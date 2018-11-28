Беспилотник для «Смерча». Разведывательный комплекс завершает испытания
Снаряды реактивных систем залпового огня больших калибров могут нести боевые части разных типов, а также специальное оснащение. В настоящее время в нашей стране создается новый проект такого изделия с особым оснащением. Перспективная ракета вместо боезаряда или боевых элементов должна нести разведывательный беспилотный летательный аппарат. На днях стало известно, что процесс создания такого разведывательного комплекса близится к завершению. Новый снаряд для РСЗО «Смерч» завершает испытания и вскоре будет готов к службе.
Необходимо напомнить, что идея использования БПЛА в качестве полезной нагрузки реактивного снаряда не является новой. Подобные предложения появились достаточно давно, и уже в конце девяностых годов на отечественных выставках стали появляться реальные образцы такого рода. Впрочем, далеко не все проекты ракет с беспилотниками на борту смогли дойти до полноценной реализации.
Новые сообщения
О нынешнем проекте перспективной ракеты с нестандартным оснащением впервые сообщили в конце января 2017 года. Тогда о новой разработке рассказало руководство Научно-производственного объединения «Сплав». Генеральный конструктор предприятия Николай Макаровец рассказал российской прессе о разработке БПЛА, помещаемого в 300-мм ракету комплекса «Смерч». Отмечалось, что идея такой системы появилась довольно давно. К тому времени была проведена часть необходимых работ, в результате чего «Сплав» находился в ожидании потенциальных заказчиков.
В прошлом году были оглашены некоторые принципы работы нового комплекса. Реактивный снаряд должен доставлять беспилотник в заданный район, после чего он сбрасывается и приступает к решению собственных задач. БПЛА способен находиться в воздухе в течение 25-30 минут и осуществлять наблюдение. Сигнал с камеры аппарата должен передаваться на операторский пульт. Беспилотник с такими функциями предлагается использовать для ведения разведки, корректировки огня и контроля за результатами стрельбы.
По тем или иным причинам, проект реактивного снаряда с БПЛА от НПО «Сплав» на длительное время пропал из виду. Новые сообщения о ходе работ появились только в марте этого года. На этот раз о проекте рассказало руководство концерна «Техмаш», в состав которого входит организация-разработчик. Утверждалось, что российское министерство обороны ознакомилось с проектом нового реактивного снаряда, но не проявило к нему должного интереса. В то же время, оригинальные идеи привлекли внимание военных Китая.
Следующие сообщения, тоже представляющие определенный интерес, появились в конце сентября. Тогда стало известно, что проект ракеты с беспилотником на борту перешел в стадию летных испытаний опытных образцов. Согласно информации «Техмаша», новый проект разрабатывается в НПО «Сплав» совместно с неким неназванным иностранным заказчиком. Последний представил свое техническое задание, которому должно соответствовать готовое изделие. При этом не уточнялось, какая именно зарубежная страна проявила интерес к новому российскому проекту и теперь может стать стартовым заказчиком техники.
27 ноября появились последние на данный момент сообщения о ходе нового проекта НПО «Сплав». Пресс-служба концерна «Техмаш» сообщила, что работы по созданию перспективных изделий находятся на завершающих этапах. Впрочем, точные сроки окончания испытаний и доводки, а также запуска производства и передачи изделий заказчику пока не назывались. Так же не уточнялся и стартовый заказчик в лице некой зарубежной страны, ранее предоставившей собственные требования к проекту.
Вскоре после появления новостей о завершении проекта телерадиокомпания «Звезда» опубликовала фотографию перспективного БПЛА, предлагаемого для использования с РСЗО «Смерч». На снимке присутствовал беспилотник Т90, достаточно хорошо знакомый специалистам и любителям военной техники. Из этого следовало, что проект, материалы по которому регулярно появлялись на разных выставках, наконец-то получил шансы дойти до эксплуатации.
Изделие Т90
Напомним, идея строительства специального реактивного снаряда калибром 300 мм, несущего беспилотный летательный аппарат, появилась в отдаленном прошлом, и к настоящему времени было предложено несколько вариантов ее практической реализации. Еще в девяностых годах НПО «Сплав» разработало реактивный снаряд 9М534 с грузовым отсеком вместо штатного боевого отделения. В дальнейшем было предложено несколько вариантов комплектации такой ракеты с использованием тех или иных БПЛА.
В тот же период казанское предприятие «Эникс» впервые показало малоразмерный беспилотник под названием Т90. В дальнейшем это изделие дорабатывалось, но основные его особенности оставались без изменений. Проект Т90 предусматривал строительство среднего по массе летательного аппарата, отличающегося малыми габаритами в транспортном положении. Эта задача решалась при помощи складных плоскостей особой конструкции. БПЛА выполнили одноразовым, он предназначался для ведения визуальной разведки в заданном районе для обеспечения той или иной боевой работы.
Изделие Т90 имело цилиндрический фюзеляж большого удлинения с измененными носовой и хвостовой частями. Внизу на носу предусматривалось остекление для обеспечения работы камеры. Аппарат получил необычные плоскости. Вблизи носа и хвоста конструкторы расположили две пары плоскостей, раскладываемых в полете. В транспортном положении элементы крыльев укладывались вдоль фюзеляжа. Также имелись два подфюзеляжных киля.
В качестве силовой установки на Т90 применялся пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Это устройство устанавливалось на верхней части фюзеляжа. По известным данным, на борту БПЛА располагалась аппаратура связи и дистанционного управления, а также видеокамера для наблюдений во время полета. В системе управления была реализована возможность автономной навигации с коррекцией по командам оператора.
Снаряд 9М534 максимально походил на стандартные боеприпасы для РСЗО «Смерч». Он имел длину 7,6 м при стартовой массе 815 кг. Новая головная часть, вмещающая беспилотник, имела длину более 2 м и массу 243 кг. При этом на сам БПЛА приходилось всего 40 кг. Согласно данным прошлых лет, снаряд 9М534 мог доставлять полезную нагрузку на дальность от 25 до 90 км. Т90 мог вести патрулирование на высоте 500 м в течение 20 минут. Максимальная скорость полета – 100 км/ч. Бортовая радиоаппаратура обеспечивала передачу видеосигнала оператору с дальностей до 70 км.
Беспилотник Т90 должен отправляться в заданный район с помощью реактивного снаряда-носителя. В указанной точке производится сброс полезной нагрузки, и БПЛА покидает носитель с парашютом. Во время спуска аппарат раскрывает плоскости, сбрасывает парашют, переходит в горизонтальный полет и устанавливает связь с оператором. После этого он может выполнять поставленные задачи.
Полезная нагрузка БПЛА Т90 включала пару камер для ведения наблюдения в любое время суток. Видеосигнал и данные телеметрии по радиоканалу поступают на пульт оператора. Возможность ведения наблюдения на значительном удалении позволяла комплексу решать различные задачи. При помощи специального снаряда с беспилотником предлагалось проводить разведку и поиск целей во время подготовки к массированному удару реактивной артиллерии. В ходе стрельбы Т90 мог работать в качестве корректировщика. Также с его помощью предлагалось контролировать результаты стрельбы. Длительность полета на уровне 25-30 минут позволяла принять участие в одном или двух ударах батареи РСЗО.
Характерной особенностью комплекса в составе изделий 9М534 и Т90 была невозможность их повторного использования. Так, беспилотник после выработки топлива должен был падать на землю. Его возвращение к пусковой установке не предусматривалось по техническим и тактическим причинам.
Боевое взаимодействие
300-мм снаряд 9М534 с беспилотником Т90 предназначается для использования в составе РСЗО «Смерч» и имеет соответствующие характеристики. По всей видимости, при создании этого комплекса учитывались все основные особенности армейской техники и возможные требования вооруженных сил.
Большая часть снарядов для «Смерча» имеет дальность стрельбы до 70 км, а также оснащается средствами коррекции, повышающими точность. БПЛА Т90 способен передавать данные со схожих дистанций. Таким образом, разведывательный беспилотник может обеспечивать работу реактивных систем залпового огня при решении всех основных задач во всех диапазонах дальностей, вплоть до максимальных.
Задача разведывательного комплекса на основе БПЛА заключается в определении точных координат цели, а также в контроле за попаданием реактивных снарядов. Наличие летательного аппарата, барражирующего над целью, позволяет следить за результатами стрельбы в режиме реального времени и своевременно вносить поправки в наводку, повышая эффективность огня.
Плюсы, минусы и интерес заказчиков
Согласно новостям последнего времени, российский проект снаряда с БПЛА заинтересовал только зарубежных военных, тогда как наша армия не намерена закупать подобные изделия. Руководство НПО «Сплав» объяснило это. Дело в том, что в составе российской армии уже определены структуры, отвечающие за использование беспилотных летательных аппаратов. Иными словами, ведение разведки при помощи БПЛА возлагается на конкретные подразделения и части. Внедрение собственной беспилотной разведки в составе частей реактивной артиллерии в таком случае посчитали излишним.
Кроме того, у нового комплекса разведки могли найти недостатки. В первую очередь, поводом для критики может быть невозможность повторного использования беспилотника Т90 и его ракеты-носителя. Прочие БПЛА со схожими функциями могут использоваться неоднократно. Кроме того, компактный аппарат имеет ограниченные летно-технические характеристики. Иные беспилотники не ограничены размерами боевой части ракеты, и потому могут летать быстрее, дальше и выше, а также нести иную полезную нагрузку.
Все это означает, что российские строевые РСЗО, как минимум в обозримом будущем, не смогут использовать беспилотники типа Т90. Впрочем, реактивная артиллерия не останется без поддержки разведывательных летательных аппаратов. В нашей армии имеется большое количество БПЛА разных типов, и взаимодействие такой техники с артиллерией неоднократно отрабатывалось на учениях. Таким образом, армия имеет необходимые средства и без изделий 9М534 и Т90.
Очевидно, что военные других стран не обязаны разделять мнение российского командования. Следствием этого является интерес к проекту со стороны Китая. Китайская армия тоже развивает беспилотное направление и тоже имеет на вооружении различные разведывательные системы такого рода. Тем не менее, она посчитала, что БПЛА для РСЗО представляет интерес и может поступить на вооружение. Результатом этого стало сотрудничество иностранного заказчика и российской научно-производственной организации.
Предварительные итоги
На днях стало известно, что НПО «Сплав» продолжает летные испытания нового разведывательного комплекса, предназначенного для работы с реактивными системами залпового огня, и эта часть проекта приближается к своему завершению. В обозримом будущем ожидается появление контракта на поставку серийных изделий. Стартовым заказчиком станет некая зарубежная страна, которой, по всей видимости, окажется Китай. Объемы возможных поставок и стоимость будущего контракта, по очевидным причинам, остаются неизвестными.
В контексте перевооружения российской армии ситуация с проектом Т90 не меняется. Как и в прошлом, наше командование не собирается дополнять существующие РСЗО специализированным разведывательным комплексом, делая ставку на иные системы этого рода. В свете разницы в тактико-технических характеристиках такой подход выглядит логичным и правильным, поскольку позволяет решать поставленные задачи, не сталкиваясь с известными ограничениями изделия Т90.
Таким образом, складывается весьма интересная ситуация. Российская оборонная промышленность в очередной раз показала свою способность создания различных образцов вооружения и техники, в том числе принципиально новых. При этом новый образец необычного вида оказался ненужным российской армии ввиду наличия иных аналогов, но заинтересовал зарубежных заказчиков. Российская разработка выходит на международный рынок и имеет все шансы закрепиться на нем. Согласно последним новостям, БПЛА Т90 завершает испытания, и в ближайшем будущем следует ждать новые сообщения о его судьбе.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
Необходимо напомнить, что идея использования БПЛА в качестве полезной нагрузки реактивного снаряда не является новой. Подобные предложения появились достаточно давно, и уже в конце девяностых годов на отечественных выставках стали появляться реальные образцы такого рода. Впрочем, далеко не все проекты ракет с беспилотниками на борту смогли дойти до полноценной реализации.
Новые сообщения
О нынешнем проекте перспективной ракеты с нестандартным оснащением впервые сообщили в конце января 2017 года. Тогда о новой разработке рассказало руководство Научно-производственного объединения «Сплав». Генеральный конструктор предприятия Николай Макаровец рассказал российской прессе о разработке БПЛА, помещаемого в 300-мм ракету комплекса «Смерч». Отмечалось, что идея такой системы появилась довольно давно. К тому времени была проведена часть необходимых работ, в результате чего «Сплав» находился в ожидании потенциальных заказчиков.
В прошлом году были оглашены некоторые принципы работы нового комплекса. Реактивный снаряд должен доставлять беспилотник в заданный район, после чего он сбрасывается и приступает к решению собственных задач. БПЛА способен находиться в воздухе в течение 25-30 минут и осуществлять наблюдение. Сигнал с камеры аппарата должен передаваться на операторский пульт. Беспилотник с такими функциями предлагается использовать для ведения разведки, корректировки огня и контроля за результатами стрельбы.
По тем или иным причинам, проект реактивного снаряда с БПЛА от НПО «Сплав» на длительное время пропал из виду. Новые сообщения о ходе работ появились только в марте этого года. На этот раз о проекте рассказало руководство концерна «Техмаш», в состав которого входит организация-разработчик. Утверждалось, что российское министерство обороны ознакомилось с проектом нового реактивного снаряда, но не проявило к нему должного интереса. В то же время, оригинальные идеи привлекли внимание военных Китая.
Следующие сообщения, тоже представляющие определенный интерес, появились в конце сентября. Тогда стало известно, что проект ракеты с беспилотником на борту перешел в стадию летных испытаний опытных образцов. Согласно информации «Техмаша», новый проект разрабатывается в НПО «Сплав» совместно с неким неназванным иностранным заказчиком. Последний представил свое техническое задание, которому должно соответствовать готовое изделие. При этом не уточнялось, какая именно зарубежная страна проявила интерес к новому российскому проекту и теперь может стать стартовым заказчиком техники.
27 ноября появились последние на данный момент сообщения о ходе нового проекта НПО «Сплав». Пресс-служба концерна «Техмаш» сообщила, что работы по созданию перспективных изделий находятся на завершающих этапах. Впрочем, точные сроки окончания испытаний и доводки, а также запуска производства и передачи изделий заказчику пока не назывались. Так же не уточнялся и стартовый заказчик в лице некой зарубежной страны, ранее предоставившей собственные требования к проекту.
Вскоре после появления новостей о завершении проекта телерадиокомпания «Звезда» опубликовала фотографию перспективного БПЛА, предлагаемого для использования с РСЗО «Смерч». На снимке присутствовал беспилотник Т90, достаточно хорошо знакомый специалистам и любителям военной техники. Из этого следовало, что проект, материалы по которому регулярно появлялись на разных выставках, наконец-то получил шансы дойти до эксплуатации.
Изделие Т90
Напомним, идея строительства специального реактивного снаряда калибром 300 мм, несущего беспилотный летательный аппарат, появилась в отдаленном прошлом, и к настоящему времени было предложено несколько вариантов ее практической реализации. Еще в девяностых годах НПО «Сплав» разработало реактивный снаряд 9М534 с грузовым отсеком вместо штатного боевого отделения. В дальнейшем было предложено несколько вариантов комплектации такой ракеты с использованием тех или иных БПЛА.
В тот же период казанское предприятие «Эникс» впервые показало малоразмерный беспилотник под названием Т90. В дальнейшем это изделие дорабатывалось, но основные его особенности оставались без изменений. Проект Т90 предусматривал строительство среднего по массе летательного аппарата, отличающегося малыми габаритами в транспортном положении. Эта задача решалась при помощи складных плоскостей особой конструкции. БПЛА выполнили одноразовым, он предназначался для ведения визуальной разведки в заданном районе для обеспечения той или иной боевой работы.
Изделие Т90 имело цилиндрический фюзеляж большого удлинения с измененными носовой и хвостовой частями. Внизу на носу предусматривалось остекление для обеспечения работы камеры. Аппарат получил необычные плоскости. Вблизи носа и хвоста конструкторы расположили две пары плоскостей, раскладываемых в полете. В транспортном положении элементы крыльев укладывались вдоль фюзеляжа. Также имелись два подфюзеляжных киля.
В качестве силовой установки на Т90 применялся пульсирующий воздушно-реактивный двигатель. Это устройство устанавливалось на верхней части фюзеляжа. По известным данным, на борту БПЛА располагалась аппаратура связи и дистанционного управления, а также видеокамера для наблюдений во время полета. В системе управления была реализована возможность автономной навигации с коррекцией по командам оператора.
Снаряд 9М534 максимально походил на стандартные боеприпасы для РСЗО «Смерч». Он имел длину 7,6 м при стартовой массе 815 кг. Новая головная часть, вмещающая беспилотник, имела длину более 2 м и массу 243 кг. При этом на сам БПЛА приходилось всего 40 кг. Согласно данным прошлых лет, снаряд 9М534 мог доставлять полезную нагрузку на дальность от 25 до 90 км. Т90 мог вести патрулирование на высоте 500 м в течение 20 минут. Максимальная скорость полета – 100 км/ч. Бортовая радиоаппаратура обеспечивала передачу видеосигнала оператору с дальностей до 70 км.
Беспилотник Т90 должен отправляться в заданный район с помощью реактивного снаряда-носителя. В указанной точке производится сброс полезной нагрузки, и БПЛА покидает носитель с парашютом. Во время спуска аппарат раскрывает плоскости, сбрасывает парашют, переходит в горизонтальный полет и устанавливает связь с оператором. После этого он может выполнять поставленные задачи.
Полезная нагрузка БПЛА Т90 включала пару камер для ведения наблюдения в любое время суток. Видеосигнал и данные телеметрии по радиоканалу поступают на пульт оператора. Возможность ведения наблюдения на значительном удалении позволяла комплексу решать различные задачи. При помощи специального снаряда с беспилотником предлагалось проводить разведку и поиск целей во время подготовки к массированному удару реактивной артиллерии. В ходе стрельбы Т90 мог работать в качестве корректировщика. Также с его помощью предлагалось контролировать результаты стрельбы. Длительность полета на уровне 25-30 минут позволяла принять участие в одном или двух ударах батареи РСЗО.
Характерной особенностью комплекса в составе изделий 9М534 и Т90 была невозможность их повторного использования. Так, беспилотник после выработки топлива должен был падать на землю. Его возвращение к пусковой установке не предусматривалось по техническим и тактическим причинам.
Боевое взаимодействие
300-мм снаряд 9М534 с беспилотником Т90 предназначается для использования в составе РСЗО «Смерч» и имеет соответствующие характеристики. По всей видимости, при создании этого комплекса учитывались все основные особенности армейской техники и возможные требования вооруженных сил.
Большая часть снарядов для «Смерча» имеет дальность стрельбы до 70 км, а также оснащается средствами коррекции, повышающими точность. БПЛА Т90 способен передавать данные со схожих дистанций. Таким образом, разведывательный беспилотник может обеспечивать работу реактивных систем залпового огня при решении всех основных задач во всех диапазонах дальностей, вплоть до максимальных.
Задача разведывательного комплекса на основе БПЛА заключается в определении точных координат цели, а также в контроле за попаданием реактивных снарядов. Наличие летательного аппарата, барражирующего над целью, позволяет следить за результатами стрельбы в режиме реального времени и своевременно вносить поправки в наводку, повышая эффективность огня.
Плюсы, минусы и интерес заказчиков
Согласно новостям последнего времени, российский проект снаряда с БПЛА заинтересовал только зарубежных военных, тогда как наша армия не намерена закупать подобные изделия. Руководство НПО «Сплав» объяснило это. Дело в том, что в составе российской армии уже определены структуры, отвечающие за использование беспилотных летательных аппаратов. Иными словами, ведение разведки при помощи БПЛА возлагается на конкретные подразделения и части. Внедрение собственной беспилотной разведки в составе частей реактивной артиллерии в таком случае посчитали излишним.
Кроме того, у нового комплекса разведки могли найти недостатки. В первую очередь, поводом для критики может быть невозможность повторного использования беспилотника Т90 и его ракеты-носителя. Прочие БПЛА со схожими функциями могут использоваться неоднократно. Кроме того, компактный аппарат имеет ограниченные летно-технические характеристики. Иные беспилотники не ограничены размерами боевой части ракеты, и потому могут летать быстрее, дальше и выше, а также нести иную полезную нагрузку.
Все это означает, что российские строевые РСЗО, как минимум в обозримом будущем, не смогут использовать беспилотники типа Т90. Впрочем, реактивная артиллерия не останется без поддержки разведывательных летательных аппаратов. В нашей армии имеется большое количество БПЛА разных типов, и взаимодействие такой техники с артиллерией неоднократно отрабатывалось на учениях. Таким образом, армия имеет необходимые средства и без изделий 9М534 и Т90.
Очевидно, что военные других стран не обязаны разделять мнение российского командования. Следствием этого является интерес к проекту со стороны Китая. Китайская армия тоже развивает беспилотное направление и тоже имеет на вооружении различные разведывательные системы такого рода. Тем не менее, она посчитала, что БПЛА для РСЗО представляет интерес и может поступить на вооружение. Результатом этого стало сотрудничество иностранного заказчика и российской научно-производственной организации.
Предварительные итоги
На днях стало известно, что НПО «Сплав» продолжает летные испытания нового разведывательного комплекса, предназначенного для работы с реактивными системами залпового огня, и эта часть проекта приближается к своему завершению. В обозримом будущем ожидается появление контракта на поставку серийных изделий. Стартовым заказчиком станет некая зарубежная страна, которой, по всей видимости, окажется Китай. Объемы возможных поставок и стоимость будущего контракта, по очевидным причинам, остаются неизвестными.
В контексте перевооружения российской армии ситуация с проектом Т90 не меняется. Как и в прошлом, наше командование не собирается дополнять существующие РСЗО специализированным разведывательным комплексом, делая ставку на иные системы этого рода. В свете разницы в тактико-технических характеристиках такой подход выглядит логичным и правильным, поскольку позволяет решать поставленные задачи, не сталкиваясь с известными ограничениями изделия Т90.
Таким образом, складывается весьма интересная ситуация. Российская оборонная промышленность в очередной раз показала свою способность создания различных образцов вооружения и техники, в том числе принципиально новых. При этом новый образец необычного вида оказался ненужным российской армии ввиду наличия иных аналогов, но заинтересовал зарубежных заказчиков. Российская разработка выходит на международный рынок и имеет все шансы закрепиться на нем. Согласно последним новостям, БПЛА Т90 завершает испытания, и в ближайшем будущем следует ждать новые сообщения о его судьбе.
По материалам сайтов:
http://tass.ru/
http://rg.ru/
http://tvzvezda.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://bastion-karpenko.ru/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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