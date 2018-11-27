Опубликованы данные трофейных документов с катеров ВМС Украины

Центр общественных связей ФСБ публикует документы, которые были обнаружены на украинских катерах «Бердянск» и «Никополь», а также на борту рейдового буксира «Яны Капу». В документах содержатся подробности поставленной перед моряками задачи. В частности, в одном из трофейных документов прямо указывается на то, что переход из Одессы в Бердянск должен «быть осуществлён скрытно» в районе Керченского пролива. Текст, где указано на необходимость "скрытного перехода" в районах осуществления контроля со стороны ЧФ РФ и пограничных кораблей Погрануправления ФСБ РФ на фото выделено:Этот документ находился среди документации на борту артиллерийского катера "Никополь". Также была обнаружена и изъята приписка, в которой указывалось на правила прохода Керчь-Еникальского канала (КЕК) - на основании приказа российского Минтранса. Приписка - на русском языке. Сам факт нахождения этого документа на борту катера ВМС ВСУ говорит о том, что украинские моряки по определению не могли не знать о регламенте судоходства в этом районе.Исходя из опубликованных данных, можно сделать однозначный вывод: командиры экипажей прекрасно понимали, что командование отправляет их на очевидную провокацию. При этом терминология "скрытный переход" в данной ситуации выглядит горькой иронией при учёте того, что артиллерийские катера и рейдовый буксир сложно отнести к средствам, имеющим какое-то отношение к реализованной стелс-технологии.Напомним, что в суде Симферополе проходят заседания об избрании меры пресечения для украинских моряков, осуществивших вооружённое нарушение государственной границы Российской Федерации. Несколько человек уже отправили под арест до 25 января 2019 года - на время следствия.