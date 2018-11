Встречайте «Пакет»: новейшее вооружение для охоты на подлодки и торпеды

Статья «Meet Paket: The Russian Navy's Latest Weapon (To Hunt Submarines and Torpedoes)»:

https://nationalinterest.org/blog/buzz/meet-paket-russian-navys-latest-weapon-hunt-submarines-and-torpedoes-37007

Новые образцы российского вооружения разного рода, в том числе системы для кораблей военно-морского флота, регулярно привлекают внимание зарубежной прессы. Некоторые образцы, имеющие те или иные преимущества, удостаиваются похвалы от зарубежных авторов. К примеру, на днях американское издание The National Interest отметило высокие характеристики и уникальность российского корабельного противолодочного комплекса «Пакет-НК».Статья, посвященная российскому корабельному оружию , вышла 24 ноября в рубрике The Buzz. Автор Марк Эпископос дал своей публикации заметное название: «Meet Paket: The Russian Navy's Latest Weapon (To Hunt Submarines and Torpedoes)» – «Встречайте «Пакет»: новейшее вооружение российского флота (чтобы охотиться на подлодки и торпеды)». Прямо под заголовком автор привел краткую информацию о составе комплекса: в состав «Пакета-НК» входят центральная система управления, гидроакустическая станция для поиска целей, а также пусковая установка с торпедами МТТ и М-15.Автор указывает на события последнего времени. На фоне обострения военной напряженности между НАТО и Россией министерство обороны последней развивает свой военно-морской флот. Ссылаясь на сообщение российского военного ведомства от 30 октября, М. Эпископос пишет, что один из российских корветов проекта 20380 (Steregushchiy-class) в рамках будущих учений в Балтийском море должен был использовать новейший противолодочный / противоторпедный комплекс «Пакет-НК».Речь идет о корабле «Бойкий». Это третий корвет проекта 20380 / Steregushchiy-class, введенный в состав российского флота. До него состав ВМФ пополнили корабли «Стерегущий» и «Сообразительный». В общей сложности, до 2021 года, российское командование намерено построить и принять на службу 13 кораблей этого типа.Автор отмечает, что нет ничего удивительного в замене устаревших корветов Grisha-class (малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос»), строившихся с семидесятых годов прошлого века. Однако в этой кораблестроительной программе есть составляющая, способная вызвать беспокойство зарубежных специалистов. Это – быстрота оснащения новых корветов грозным противолодочным и противоторпедным комплексом «Пакет-Э» или «Пакет-НК».Комплекс «Пакет» – это система вооружения для надводных кораблей, состоящая из нескольких компонентов. В нее входят центральная система управления, гидроакустическая станция-сонар для обнаружения подводных целей, а также пусковая установка. Последняя способна применять торпеды разных типов. Изделие МТТ предназначается для атаки подводных лодок противника, а торпеда М-15 отличается по своей конструкции и необходима для атаки приближающихся торпед. Торпеды МТТ и М-15 имеют одинаковые габариты, что позволяет совмещать их в боекомплекте в необходимых пропорциях. Дальность хода противолодочной торпеды достигает 10000 м, противоторпедной – от 100 до 800 м.Автор напоминает заявления о системе «Пакет-НК», ранее опубликованные официальными источниками. Российская организация «Рособоронэкспорт» утверждает, что после установки комплекса «Пакет-НК» эффективность противоторпедной защиты надводного корабля вырастает в 3-3,5 раза. Стоимость полного комплекта средств остается неизвестной, но «Рособоронэкспорт» готов продавать новые комплексы зарубежным заказчикам. Очевидная готовность к экспорту может стать дополнительным преимуществом при переговорах с покупателями.Прежде всего, в проекте «Пакет-НК» предусматриваются серьезные изменения в сравнении со старыми реактивными бомбометами семейства РБУ. Кроме того, имеется и более важное преимущество в виде модульной архитектуры. Таким образом, отдельные составляющие комплекса могут модернизироваться самостоятельно без необходимости всеобъемлющей переработки всех средств. М. Эпископос отмечает, что здесь наблюдается интересный каламбур: комплекс с такими возможностями назвали словом «Пакет», которое также может означать набор или связку.Рассмотрев общие особенности комплекса «Пакет-НК», автор предлагает сравнить его с зарубежными системами аналогичного назначения. Он отмечает, что комплекс является универсальным; он способен решать задачи защиты корабля и атаки целей. Системы с такими возможностями у зарубежных стран отсутствуют. При этом существуют схожие концепции и комплексы, построенные на их основе.В первую очередь, упоминается комплекс Surface Ship Torpedo Defence, состоящий на вооружении ВМС США. Комплекс SSTD может считаться наиболее близким аналогом «Пакета-НК». В его составе имеются акустические средства наблюдения и обнаружения, а также приборы для передачи данных на противолодочный ракетный комплекс Countermeasure Anti-Torpedo. При этом, однако, SSTD не включает в себя собственно пусковую установку и ракеты.Для военно-морских сил Индии был разработан комплекс противоторпедной обороны Mareech Advanced Torpedo Defence System (Mareech ATDS). В этом комплексе имеются собственные средства обнаружения торпед, а также «непрямые» системы противодействия атаке. Уничтожение приближающейся торпеды специальным оружием не предусматривается. Немецкая промышленность разработала противоторпедный комплекс SeaSpider Anti-Torpedo Torpedo. Главным его элементом была специальная торпеда-перехватчик с усовершенствованными средствами самонаведения, совместимая с широким кругом торпедных аппаратов. Однако в 2016 году проект SeaSpider столкнулся с серьезными проблемами технического характера. Теперь инженеры перерабатывают проект с учетом выявленных проблем.На данный момент, как напоминает автор, комплексом «Пакет-НК» оснащены все пять корветов проекта 20380, имеющихся в боевом составе ВМФ России. Возможно, российская промышленность будет продавать эти комплексы зарубежным странам, но кому и когда передадут оружие – неизвестно. Кроме того, российские специалисты могут сосредоточиться на развитии своего флота. В таком случае комплексами «Пакет-НК» сначала оснастят все оставшиеся корветы Steregushchiy-class, и только потом будут подписаны экспортные контракты. Предполагается, что противолодочный / противоторпедный комплекс может использоваться на кораблях разных типов, в том числе на фрегатах и авианосцах. Однако дальнейшие планы российского командования, предусматривающие монтаж «Пакетов» не только на корветах пр. 20380, до сих пор не оглашались.Автор призывает пока не делать далеко идущие выводы и не рассматривать комплекс «Пакет-НК» в качестве единственного перспективного оружия своего класса, с которым будет связано дальнейшее развитие флота. Так, в прошлом году корпорация «Ростех» объявила о своих планах модернизировать один из существующих противолодочных систем. Обновлению подвергнется комплекс РПК-8 «Запад» с противолодочной ракетой 90Р1. Несмотря на это, очевиден тот факт, что российский военно-морской флот рассматривает «Пакет» как удачную платформу, пригодную для использования в будущем.Противолодочный / противоторпедный комплекс «Пакет-НК» является эффективной и универсальной системой вооружения. М. Эпископос отмечает, что многофункциональная пусковая установка этого комплекса еще больше стирает грань между оборонительным и ударным вооружением. И все это происходит на фоне учений российского флота и сопровождает общее наращивание военного присутствия НАТО и России в Балтийском море.Проект универсального корабельного комплекса «Пакет-НК» создавался в начале двухтысячных годов по заказу ВМФ России. Головным разработчиком проекта являлось ГНПП «Регион». В ходе разработки отдельных компонентов к проекту привлекались другие организации. В частности, торпеда М-15 создавалась при участии НИИ Мортеплотехники из состава концерна «Гидроприбор». Проектные работы были завершены в середине прошлого десятилетияОтдельные составляющие перспективного комплекса открыто демонстрировались на выставках с 2007 года. Так, первой показали торпеду М-15, предназначенную для предотвращения торпедных атак. Двумя годами позже состоялся первый показ изделия МТТ – противолодочной торпеды. При этом испытания комплекса стартовали до первых показов его компонентов. Первым носителем «Пакета-НК», выполнявшим функции опытового судна, стал корвет «Стерегущий» – головной корабль проекта 20380. Испытания завершились в 2008 году, и вскоре комплекс «Пакет-НК» был принят на вооружение.В состав комплекса входят несколько основных средств. На корабле-носителе монтируются система управления «Пакет-Э», гидроакустическая станция целеуказания «Пакет-АЭ» и пусковая установка-торпедный аппарат типа СМ-588. Антенное устройство изделия «Пакет-АЭ» располагается в подводной части корабля, пусковая установка – выше уровня воды. Для поражения целей разных типов используются торпеды двух видов – противолодочная МТТ и противоторпедная М-15. Торпеды имеют калибр 324 мм и используют общую пусковую установку.Комплекс «Пакет-НК» работает в автоматическом режиме. Гидроакустическая станция ведет наблюдение за подводной обстановкой и ищет цели. При обнаружении подводного объекта система управления обрабатывает поступающие данные и по характерным признакам определяет класс цели – подлодка или торпеда. Далее эти данные используются для подготовки стрельбы соответствующим боеприпасом.Поражение подводных лодок производится при помощи «Малогабаритной тепловой торпеды» МТТ. Это изделие калибром 324 мм и длиной 3,2 м имеет двухполосную акустическую систему самонаведения. Она развивает скорость до 50 узлов и погружается на глубину до 600 м. Максимальная дальность хода – 20 км. При массе 390 кг торпеда несет заряд весом 60 кг. Стрельба торпедой осуществляется из 324-мм торпедного аппарата с использованием порохового аккумулятора давления.Торпеда М-15, предназначенная для поражения приближающихся торпед, внешне похожа на изделие МТТ, но отличается по своей конструкции и характеристикам. Вместо теплового двигателя на ней используется реактивный на твердом гидрореагирующем топливе. Торпеда имеет инерциальную систему управления и гидроакустическую головку наведения. Обеспечивается поражение целей на глубинах до 800 м. Максимальная дальность стрельбы такой торпедой – 1400 м.Основными носителями противолодочного / противоторпедного комплекса «Пакет-НК» в ВМФ России являются малые сторожевые корабли (корветы) проекта 20380. Сейчас в составе флота имеется пять таких кораблей; ожидается достройка и сдача еще пяти. Комплекс сохраняется на двух модернизированных корветах пр. 20385. Также ведется строительство головного корабля пр. 20386, который тоже получит «Пакет-НК». Флот закажет не менее десятка таких кораблей. Комплекс «Пакет-НК» также используется на фрегатах проекта 22350. Головной корабль этого типа начал службу, еще три находятся на заводах-изготовителях. Позже ожидается появление четырех новых фрегатов.Все перечисленные корабли получают комплекс с двумя пусковыми установками. В лацпортах в надводной части корабля-носителя устанавливаются унифицированные счетверенные торпедные аппараты. При этом проект «Пакет-НК» предусматривает возможность сокращения или увеличения готового к применению боекомплекта путем соответствующей перестройки пусковой установки.Комплекс «Пакет-НК» является новейшей отечественной разработкой в своем классе и обеспечивает защиту надводных кораблей от двух основных угроз. Комплекс работает в автоматическом режиме и способен своевременно реагировать на возникающие угрозы. По своему составу и возможностям, как справедливо отмечает The National Interest, комплекс «Пакет-НК» не имеет прямых конкурентов.