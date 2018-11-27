Черноморцы в 2019 году получат два корабля с «Калибрами»
В следующем году Черноморский флот получит два малых пакетных корабля (МРК), вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», передает РИА Новости сообщение представителя ЧФ Алексея Рулёва.
Рулёв отметил, что кроме двух МРК различных проектов в состав флота войдет также морской буксир «Сергей Балк».
Помимо этого, в ближайшей перспективе флот пополнится малым ракетным кораблем «Орехово-Зуево», патрульными кораблями «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв», морским тральщиком «Иван Антонов» и другими.
В понедельник в Севастополе под руководством командующего ЧФ Александра Моисеева прошло заседание Военного совета, на котором подведены итоги деятельности флота в завершающемся учебном году.
Особо была отмечена деятельность корабельных соединений: экипажами проведено около 200 различных учений, выполнено более 600 упражнений, в том числе с боевой стрельбой. При подготовке к несению боевой службы моряки отработали и успешно сдали свыше 140 курсовых задач.
За неполный год наплаванность кораблей составила более 5 тыс. ходовых суток, ими пройдено около 330 тыс. миль. Это в 2 раза превышает плановый показатель. Увеличение интенсивности подготовки и продолжительности выполнения задач в море связано с участием кораблей в действиях российской средиземноморской группировки.
Среди основных задач, которые флоту еще предстоит решать в текущем году, были отмечены обеспечение приема в боевой состав новых кораблей и судов, а также выполнение заданий в Средиземном море.
Рулёв отметил, что кроме двух МРК различных проектов в состав флота войдет также морской буксир «Сергей Балк».
Помимо этого, в ближайшей перспективе флот пополнится малым ракетным кораблем «Орехово-Зуево», патрульными кораблями «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв», морским тральщиком «Иван Антонов» и другими.
В понедельник в Севастополе под руководством командующего ЧФ Александра Моисеева прошло заседание Военного совета, на котором подведены итоги деятельности флота в завершающемся учебном году.
Особо была отмечена деятельность корабельных соединений: экипажами проведено около 200 различных учений, выполнено более 600 упражнений, в том числе с боевой стрельбой. При подготовке к несению боевой службы моряки отработали и успешно сдали свыше 140 курсовых задач.
За неполный год наплаванность кораблей составила более 5 тыс. ходовых суток, ими пройдено около 330 тыс. миль. Это в 2 раза превышает плановый показатель. Увеличение интенсивности подготовки и продолжительности выполнения задач в море связано с участием кораблей в действиях российской средиземноморской группировки.
Среди основных задач, которые флоту еще предстоит решать в текущем году, были отмечены обеспечение приема в боевой состав новых кораблей и судов, а также выполнение заданий в Средиземном море.
- Использованы фотографии:
- http://inorehovo.ru
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