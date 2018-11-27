Задержанные военнослужащие ВМС Украины попали на гауптвахту
Людмила Лубина, уполномоченная по правам человека в Крыму, сообщила, что моряки ВМС Украины, задержанные в районе Керченского пролива за нарушение границы РФ, содержались на гауптвахте на территории одной из войсковых частей Крыма.
На данный момент задержанных перевезли в Симферополь для рассмотрения вопроса об их наказании. Сегодня в зал суда будут доставлены 12 моряков, в среду – еще 9, трое раненых находятся в больнице.
В случае принятия судом решения об аресте военнослужащих Украины, они будут содержаться в СИЗО Симферополя.
Один из задержанных моряков сообщил своей девушке о полученных инструкциях, а она, в свою очередь передала информацию СМИ. По её словам, военнослужащим было приказано не останавливаться и, в случае стрельбы по их кораблям, открыть ответный огонь.
Один из задержанных, капитан третьего ранга Владимир Лисовой, заявил, что игнорировал требования остановиться сознательно. Также было отмечено, что действия украинских кораблей были провокационными.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Суда не реагировали на требования погранслужбы РФ и совершали опасные маневры, из-за чего пограничникам пришлось применить оружие и задержать нарушителей. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы.
На данный момент задержанных перевезли в Симферополь для рассмотрения вопроса об их наказании. Сегодня в зал суда будут доставлены 12 моряков, в среду – еще 9, трое раненых находятся в больнице.
В случае принятия судом решения об аресте военнослужащих Украины, они будут содержаться в СИЗО Симферополя.
Один из задержанных моряков сообщил своей девушке о полученных инструкциях, а она, в свою очередь передала информацию СМИ. По её словам, военнослужащим было приказано не останавливаться и, в случае стрельбы по их кораблям, открыть ответный огонь.
Один из задержанных, капитан третьего ранга Владимир Лисовой, заявил, что игнорировал требования остановиться сознательно. Также было отмечено, что действия украинских кораблей были провокационными.
В воскресенье, 25 ноября, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Суда не реагировали на требования погранслужбы РФ и совершали опасные маневры, из-за чего пограничникам пришлось применить оружие и задержать нарушителей. ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы.
- Использованы фотографии:
- пресс-служба ПУ ФСБ России по республике Крым
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