Токио включит в военную программу создание авианосца
Правительство Японии намерено включить в новую среднесрочную программу вооружения пункт о создание первого в стране авианосца, сообщает издание Yomiuri.
Программа должна быть принята до конца года. Авианосец предполагается создать путем модернизации состоящего на вооружении ВМС вертолетоносца «Идзумо».
В перспективе корабль планируется оснастить американскими истребителями F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Сообщается, что на борту корабля можно разместить до 10 таких машин.
По данным газеты, правительство должно заложить необходимые средства в военный бюджет на 2019 год. Ввод в эксплуатацию первого легкого авианосца намечен на 2020 год. Официальным подтверждением данной информации издание не располагает.
О подобных планах сообщалось и ранее. Так в 2017 году японские СМИ писали, что в ходе модернизации вертолетоносца рабочая палуба будет укреплена жаропрочным материалом, способным выдержать нагрузки от самолетных двигателей. Также планировалось оснастить «Идзумо» трамплином для взлета истребителей. При этом отмечалось, что при необходимости кораблем смогут воспользоваться самолеты ВМС США и Корпуса морской пехоты.
Напомним, «Идзумо» был принят в состав японских ВМС весной 2015 года. Его водоизмещение составляет 26 тыс. тонн, длина – 248 метров. Способен нести до 14 вертолетов, а также доставлять к месту десантирования до 470 военнослужащих. В настоящее время в составе флота находятся два корабля такого класса.
Программа должна быть принята до конца года. Авианосец предполагается создать путем модернизации состоящего на вооружении ВМС вертолетоносца «Идзумо».
В перспективе корабль планируется оснастить американскими истребителями F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой. Сообщается, что на борту корабля можно разместить до 10 таких машин.
По данным газеты, правительство должно заложить необходимые средства в военный бюджет на 2019 год. Ввод в эксплуатацию первого легкого авианосца намечен на 2020 год. Официальным подтверждением данной информации издание не располагает.
О подобных планах сообщалось и ранее. Так в 2017 году японские СМИ писали, что в ходе модернизации вертолетоносца рабочая палуба будет укреплена жаропрочным материалом, способным выдержать нагрузки от самолетных двигателей. Также планировалось оснастить «Идзумо» трамплином для взлета истребителей. При этом отмечалось, что при необходимости кораблем смогут воспользоваться самолеты ВМС США и Корпуса морской пехоты.
Напомним, «Идзумо» был принят в состав японских ВМС весной 2015 года. Его водоизмещение составляет 26 тыс. тонн, длина – 248 метров. Способен нести до 14 вертолетов, а также доставлять к месту десантирования до 470 военнослужащих. В настоящее время в составе флота находятся два корабля такого класса.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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