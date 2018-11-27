В Минобороны Украины появился новый стратегический советник из США

В украинском Министерстве обороны появился американский стратегический советник Кит Дейтон, который также будет работать и в Генеральном штабе ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.Новый советник украинского Минобороны был представлен главе оборонного ведомства Степану Полтораку во время встречи с американским послом США на Украине Мари Йованович. Дейтон заверил командование ВСУ, что будет все время с ними и будет всецело помогать украинским военным в решении всевозможных проблем путем консультаций, советов и различных встреч.На встрече Полторака с Дейтоном стороны затронули вопросы военной реформы на Украине, в том числе и мероприятия, связанные с принятием закона "О национальной безопасности". Кроме этого украинский генерал и американский советник обсудили реформу военного образования и управления вооруженных сил Украины.Сообщается, что новый советник Минобороны Украины Кит Дейтон также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.