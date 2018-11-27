На Украине опубликовали не тот указ о введении военного положения

На Украине отменили указ президента Украины Петра Порошенко о введении военного положения из-за ошибки. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в социальной сети Фейсбук.Согласно ее заявлению, украинское издание "Урядовый курьер", после публикации в котором указ должен был вступить в силу, по ошибке напечатало указ Порошенко, вводящий военное положение на 60 дней, хотя Верховная рада одобрила введение военного положения на 30 дней. Таким образом, сообщила Климпуш-Цинцадзе, газета печатает опровержение, а указ президента о введении военного положения отменен. Новый указа будет обнародован 28 ноября и именно с этого дня вступит в силу закон о военном положении на Украине сроком на 30 дней.Вице-премьер отметила, что ответственные за публикацию указа президента люди будут наказаны.Напомним, что Верховная Рада поддержала предложение украинского президента Порошенко о введении военного положения в десяти областях страны, в том числе Донецкой Луганской, а также внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. ПРи этом утверждается, что введение ВП никак не повлияет на предстоящие выборы президента Украины.