Украинский генерал: Когда отправляли корабли, почему-то не предусмотрели план Б
На Украине в очередной раз разыгралась кампания «А нас-то за что?» Представители страны, пограничники которой задержали российское рыболовецкое судно, не собиравшееся нарушать её морских границ, возмутились тем, что украинские военные корабли задержаны пограничниками РФ за нарушение границ РФ. Теперь майданные элиты считают своим долгом комментировать каждое судебное заседание в отношении украинских моряков-нарушителей.
К процессу подключилась структура «Крымская солидарность», называющая себя правозащитной. Судьи Крыма именуются «так называемыми», а решения об аресте «незаконными». Интересно, где же была эта организация, когда Херсонский суд отправлял за решётку крымчанина, капитана судна «Норд». Или крымская "солидарность" на данный случай уже не распространяется?
Между тем, на украинском сайте «Апостроф» вышло интервью с экспертом по безопасности, ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом Василием Богданом. Посвящено оно было событиям в Чёрном море. На фоне традиционных для майданной Украине терминов об «агрессии и оккупации» со стороны России, украинский генерал попытался трезво взглянуть на ситуацию. Частично получилось...
Василий Богдан:
По словам генерала Богдана, у Киева на этот счёт почему-то не было предусмотрено плана Б.
На этом трезвые мысли у интервьюируемого, судя по всему, иссякли.
У генерала поинтересовались, каким он видит развитие событий в связи с ситуацией по задержанию катеров и буксира ВМСУ? Генерал Богдан не нашёл ничего лучше, чем заявить о возможной «сплочённой позиции ЕС, НАТО и США». По его словам, если такая позиция будет продемонстрирована, то «эскалации на Азовском море не будет».
А на Азовском море и нет эскалации, именно благодаря спокойным и взвешенным действиям России. Это генералу следовало бы учитывать.
Богдан:
После генерал заявил, что если Россия не отдаст катера и буксир Украине, то Запад должен ввести в отношении России очередную порцию санкций.
К процессу подключилась структура «Крымская солидарность», называющая себя правозащитной. Судьи Крыма именуются «так называемыми», а решения об аресте «незаконными». Интересно, где же была эта организация, когда Херсонский суд отправлял за решётку крымчанина, капитана судна «Норд». Или крымская "солидарность" на данный случай уже не распространяется?
Между тем, на украинском сайте «Апостроф» вышло интервью с экспертом по безопасности, ветераном внешней разведки Украины, генерал-лейтенантом Василием Богданом. Посвящено оно было событиям в Чёрном море. На фоне традиционных для майданной Украине терминов об «агрессии и оккупации» со стороны России, украинский генерал попытался трезво взглянуть на ситуацию. Частично получилось...
Василий Богдан:
Но есть и другой вопрос. Когда нашу корабельно-катерную группу направляли через Керченский пролив, то должны были спрогнозировать произошедший вариант. И в этом случае должны быть спланированы какие-то меры с украинской стороны. И очевидно, что не продумали.
По словам генерала Богдана, у Киева на этот счёт почему-то не было предусмотрено плана Б.
На этом трезвые мысли у интервьюируемого, судя по всему, иссякли.
У генерала поинтересовались, каким он видит развитие событий в связи с ситуацией по задержанию катеров и буксира ВМСУ? Генерал Богдан не нашёл ничего лучше, чем заявить о возможной «сплочённой позиции ЕС, НАТО и США». По его словам, если такая позиция будет продемонстрирована, то «эскалации на Азовском море не будет».
А на Азовском море и нет эскалации, именно благодаря спокойным и взвешенным действиям России. Это генералу следовало бы учитывать.
Богдан:
В конце концов, ситуация должна завершиться тем, что катера и буксир должны быть возвращены украинской стороне и следовать в том направлении, куда они шли.
После генерал заявил, что если Россия не отдаст катера и буксир Украине, то Запад должен ввести в отношении России очередную порцию санкций.
- Использованы фотографии:
- RT
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter