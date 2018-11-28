Записки Колорадского Таракана. Коктейль «Украина»: гаплык и зрада в равных долях
Приветствую вас, уважаемые читатели и ещё более уважаемые соавторы-комментаторы. Естественно, большой привет и тем, кто видит меня впервые. Прямо не знаю, с чего начать. Наверное, начну сегодня с "горяченького". С того, о чем говорят сегодня везде. Об очередной атаке России на нашу мирную державу.
Почему я написал «очередной»? Да просто потому, что память у меня не такая короткая, как у «венцов творения». Я помню ваши «вероломные нападения», которые наш Гидрант разоблачал уже с десяток раз с 2014 года. Помню про ваши «бригады бурятов», про бригады спецназа, которых разметали наши доблестные воины света по донецким степям. И шесть «Армат», которые угробил наш «Оплот» в один шлем. Я всё помню.
И трофеи были представлены кому надо...
Думаю, что ко времени выхода этих записок у вас уже будет гораздо больше информации, чем у меня. Поэтому расскажу о нашей реакции на происшедшее. Вы же понимаете, что не все золото, что блестит, и не каждый Таракан есть Вышиванок.
Что же, можете поздравлять нас с началом активной фазы нашей избирательной компании. Или с завершением этой самой компании. Тут, надо быть честными, со 100-процентной уверенностью дальнейшие события не может предсказать даже Гидрант. Пока что, военное положение, правда без войны, Гидрант подписал!
Умным организмам уже понятно, что вся эта заваруха с катерами затеяна именно с целью получения возможности отмены выборов, если ситуация сложится так, что у Гидранта задымится задница. Ну нет у нашего Гидранта такой черты характера, как храбрость. Как нет, к примеру, расточительности или даже просто чувства жалости. Этакий трусоватый жлоб.
Хотя, надо сказать, отдать два из шести боеспособных кораблей только ради того, чтобы отменить выборы там, где не выберут Порошенко… Это да, это прям подвиг!
Сегодня все СМИ просто кишат материалами о «прорыве» наших судов. Кто за, кто против, но так ли это важно? Не прорвались? Не прорвались. Более того, оказались в полном составе в плену. Благо, что все живы.
Не патриотично, конечно, но хорошо сработал ваш спецназ, за что мужикам однозначно спасибо.
А дальше посмотреть у людей возможности нет? Там ведь даже думать не надо. Мечта Остапа Бендера — блюдечко с голубой каемочкой...
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина — НАТО. Интересно? А теперь ответьте, зачем?
«Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина — НАТО из-за агрессии России».
Скачем дальше. Австрийское председательство созывает на вторник, 27 ноября, заседание Политического комитета и комитета по безопасности на уровне постоянных представителей государств Евросоюза. Об этом в Брюсселе сообщила министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл. Думайте:
«Мы находимся в процессе сбора всех элементов относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю Министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую озабоченность и заверить, что мы работаем над деэскалацией ситуации».
Вообще, ситуация какая-то неправильная. Сам пишу и сам же чувствую себя новым видом насекомого: этакой майдан-вошью. Ладно, вши и блохи хоть скакать могут дай бог другому. Но не таракану. Скакать — это не тараканское согласно эволюции. Но давайте дальше тренироваться.
В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.
Представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер отметил, что Россия атаковала и захватила корабли, но обвинила в провокации Украину.
«Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи и затем обвинила Украину в провокации».
Эээх, майдан-блохи, хорошо скачем. Но и это не финиш.
«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности».
Это заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Но ещё до этого заявления о созыве СБ ООН заявила Украина. Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях «перешли черту и стали уже агрессивными».
Картинка нарисовалась сама собой.
Думаете, Украине очень нужны эти катера в Азовском море? Или эта плавающая развалюха-буксир? Или Гидрант действительно решил возглавить победоносный поход на Москву? Дураков нет под пули идти.
Хотя у нас тут по Киеву поползли черные слухи на тему того, что за объявлением режима ЧП последует тотальная мобилизация и поход на Москву.
Сразу выстроились очереди.
Не подумайте, что в военкоматы. В кассы.
Все же понимают, что с Россией не получится отсидеться в окопах. Нужно будет действительно воевать. И война эта закончится сразу же после первого же налета российских ВКС. Для кого-то пленом, а для кого-то могилой. А ради чего? Пример героической защиты собственных кораблей показали наши моряки.
Думаете, Гидрант этого не знает? И моральную готовность наших солдат к серьезной войне не знает? Нет, продолжая тему качеств нашего Гидранта, дураком его называть нельзя. Умнейший человек. Подлый, трусливый, жадный, но не дурак.
Украина продает ненависть к России. Любой товар надо рекламировать. Но делать это в условиях постоянных побед русской армии в Сирии, постоянных проколов армии НАТО там же, да и на учениях тоже, становится все сложнее и сложнее. Нужны реальные победы. Хоть какие-то. А кто будет воевать?
Вот она, цель! Гидрант хочет, чтобы за независимость Украины воевали другие. Те, кто не убежит с поля боя, кто умрет, но не отступит. Пусть это будут натовцы. Пусть это будут американцы. Пусть ради этого придется отдать страну во внешнее управление.
Хотите доказательства? Политические директора «нормандской четверки» проведут в понедельник, 26 ноября, в Берлине встречу, несмотря на инцидент в Черном море. «Да, встреча состоится в плановом режиме», — отметили в дипмиссии России в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.
Война войной, а обед по распорядку? Хорошо-то как… Пять лет воюем и торгуем. Теперь корабли атакуют и попадают в плен и опять «торгуем». Поистине, гибридная война. Как в знаменитом номере Винокура. Здесь играйте, здесь не играйте, здесь я рыбу заворачивал...
А если дальше посмотреть? Даже писать не хочется. Быть причиной уничтожения человечества, даже если ты это человечество не очень-то и уважаешь, не хочется.
У нас и без войны проблем выше крыльев. Это я так к нормальным запискам перехожу, кто не понял. Вам же интересна наша жизнь. А не жизнь наших верхов.
И уж коль заговорил о продажах, то никак не обойду эту чертову «черную пятницу». Честно скажу, по технике не ходил, а вот в «Ашан» забрел. О чем вам с огромным удовольствием и докладываю в репортаже.
Ну вот, поглядели, идем дальше.
Начну я с того, чего пока не замечают мои земляки. У нас скоро не будет питьевой воды! Мы, тараканы, насекомые подземные. Сами понимаете, что наши «угодья» — это коллекторы, трубопроводы, бойлеры и прочая. Так вот, совершенно ответственно заявляю, под землей труб уже нет. Ни железных, ни бетонных.
Естественно, мои слова — это только мои слова, а нужны были доказательства от людей с полномочиями. И я этих людей нашел. Вице-президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий!
«Мы видим каждый день на улицах гейзеры, порывы, аварии. Давайте будет считать, что наши города закладывались в 70-80-х годах прошлого века. Срок эксплуатации любого трубопровода – стального или железобетонного – 50 лет. Они уже исчерпали себя, у нас под землей почти ничего не осталось».
Хорошо сказала? Хорошо! Только зачем? Увы, уважаемые мои земляки... Короче, сами читайте. Ничего нового вы не узнаете. Наше правительство делает все по одной методичке: клиент всегда... должен! Должен платить:
«Если в структуре тарифа на воду в Украине стоимость электроэнергии составляет 35%, то в цивилизованном мире это 12-15%. Когда мы начинаем вкладывать в энергоэффективность, у нас появляются средства для замены сетей. Это цепная реакция, которая позволит запустить не только отрасль водоснабжения. Это строительство, проектирование, производство насосов и труб в Украине — три смежные отрасли, которые запускает реконструкция водоснабжения».
Короче говоря, необходимо поднять тарифы за воду в три раза... Нечего шиковать! Не жили богато, нечего и привыкать. Пример Прибалтики показал, что, сколько волка ни корми, его все равно в лес тянет. Сколько даже городским селюкам ни построй туалетов в квартире, все равно они во дворе выкопают уборную «для души»...
Есть у меня действительно страшная новость. Не страшно интересная, а страшная. Особенно если знать, что сейчас 21-й век, что Украина европейское, без всякого стёба, государство, что все мы считаем себя цивилизованными. Новость даже была в наших СМИ. Только мигом испарилась куда-то.
Короче, с 2014 по 2017 год в Украине было зафиксировано 418 жертв торговли людьми. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 22 ноября, докладе Группы экспертов СЕ по мерам противодействия торговле людьми (ГРЕТА). Это официально доказанные случаи. Представьте сколько таких случаев было реально.
Например, такие цифры: 256 человек стали жертвами трудовой эксплуатации, 87 — сексуальной, еще у шести человек изъяли органы. Помните не слишком умных бойцов пропагандистского фронта о торговле человеческими органами? Получите, дорогие мы. Даже расписываться не надо.
«В период 2014-2017 годов было идентифицировано 418 жертв торговли людьми, включая 209 мужчин, 169 женщин и 40 детей», — говорится в докладе со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.
«Украинцев чаще всего эксплуатировали в России, Польше, Турции, Германии, Израиле, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в самой Украине».
Нет, надо малость о нашем счастливом времени написать. Как-никак отпраздновали юбилей майдана. Ровно пять лет назад (21 ноября) тысячи украинцев вышли на баррикады против произвола властей и коррупции. В честь праздника британский аналитический центр Chatham House выпустил доклад «Работают ли антикоррупционные меры на Украине», в котором рассказал об успехах и провалах реформ.
Сейчас буду удивлять... украинцев. Готуйтеся, брати і сестри.
Самая великая наша победа, по мнению англичан, — это реформа Нафтогаза! До реформы дефицит Нафтогаза был около шести процентов ВВП. Разница между рыночной ценой на газ и стоимостью голубого топлива для населения покрывалась властями за счет субсидий.
По требованию Международного валютного фонда правительство начало повышать стоимость газовых тарифов для населения. В 2016 году Нафтогаз впервые заявил о прибыли. В этому году компания принесла 19,3 процента государственных доходов.
Дальше — больше. Реформа системы госзакупок электронной платформой торгов ProZorro оставила в прошлом непрозрачные схемы при проведении тендеров. Созданная в феврале 2016 года система сохранила около двух миллиардов долларов бюджетных денег.
Наверное, вы уже поняли, что последует дальше. Какая великая перемога будет следующей. С 2015 года Минздрав проводит закупки через аутсорсинг международных организаций: ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, британская компания Crown Agents. Таким образом, украинский бюджет сохранил более 13 миллионов долларов.
Я бы с удовольствием посмотрел на человека, который бы поблагодарил Ульяну Супрун за хоть какое-то улучшение медицины на Украине. Тех, кто хочет оторвать ей голову мне показывать не надо. Сам такой...
Думаете, не может быть ещё более идиотских перемог? Да любой киевлянин скажет, что самая лучшая реформа — это реформа патрульной полиции! В 2014 году была создана патрульная полиция, которая работает сейчас в 33 городах. У нее была положительная репутация как набираемого, обученного и управляемого органа, более высокого уровня, чем основная часть полицейских сил.
Помним. Ребята из "Полицейской академии" на улицах Киева. И куча разбитых «Тойот». Красиво выражаясь, новые патрульные полицейские своим присутствием скрасили суровые революционные будни киевлян. А юмористам дали очень даже неплохо заработать...
Честно, люблю я западных аналитиков. Умеют поднять настроение. Единственное, что я не понимаю, так это то, что у них там эти аналитики вроде не считаются юмористами. Европа...
Но дальше идем.
Представьте себе картину. Ночь. На море страшная буря. Шторм 220 воль..., тьфу, 12 баллов. Морячки из Черноморска с тревогой вглядываются в серую мглу и вслушиваются в вой урагана. А на море одинокий, терпящий бедствие буксир "Параллель". И баржа, оторванная штормом медленно исчезает в сторону агрессора...
Но от нас не так просто убежать. Короче, на следующий день вышвырнуло баржу на пляж под Одессой. Дальше официально, от Госпогранслужбы:
«При осмотре груза судна пограничниками совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры был обнаружен груз с табачными изделиями различных марок. Сейчас правоохранители выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки плавсредства».
Единственное, что я никак не могу понять, так вот эти «выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено». Спросили бы меня. Я уже давно освоил методы получения правильной для Гидранта информации. Учитесь:
«Буксир тянул баржу с 5 миллионами пачек сигарет из оккупированного Крыма в (специально напишу полную чушь) Болгарию!»
Ну как? Могу я? То-то же. И настроение повышается. Кстати, о количестве сигарет и маршруте следования баржи я не сам придумал, а украл информацию из официальных документов пограничников.
Ну и ещё раз посмеюсь. Для закрепления результата. Помните проект Яценюка под названием «Стена»? Посмеялись и забыли? А я вот не забыл. Я помню и решил посмотреть, что же там с этой самой стеной? Тем более что один из пилильщиков бюджета этого проекта, Арсен Аваков, все ещё у власти.
На украинско-российской границе выполнили почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству в рамках проекта «Стена». Об этом во время проверки харьковского участка границы сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Мы сегодня на одном из опорных пунктов, которые оборудованы вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы – не только ограда с проволокой, здесь самое главное – интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тысяч километров, оборудовано почти 47%».
В свою очередь, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что на харьковском участке осталось оборудовать менее 20 километров границы, дооборудовать заграждением типа «Егоза», а также развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации. В 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, из-за чего его реализацию продлили до 2021 года. Глава ГПСУ отметил, что в госбюджете на 2019 заложено 400 млн гривен, но в ведомстве ожидают дополнительного финансирования.
«Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации – около 10 млн грн, оборудование передвижных боевых модулей – около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек – ориентировочно от 11 до 12 млн грн».
Смеетесь? А теперь я посмеюсь. Белорусы вон тоже смеялись. И что? Теперь сами стену между нами строят. Но я сегодня добрый. Я вам бесплатный совет дам, как деньги на стене сэкономить.
Я тут недавно на стройке был. Так там вместо забора ленточку натянули красивую и все. Никто не лезет под кирпич или кусок бетона. Правда, вам необходимо будет ленточку покрасить в цвет георгиевской ленты и для страховки написать "Слава России" или Путину. Сами понимаете, по-другому ленточку наши селяне для подвязки помидоров упрут...
Эх, умер во мне великий архитектор и строитель. Пока писал и нашим строителям совет нашелся. Хлопці, якщо підняти на 1 метр вище і російські ракети НЕ пролетять.
Знаете, эта избирательная компания вполне может стать последней в истории современной Украины. Хитином чувствую, как потрескивают стены нашего государства, как трутся друг о друга куски шифера на крыше. Как с тяжелым дыханием проседает фундамент.
Но мы все равно останемся тут. На или под руинами, но здесь... Такова судьба тараканов. Жить и работать там, где родился. Плохо или хорошо, но дома.
А вам удачного окончания календарной осени. Закрома полны. Мясо хрюкает. Зима начинается. Будем жить и радовать друг друга. И только так. До скорой встречи!
Почему я написал «очередной»? Да просто потому, что память у меня не такая короткая, как у «венцов творения». Я помню ваши «вероломные нападения», которые наш Гидрант разоблачал уже с десяток раз с 2014 года. Помню про ваши «бригады бурятов», про бригады спецназа, которых разметали наши доблестные воины света по донецким степям. И шесть «Армат», которые угробил наш «Оплот» в один шлем. Я всё помню.
И трофеи были представлены кому надо...
Думаю, что ко времени выхода этих записок у вас уже будет гораздо больше информации, чем у меня. Поэтому расскажу о нашей реакции на происшедшее. Вы же понимаете, что не все золото, что блестит, и не каждый Таракан есть Вышиванок.
Что же, можете поздравлять нас с началом активной фазы нашей избирательной компании. Или с завершением этой самой компании. Тут, надо быть честными, со 100-процентной уверенностью дальнейшие события не может предсказать даже Гидрант. Пока что, военное положение, правда без войны, Гидрант подписал!
Умным организмам уже понятно, что вся эта заваруха с катерами затеяна именно с целью получения возможности отмены выборов, если ситуация сложится так, что у Гидранта задымится задница. Ну нет у нашего Гидранта такой черты характера, как храбрость. Как нет, к примеру, расточительности или даже просто чувства жалости. Этакий трусоватый жлоб.
Хотя, надо сказать, отдать два из шести боеспособных кораблей только ради того, чтобы отменить выборы там, где не выберут Порошенко… Это да, это прям подвиг!
Сегодня все СМИ просто кишат материалами о «прорыве» наших судов. Кто за, кто против, но так ли это важно? Не прорвались? Не прорвались. Более того, оказались в полном составе в плену. Благо, что все живы.
Не патриотично, конечно, но хорошо сработал ваш спецназ, за что мужикам однозначно спасибо.
А дальше посмотреть у людей возможности нет? Там ведь даже думать не надо. Мечта Остапа Бендера — блюдечко с голубой каемочкой...
Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина — НАТО. Интересно? А теперь ответьте, зачем?
«Президент Украины и генсек Североатлантического альянса обсудили угрозы региональной безопасности вследствие непредсказуемых действий России. Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина — НАТО из-за агрессии России».
Скачем дальше. Австрийское председательство созывает на вторник, 27 ноября, заседание Политического комитета и комитета по безопасности на уровне постоянных представителей государств Евросоюза. Об этом в Брюсселе сообщила министр Австрии по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Карин Кнайсл. Думайте:
«Мы находимся в процессе сбора всех элементов относительно того, что именно и когда случилось. Я обратилась к генеральному секретарю Министерства иностранных дел Австрии с требованием связаться с послами России и Украины, чтобы выразить им нашу глубокую озабоченность и заверить, что мы работаем над деэскалацией ситуации».
Вообще, ситуация какая-то неправильная. Сам пишу и сам же чувствую себя новым видом насекомого: этакой майдан-вошью. Ладно, вши и блохи хоть скакать могут дай бог другому. Но не таракану. Скакать — это не тараканское согласно эволюции. Но давайте дальше тренироваться.
В Европейском парламенте обсудят возможность введения санкций в отношении России из-за агрессии в Керченском проливе по отношению к украинским судам. Об этом сообщила евродепутат Ребекка Хармс на пресс-конференции в понедельник, 26 ноября.
Представитель внешнеполитического ведомства США Курт Волкер отметил, что Россия атаковала и захватила корабли, но обвинила в провокации Украину.
«Россия протаранила украинский корабль, мирно идущий в украинский порт. Россия захватила корабли и экипажи и затем обвинила Украину в провокации».
Эээх, майдан-блохи, хорошо скачем. Но и это не финиш.
«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности».
Это заявление заместителя постпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского. Но ещё до этого заявления о созыве СБ ООН заявила Украина. Министерство иностранных дел Украины заявило, что действия российских пограничников в Черном и Азовском морях «перешли черту и стали уже агрессивными».
Картинка нарисовалась сама собой.
Думаете, Украине очень нужны эти катера в Азовском море? Или эта плавающая развалюха-буксир? Или Гидрант действительно решил возглавить победоносный поход на Москву? Дураков нет под пули идти.
Хотя у нас тут по Киеву поползли черные слухи на тему того, что за объявлением режима ЧП последует тотальная мобилизация и поход на Москву.
Сразу выстроились очереди.
Не подумайте, что в военкоматы. В кассы.
Все же понимают, что с Россией не получится отсидеться в окопах. Нужно будет действительно воевать. И война эта закончится сразу же после первого же налета российских ВКС. Для кого-то пленом, а для кого-то могилой. А ради чего? Пример героической защиты собственных кораблей показали наши моряки.
Думаете, Гидрант этого не знает? И моральную готовность наших солдат к серьезной войне не знает? Нет, продолжая тему качеств нашего Гидранта, дураком его называть нельзя. Умнейший человек. Подлый, трусливый, жадный, но не дурак.
Украина продает ненависть к России. Любой товар надо рекламировать. Но делать это в условиях постоянных побед русской армии в Сирии, постоянных проколов армии НАТО там же, да и на учениях тоже, становится все сложнее и сложнее. Нужны реальные победы. Хоть какие-то. А кто будет воевать?
Вот она, цель! Гидрант хочет, чтобы за независимость Украины воевали другие. Те, кто не убежит с поля боя, кто умрет, но не отступит. Пусть это будут натовцы. Пусть это будут американцы. Пусть ради этого придется отдать страну во внешнее управление.
Хотите доказательства? Политические директора «нормандской четверки» проведут в понедельник, 26 ноября, в Берлине встречу, несмотря на инцидент в Черном море. «Да, встреча состоится в плановом режиме», — отметили в дипмиссии России в Берлине, отвечая на соответствующий вопрос.
Война войной, а обед по распорядку? Хорошо-то как… Пять лет воюем и торгуем. Теперь корабли атакуют и попадают в плен и опять «торгуем». Поистине, гибридная война. Как в знаменитом номере Винокура. Здесь играйте, здесь не играйте, здесь я рыбу заворачивал...
А если дальше посмотреть? Даже писать не хочется. Быть причиной уничтожения человечества, даже если ты это человечество не очень-то и уважаешь, не хочется.
У нас и без войны проблем выше крыльев. Это я так к нормальным запискам перехожу, кто не понял. Вам же интересна наша жизнь. А не жизнь наших верхов.
И уж коль заговорил о продажах, то никак не обойду эту чертову «черную пятницу». Честно скажу, по технике не ходил, а вот в «Ашан» забрел. О чем вам с огромным удовольствием и докладываю в репортаже.
Ну вот, поглядели, идем дальше.
Начну я с того, чего пока не замечают мои земляки. У нас скоро не будет питьевой воды! Мы, тараканы, насекомые подземные. Сами понимаете, что наши «угодья» — это коллекторы, трубопроводы, бойлеры и прочая. Так вот, совершенно ответственно заявляю, под землей труб уже нет. Ни железных, ни бетонных.
Естественно, мои слова — это только мои слова, а нужны были доказательства от людей с полномочиями. И я этих людей нашел. Вице-президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий!
«Мы видим каждый день на улицах гейзеры, порывы, аварии. Давайте будет считать, что наши города закладывались в 70-80-х годах прошлого века. Срок эксплуатации любого трубопровода – стального или железобетонного – 50 лет. Они уже исчерпали себя, у нас под землей почти ничего не осталось».
Хорошо сказала? Хорошо! Только зачем? Увы, уважаемые мои земляки... Короче, сами читайте. Ничего нового вы не узнаете. Наше правительство делает все по одной методичке: клиент всегда... должен! Должен платить:
«Если в структуре тарифа на воду в Украине стоимость электроэнергии составляет 35%, то в цивилизованном мире это 12-15%. Когда мы начинаем вкладывать в энергоэффективность, у нас появляются средства для замены сетей. Это цепная реакция, которая позволит запустить не только отрасль водоснабжения. Это строительство, проектирование, производство насосов и труб в Украине — три смежные отрасли, которые запускает реконструкция водоснабжения».
Короче говоря, необходимо поднять тарифы за воду в три раза... Нечего шиковать! Не жили богато, нечего и привыкать. Пример Прибалтики показал, что, сколько волка ни корми, его все равно в лес тянет. Сколько даже городским селюкам ни построй туалетов в квартире, все равно они во дворе выкопают уборную «для души»...
Есть у меня действительно страшная новость. Не страшно интересная, а страшная. Особенно если знать, что сейчас 21-й век, что Украина европейское, без всякого стёба, государство, что все мы считаем себя цивилизованными. Новость даже была в наших СМИ. Только мигом испарилась куда-то.
Короче, с 2014 по 2017 год в Украине было зафиксировано 418 жертв торговли людьми. Об этом говорится в обнародованном в четверг, 22 ноября, докладе Группы экспертов СЕ по мерам противодействия торговле людьми (ГРЕТА). Это официально доказанные случаи. Представьте сколько таких случаев было реально.
Например, такие цифры: 256 человек стали жертвами трудовой эксплуатации, 87 — сексуальной, еще у шести человек изъяли органы. Помните не слишком умных бойцов пропагандистского фронта о торговле человеческими органами? Получите, дорогие мы. Даже расписываться не надо.
«В период 2014-2017 годов было идентифицировано 418 жертв торговли людьми, включая 209 мужчин, 169 женщин и 40 детей», — говорится в докладе со ссылкой на данные Министерства социальной политики Украины.
«Украинцев чаще всего эксплуатировали в России, Польше, Турции, Германии, Израиле, Греции, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в самой Украине».
Нет, надо малость о нашем счастливом времени написать. Как-никак отпраздновали юбилей майдана. Ровно пять лет назад (21 ноября) тысячи украинцев вышли на баррикады против произвола властей и коррупции. В честь праздника британский аналитический центр Chatham House выпустил доклад «Работают ли антикоррупционные меры на Украине», в котором рассказал об успехах и провалах реформ.
Сейчас буду удивлять... украинцев. Готуйтеся, брати і сестри.
Самая великая наша победа, по мнению англичан, — это реформа Нафтогаза! До реформы дефицит Нафтогаза был около шести процентов ВВП. Разница между рыночной ценой на газ и стоимостью голубого топлива для населения покрывалась властями за счет субсидий.
По требованию Международного валютного фонда правительство начало повышать стоимость газовых тарифов для населения. В 2016 году Нафтогаз впервые заявил о прибыли. В этому году компания принесла 19,3 процента государственных доходов.
Дальше — больше. Реформа системы госзакупок электронной платформой торгов ProZorro оставила в прошлом непрозрачные схемы при проведении тендеров. Созданная в феврале 2016 года система сохранила около двух миллиардов долларов бюджетных денег.
Наверное, вы уже поняли, что последует дальше. Какая великая перемога будет следующей. С 2015 года Минздрав проводит закупки через аутсорсинг международных организаций: ЮНИСЕФ, Программа развития ООН, британская компания Crown Agents. Таким образом, украинский бюджет сохранил более 13 миллионов долларов.
Я бы с удовольствием посмотрел на человека, который бы поблагодарил Ульяну Супрун за хоть какое-то улучшение медицины на Украине. Тех, кто хочет оторвать ей голову мне показывать не надо. Сам такой...
Думаете, не может быть ещё более идиотских перемог? Да любой киевлянин скажет, что самая лучшая реформа — это реформа патрульной полиции! В 2014 году была создана патрульная полиция, которая работает сейчас в 33 городах. У нее была положительная репутация как набираемого, обученного и управляемого органа, более высокого уровня, чем основная часть полицейских сил.
Помним. Ребята из "Полицейской академии" на улицах Киева. И куча разбитых «Тойот». Красиво выражаясь, новые патрульные полицейские своим присутствием скрасили суровые революционные будни киевлян. А юмористам дали очень даже неплохо заработать...
Честно, люблю я западных аналитиков. Умеют поднять настроение. Единственное, что я не понимаю, так это то, что у них там эти аналитики вроде не считаются юмористами. Европа...
Но дальше идем.
Представьте себе картину. Ночь. На море страшная буря. Шторм 220 воль..., тьфу, 12 баллов. Морячки из Черноморска с тревогой вглядываются в серую мглу и вслушиваются в вой урагана. А на море одинокий, терпящий бедствие буксир "Параллель". И баржа, оторванная штормом медленно исчезает в сторону агрессора...
Но от нас не так просто убежать. Короче, на следующий день вышвырнуло баржу на пляж под Одессой. Дальше официально, от Госпогранслужбы:
«При осмотре груза судна пограничниками совместно с сотрудниками СБУ, прокуратуры был обнаружен груз с табачными изделиями различных марок. Сейчас правоохранители выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено после полной разгрузки плавсредства».
Единственное, что я никак не могу понять, так вот эти «выясняют происхождение данного груза, общее количество которого будет установлено». Спросили бы меня. Я уже давно освоил методы получения правильной для Гидранта информации. Учитесь:
«Буксир тянул баржу с 5 миллионами пачек сигарет из оккупированного Крыма в (специально напишу полную чушь) Болгарию!»
Ну как? Могу я? То-то же. И настроение повышается. Кстати, о количестве сигарет и маршруте следования баржи я не сам придумал, а украл информацию из официальных документов пограничников.
Ну и ещё раз посмеюсь. Для закрепления результата. Помните проект Яценюка под названием «Стена»? Посмеялись и забыли? А я вот не забыл. Я помню и решил посмотреть, что же там с этой самой стеной? Тем более что один из пилильщиков бюджета этого проекта, Арсен Аваков, все ещё у власти.
На украинско-российской границе выполнили почти 47% работ по инженерно-техническому обустройству в рамках проекта «Стена». Об этом во время проверки харьковского участка границы сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
«Мы сегодня на одном из опорных пунктов, которые оборудованы вдоль границы. Таких опорных пунктов – 40. Уровень и качество инженерных сооружений достаточно высок. И функционал вдоль границы – не только ограда с проволокой, здесь самое главное – интеллектуальная компонента и реагирование. Общий участок совместной с Россией границы составляет 2,3 тысяч километров, оборудовано почти 47%».
В свою очередь, глава Госпогранслужбы Петр Цигикал подчеркнул, что на харьковском участке осталось оборудовать менее 20 километров границы, дооборудовать заграждением типа «Егоза», а также развернуть пять комплексов видеоконтроля и сигнализации. В 2015-2017 годах было недофинансирование проекта, из-за чего его реализацию продлили до 2021 года. Глава ГПСУ отметил, что в госбюджете на 2019 заложено 400 млн гривен, но в ведомстве ожидают дополнительного финансирования.
«Дополнительно на отдельных направлениях отдельные объекты (сооружения, комплексы) и фортификационное оборудование комплексы видеоконтроля и сигнализации – около 10 млн грн, оборудование передвижных боевых модулей – около 15 млн грн; опорный пункт на 60 и 120 человек – ориентировочно от 11 до 12 млн грн».
Смеетесь? А теперь я посмеюсь. Белорусы вон тоже смеялись. И что? Теперь сами стену между нами строят. Но я сегодня добрый. Я вам бесплатный совет дам, как деньги на стене сэкономить.
Я тут недавно на стройке был. Так там вместо забора ленточку натянули красивую и все. Никто не лезет под кирпич или кусок бетона. Правда, вам необходимо будет ленточку покрасить в цвет георгиевской ленты и для страховки написать "Слава России" или Путину. Сами понимаете, по-другому ленточку наши селяне для подвязки помидоров упрут...
Эх, умер во мне великий архитектор и строитель. Пока писал и нашим строителям совет нашелся. Хлопці, якщо підняти на 1 метр вище і російські ракети НЕ пролетять.
Знаете, эта избирательная компания вполне может стать последней в истории современной Украины. Хитином чувствую, как потрескивают стены нашего государства, как трутся друг о друга куски шифера на крыше. Как с тяжелым дыханием проседает фундамент.
Но мы все равно останемся тут. На или под руинами, но здесь... Такова судьба тараканов. Жить и работать там, где родился. Плохо или хорошо, но дома.
А вам удачного окончания календарной осени. Закрома полны. Мясо хрюкает. Зима начинается. Будем жить и радовать друг друга. И только так. До скорой встречи!
- Автор:
- Таракан Околорадский
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter