и Китай, «деньги идут, а ничего нет».
Но вместо того, чтобы контролировать текущие программы, корпорация занимается анонсированием будущих амбициозных задач, таких как создание сверхтяжелой ракеты, строительство базы на Луне, формирование крупной орбитальной группировки из 640 спутников по проекту «Сфера» при общем текущем количестве российских спутников на орбите менее 150 единиц, сказал Моисеев.
Если на это пойдут бюджетные деньги, то они не просто будут заморожены, они исчезнут, потому что все указанные программы «в настоящей ситуации нереализуемые». Одна только сверхтяжелая ракета стоит, по данным «Роскосмоса», стоит около 700 млрд. рублей. «Это и есть распыление денег», подытожил эксперт.
Между тем, представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что по фактам деятельности корпорации «Роскосмос» уже возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала направлены в следственные органы для принятия процессуальных решений.
По его словам, за 1,5 года в компании выявлено 1700 нарушений закона, более 200 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Куренной уточнил, что проверки проводились за период всего 2017 года и первую половину 2018 года, то есть за время работы прежнего руководства.
Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» лидером среди нарушителей финансовой дисциплины.
По словам Моисеева, первым приоритетом «Роскосмоса» в рамках Федеральной космической программы являются спутники для народного хозяйства, однако половина из них не запущена. Второй приоритет – пилотируемая программа: на орбите уже должен находиться модуль «Наука», но его нет. И третий приоритет – запуск на Луну 4-х аппаратов: все они перенесены, а один аппарат и вовсе отменен.
Он отметил, что на эти простейшие аппараты, которые уже делают Индия и Китай, «деньги идут, а ничего нет».
Но вместо того, чтобы контролировать текущие программы, корпорация занимается анонсированием будущих амбициозных задач, таких как создание сверхтяжелой ракеты, строительство базы на Луне, формирование крупной орбитальной группировки из 640 спутников по проекту «Сфера» при общем текущем количестве российских спутников на орбите менее 150 единиц, сказал Моисеев.
Если на это пойдут бюджетные деньги, то они не просто будут заморожены, они исчезнут, потому что все указанные программы «в настоящей ситуации нереализуемые». Одна только сверхтяжелая ракета стоит, по данным «Роскосмоса», стоит около 700 млрд. рублей. «Это и есть распыление денег», подытожил эксперт.
Между тем, представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что по фактам деятельности корпорации «Роскосмос» уже возбуждено 16 уголовных дел, еще 44 материала направлены в следственные органы для принятия процессуальных решений.
По его словам, за 1,5 года в компании выявлено 1700 нарушений закона, более 200 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Куренной уточнил, что проверки проводились за период всего 2017 года и первую половину 2018 года, то есть за время работы прежнего руководства.
Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» лидером среди нарушителей финансовой дисциплины.
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- https://twitter.com/roscosmos
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