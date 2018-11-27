Польша продолжит модернизацию РСЗО R-40 Langusta
Польша продолжит работы по модернизации стоящей на вооружении польской армии РСЗО WR-40 Langusta. О дальнейших планах Минобороны Польши о переоборудовании РСЗО сообщает "Warspot" со ссылкой на портал defence24.pl.
Польская система залпового огня WR-40 Langusta является модернизированной советской РСЗО БМ-21 "Град", ранее поступавшей на вооружение армий Варшавского договора. На настоящее время в польской армии имеется 75 единиц модернизированных РСЗО, но часть из них все еще имеет аналоговое управление. В ходе модернизации системы реактивной артиллерии получат новую систему управления, объединяющую РСЗО в одну сеть вместе с самоходными миномётами Rak и САУ Krab под единым управлением из командных машин. Также сообщается, что РСЗО получит новые ракеты.
РСЗО WR-40 Langusta принята на вооружение польской армии в 2008 году. Артиллерийская часть БМ-21 "Град" монтируется на доработанном шасси грузового автомобиля Jelcz model 144WPP. Максимальный вес установки достигает 20150 кг при длине в 8,59 м и ширине 2,54 м. Специалистами фирмы WB Electronics была разработана новая система управления огнем, которая может работать в увязке с другими польскими артиллерийскими и минометными системами. Комплекс возможно перемещать по воздуху в самолетах типа С-130 Hercules.
ТТХ установки:
Экипаж - 6 чел
Вес боевой машины (без снарядов и номеров расчета) - 17000 кг
Максимальный боевой вес - 20150 кг
Мощность двигателя - 350 л.с.
Скорость движения - 85 км/ч
Дальность пробега - 650 км
Калибр - 122 мм
Количество направляющих - 40 (4 пакета по 10 труб)
Масса снаряда (НУР) - 66 кг
Максимальная дальность стрельбы - 42 км
Площадь поражения одним залпом - 20 га
Польская система залпового огня WR-40 Langusta является модернизированной советской РСЗО БМ-21 "Град", ранее поступавшей на вооружение армий Варшавского договора. На настоящее время в польской армии имеется 75 единиц модернизированных РСЗО, но часть из них все еще имеет аналоговое управление. В ходе модернизации системы реактивной артиллерии получат новую систему управления, объединяющую РСЗО в одну сеть вместе с самоходными миномётами Rak и САУ Krab под единым управлением из командных машин. Также сообщается, что РСЗО получит новые ракеты.
РСЗО WR-40 Langusta принята на вооружение польской армии в 2008 году. Артиллерийская часть БМ-21 "Град" монтируется на доработанном шасси грузового автомобиля Jelcz model 144WPP. Максимальный вес установки достигает 20150 кг при длине в 8,59 м и ширине 2,54 м. Специалистами фирмы WB Electronics была разработана новая система управления огнем, которая может работать в увязке с другими польскими артиллерийскими и минометными системами. Комплекс возможно перемещать по воздуху в самолетах типа С-130 Hercules.
ТТХ установки:
Экипаж - 6 чел
Вес боевой машины (без снарядов и номеров расчета) - 17000 кг
Максимальный боевой вес - 20150 кг
Мощность двигателя - 350 л.с.
Скорость движения - 85 км/ч
Дальность пробега - 650 км
Калибр - 122 мм
Количество направляющих - 40 (4 пакета по 10 труб)
Масса снаряда (НУР) - 66 кг
Максимальная дальность стрельбы - 42 км
Площадь поражения одним залпом - 20 га
- Использованы фотографии:
- hsw.pl
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter