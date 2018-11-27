Первый экземпляр Ил-112В отправлен на аэродромные испытания

В Воронеже прошла церемония передачи первого военно-транспортного самолета Ил-112В на предварительные летные испытания, сообщает пресс-служба Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).Согласно сообщению, процедура передачи первого летного образца Ил-112В прошла на воронежском авиастроительном предприятии ПАО "ВАСО" . Самолет передан на летно-испытательную станцию (ЛИС), где будет проведен весь комплекс аэродромных испытаний самолета, по итогам которых будет принято решение о готовности самолета к первому полету.Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В создается для замены в транспортной авиации самолетов Ан-26 и Ан-24, ресурс которых в скором времени будет выработан. Самолет предназначен для транспортировки военнослужащих, военной техники, различных видов вооружений и других грузов. Грузоподъемность составляет 5 тонн, дальность полета - 5 тысяч км, самолет способен приземляться и взлетать с грунтовых аэродромов. По предварительной информации Минобороны РФ планирует заказать 62 новых самолета.