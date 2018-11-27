Украинский генерал: Когда отправляли корабли, почему-то не предусмотрели план Б

Но есть и другой вопрос. Когда нашу корабельно-катерную группу направляли через Керченский пролив, то должны были спрогнозировать произошедший вариант. И в этом случае должны быть спланированы какие-то меры с украинской стороны. И очевидно, что не продумали.

В конце концов, ситуация должна завершиться тем, что катера и буксир должны быть возвращены украинской стороне и следовать в том направлении, куда они шли.