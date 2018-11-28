Порошенко получил свою «Цусиму»
Понятно, что попытка самовольного прохода по Керченскому проливу, под аркой Крымского моста, двух катеров и буксира ВМС Украины, судов военных, была провокацией и имела целью продемонстрировать непризнание суверенитета России над Крымом и, соответственно, прилегающими к нему территориальными водами. Если бы Россия пропустила эту, хоть и ничтожную, военную флотилию, был бы создан неприемлемый для России прецедент, а Порошенко объявил бы о своей великой морской победе в Керченском проливе. И поднял свой предвыборный рейтинг.
Россия не сразу пошла на жёсткое пресечение действий нарушителей своей морской границы и попытки прорыва к Крымскому мосту. В Москве что-то просчитывали, а в Керченском проливе российские пограничные корабли физически, своими бортами блокировали нарушителей, наконец, морской проход под Крымским мостом был перегорожен сухогрузом. Потом «наверху» было всё-таки принято политическое решение, и бандеровская эскадра была задержана с применением оружия и доставлена в Керчь с видом на Крымский мост. И почему?
В принципе, могли дать им уйти туда, откуда пришли, и международный скандал был бы меньших размеров. Но, подумав, решили задержать. Причина хоть и не очевидная, но простая: выведена из строя третья часть действующего флота Бандеры, и таким образом, возможность следующих провокаций уменьшилась на одну треть! А Порошенко получил свою «Цусиму»!
В Москве, видимо, пришли к выводу, что весьма вероятны новые попытки морских провокаций Киева в Керченском проливе, потому что у него практически нет других возможностей для провокаций против России. Донбасс – это не Россия, высаживать десант в Крыму нет никаких возможностей, атаковать собственно российскую территорию – вообще страшно. А вот провокации в территориальных водах Крыма, которые Киев не признаёт российскими, можно как-то прикрывать международным правом и натовскими своими друзьями.
Поразмыслив, Москва решила ответить на этот раз жёстко, задержав нарушителей своей морской границы с применением оружия. Есть раненые, а могли быть и убитые. Вот этого в Киеве никак не ожидали, поэтому Порошенко был в панике и бросился за помощью к своим натовским друзьям, и решил срочно вводить военное положение в стране. Верховная рада его утвердила, но в форме «лайт»: на один месяц в юго-восточных регионах страны, и подтвердила президентские выборы 31 марта 2019 года.
Военное положение, конечно, сильно помогает предвыборным планам Порошенко: можно попытаться как-нибудь отменить/перенести президентские выборы и сохранить за собой власть. Но это слишком очевидный ход, и Рада специально подтверждает президентские выборы 31 марта.
Причины этой морской провокации Киева и весьма возможных будущих подобных — в тяжёлом экономическом положении Украины, которое чревато не просто крахом экономики, но холодомором страны. Зима только началась, и сразу встали проблемы с отоплением, причём они вызваны высокими ценами на газ, другими словами, недостатком газа для отопления и других нужд в стране.
Однако никакой «газовой войны» с Россией на это раз не происходит, как это было всегда раньше в таких случаях. Теперь Киев получает российский газ по реверсу из Европы, но несколько дороже. И не может больше подворовывать газ из транзитной трубы! Помнится, в разгар газовых войн эксперты говорили, что ввиду особенностей советской газовой транспортной системы Украины она может загружаться или с востока, со стороны России, или со стороны запада, по реверсу, и нужно выбирать что-то одно.
Киев перенастроил свою газовую систему на реверс с запада, Порошенко торжественно объявил, что «Украина слезла с российской газовой иглы», но села на более дорогую западную. За что боролась, на то и напоролась! В результате газ на Украине резко подорожал, что грозит стране экономическим крахом, а зимой и холодомором.
Чтобы пережить эти газовые неприятности, Киеву нужно как-нибудь вводить военное или чрезвычайное положение, или даже объявлять войну России, чтобы сразу сдаваться. Для этого нужны провокации, для провокаций на море нужны какие-нибудь катера. Москва это поняла, и два катера-нарушителя и буксир от греха подальше задержала.
И конечно, задержание со стрельбой укрокатеров — это сигнал НАТО и США, что Россия не боится провокаций. Обратите внимание: в это же время Су-24 на малой высоте совершил облёт бельгийских фрегатов НАТО «Гозенция» и «Луиза-Мария» на Балтике, экипажи натовских кораблей прекратили учения! Наши официальные лица сообщили, что Су-24 действовал в соответствии с международно-правовыми нормами. Как и наши морские пограничники в Керченском проливе.
Вспомним события 2014 года, тогда Москва была готова воевать не с Бандерой, а с «легионом НАТО и США» на Украине, по словам Владимира Путина, а Сергей Шойгу двигал тогда на учениях целыми военными округами. Сегодня Россия, с приобретённым сирийским опытом, более готова воевать, чем в 2014 году. НАТО и весь «толерантный Запад» это понимают, поэтому реакция на Керченскую провокацию Киева более чем сдержанная, за исключением стран-русофобов вроде Британии и Польши.
Президент Дональд Трамп высказался об этом морском инциденте вообще философски: «Нам не нравится происходящее между Россией и Украиной. Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована».
Россия не сразу пошла на жёсткое пресечение действий нарушителей своей морской границы и попытки прорыва к Крымскому мосту. В Москве что-то просчитывали, а в Керченском проливе российские пограничные корабли физически, своими бортами блокировали нарушителей, наконец, морской проход под Крымским мостом был перегорожен сухогрузом. Потом «наверху» было всё-таки принято политическое решение, и бандеровская эскадра была задержана с применением оружия и доставлена в Керчь с видом на Крымский мост. И почему?
В принципе, могли дать им уйти туда, откуда пришли, и международный скандал был бы меньших размеров. Но, подумав, решили задержать. Причина хоть и не очевидная, но простая: выведена из строя третья часть действующего флота Бандеры, и таким образом, возможность следующих провокаций уменьшилась на одну треть! А Порошенко получил свою «Цусиму»!
В Москве, видимо, пришли к выводу, что весьма вероятны новые попытки морских провокаций Киева в Керченском проливе, потому что у него практически нет других возможностей для провокаций против России. Донбасс – это не Россия, высаживать десант в Крыму нет никаких возможностей, атаковать собственно российскую территорию – вообще страшно. А вот провокации в территориальных водах Крыма, которые Киев не признаёт российскими, можно как-то прикрывать международным правом и натовскими своими друзьями.
Поразмыслив, Москва решила ответить на этот раз жёстко, задержав нарушителей своей морской границы с применением оружия. Есть раненые, а могли быть и убитые. Вот этого в Киеве никак не ожидали, поэтому Порошенко был в панике и бросился за помощью к своим натовским друзьям, и решил срочно вводить военное положение в стране. Верховная рада его утвердила, но в форме «лайт»: на один месяц в юго-восточных регионах страны, и подтвердила президентские выборы 31 марта 2019 года.
Военное положение, конечно, сильно помогает предвыборным планам Порошенко: можно попытаться как-нибудь отменить/перенести президентские выборы и сохранить за собой власть. Но это слишком очевидный ход, и Рада специально подтверждает президентские выборы 31 марта.
Причины этой морской провокации Киева и весьма возможных будущих подобных — в тяжёлом экономическом положении Украины, которое чревато не просто крахом экономики, но холодомором страны. Зима только началась, и сразу встали проблемы с отоплением, причём они вызваны высокими ценами на газ, другими словами, недостатком газа для отопления и других нужд в стране.
Однако никакой «газовой войны» с Россией на это раз не происходит, как это было всегда раньше в таких случаях. Теперь Киев получает российский газ по реверсу из Европы, но несколько дороже. И не может больше подворовывать газ из транзитной трубы! Помнится, в разгар газовых войн эксперты говорили, что ввиду особенностей советской газовой транспортной системы Украины она может загружаться или с востока, со стороны России, или со стороны запада, по реверсу, и нужно выбирать что-то одно.
Киев перенастроил свою газовую систему на реверс с запада, Порошенко торжественно объявил, что «Украина слезла с российской газовой иглы», но села на более дорогую западную. За что боролась, на то и напоролась! В результате газ на Украине резко подорожал, что грозит стране экономическим крахом, а зимой и холодомором.
Чтобы пережить эти газовые неприятности, Киеву нужно как-нибудь вводить военное или чрезвычайное положение, или даже объявлять войну России, чтобы сразу сдаваться. Для этого нужны провокации, для провокаций на море нужны какие-нибудь катера. Москва это поняла, и два катера-нарушителя и буксир от греха подальше задержала.
И конечно, задержание со стрельбой укрокатеров — это сигнал НАТО и США, что Россия не боится провокаций. Обратите внимание: в это же время Су-24 на малой высоте совершил облёт бельгийских фрегатов НАТО «Гозенция» и «Луиза-Мария» на Балтике, экипажи натовских кораблей прекратили учения! Наши официальные лица сообщили, что Су-24 действовал в соответствии с международно-правовыми нормами. Как и наши морские пограничники в Керченском проливе.
Вспомним события 2014 года, тогда Москва была готова воевать не с Бандерой, а с «легионом НАТО и США» на Украине, по словам Владимира Путина, а Сергей Шойгу двигал тогда на учениях целыми военными округами. Сегодня Россия, с приобретённым сирийским опытом, более готова воевать, чем в 2014 году. НАТО и весь «толерантный Запад» это понимают, поэтому реакция на Керченскую провокацию Киева более чем сдержанная, за исключением стран-русофобов вроде Британии и Польши.
Президент Дональд Трамп высказался об этом морском инциденте вообще философски: «Нам не нравится происходящее между Россией и Украиной. Будем надеяться, что ситуация будет урегулирована».
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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