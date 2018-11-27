В Минобороны Украины появился новый стратегический советник из США
В украинском Министерстве обороны появился американский стратегический советник Кит Дейтон, который также будет работать и в Генеральном штабе ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
Новый советник украинского Минобороны был представлен главе оборонного ведомства Степану Полтораку во время встречи с американским послом США на Украине Мари Йованович. Дейтон заверил командование ВСУ, что будет все время с ними и будет всецело помогать украинским военным в решении всевозможных проблем путем консультаций, советов и различных встреч.
На встрече Полторака с Дейтоном стороны затронули вопросы военной реформы на Украине, в том числе и мероприятия, связанные с принятием закона "О национальной безопасности". Кроме этого украинский генерал и американский советник обсудили реформу военного образования и управления вооруженных сил Украины.
Сообщается, что новый советник Минобороны Украины Кит Дейтон также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
Новый советник украинского Минобороны был представлен главе оборонного ведомства Степану Полтораку во время встречи с американским послом США на Украине Мари Йованович. Дейтон заверил командование ВСУ, что будет все время с ними и будет всецело помогать украинским военным в решении всевозможных проблем путем консультаций, советов и различных встреч.
На встрече Полторака с Дейтоном стороны затронули вопросы военной реформы на Украине, в том числе и мероприятия, связанные с принятием закона "О национальной безопасности". Кроме этого украинский генерал и американский советник обсудили реформу военного образования и управления вооруженных сил Украины.
Сообщается, что новый советник Минобороны Украины Кит Дейтон также является директором Европейского центра исследования проблем безопасности Джорджа Маршалла.
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- Минобороны Украины
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