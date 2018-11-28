Ударные «Байрактары» в небе над Донбассом. Какая ещё «благодарность» за С-400 приведёт Москву в чувство?
Ни для кого уже давно не является секретом тот факт, что попытка установления каких бы то ни было конструктивных и взаимовыгодных отношений с турецкой стороной будет с завидной регулярностью оканчиваться для Москвы не только полным разрушением иллюзий о том, что Анкара является нашим главным стратегическим партнёром в переднеазиатском регионе, но и куда более весомыми и болезненными ударами военно-политического и оперативно-стратегического характера. Первым и наиболее показательным инцидентом был заранее спланированный перехват тактического фронтового бомбардировщика Су-24М Воздушно-космических сил России посредством ракеты ближнего воздушного боя AIM-9X Block II, запущенной в заднюю полусферу нашей машины турецким многоцелевым истребителем F-16C Block 50+, получавшим целеуказание либо от наземного радиолокационного обнаружителя AN/MPQ-50 зенитно-ракетного комплекса средней дальности «Hawk/-PIP-R», либо от турецкого самолёта ДРЛОиУ Boeing 737 AEW&C «Peace Eagle», либо от осуществлявшего боевое дежурство самолёта РЛДН E-3C/G «Sentry». При этом всё было продумано до мелочей: «Сайдвиндер» была запущена с нижней полусферы, в связи с чем теплопеленгатор-обнаружитель атакующих ракет Л-082 «Мак-УЛ», контролирующий лишь верхнюю полусферу над бомбардировщиком, не смог запеленговать факел двигателя ракеты и своевременно оповестить экипаж.
Позднее, после «радостных возгласов» в нашем внешнеполитическом ведомстве и средствах массовой информации о нормализации российско-турецких отношений и совместной выработке «дорожной карты» по урегулированию ситуации в северных районах Сирийской Арабской Республики, а также после ошибочного предоставления курдского кантона Африн на растерзание турецкой армии и боевикам FSA в январе 2018 года (взамен на иллюзорную передачу под контроль правительственных сил Сирии «идлибского гадюшника»), Эрдоган преподал Москве ещё парочку жестоких уроков из раздела «большой ближневосточной игры». В первую очередь это перехват оператором ПЗРК «Игла» из отрядов идлибских боевиков «Тахрир аш-Шам» нашего Су-25СМ 3 февраля 2018 года, катапультировавшийся лётчик которого (майор Роман Филипов) героически погиб в неравном бою с протурецкими ан-нусровцами. Ни о каком «американском следе» в этом трагическом инциденте не могло быть и речи, поскольку все без исключения группировки в Идлибе курируются исключительно силовыми структурами Турецкой Республики. Логично, что ГШ ВС Турции мог предотвратить трагическое событие, но не сделал этого, дабы в очередной раз показать российской стороне, кто в регионе хозяин. Увы, и такой акции со стороны наших «турецких друзей» оказалось недостаточно для достижения Кремлём нового уровня осознания всей плачевности сложившейся ситуации.
Стало быть, «награждение» оборонного ведомства Турции контрактом на приобретение у «Рособоронэкспорта» четырёх дивизионов новейших ЗРК С-400 «Триумф» можно интерпретировать как одну из наиболее нелепых военно-политических ошибок за последние годы, учитывая, что вопрос о возвращении «идлибского гадюшника» Дамаску на повестке дня у турецкого руководства даже не стоит. Но это только полбеды.
Буквально несколько дней назад в сети «засветилась» достаточно резонансная новость о подготовке оборонными ведомствами «незалежной» и Турции контракта на закупку украинской стороной 2 беспилотных авиационных комплексов (БАК) в составе 6 ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar TB2» (по 3 на каждый комплекс) и 2 наземных пунктов боевого управления, оснащённых соответствующим антенным оборудованием и радиоэлектронным приёмо-передающим оборудованием для управления БПЛА и получения телеметрической информации от бортового турельного оптико-электронного прицельного комплекса типа MX-10/15. Также сделка предусматривает поставку комплекта из двух сотен высокоточных управляемых снарядов MAM-L, представляющих собой бездвигательный вариант многоцелевых тактических/противотанковых ракет L-UMTAS, также разработанных компанией «Roketsun».
Данная новость просочилась в многочисленные военно-аналитические блоги из украинского медийного пространства, в то время как её автором известный украинский журналист из националистического лагеря Юрий Бутусов, сославшийся на источники в окружении министра обороны незалежной С. Полторака и портала mil.in.ua. И несмотря на то, что даже сам Полторак 13 ноября совершенно внезапно «включил задний ход» в вопросе приобретения «Байрактаров», заявив об отсутствии подписанного документа, не доверять Бутусову нет ровно никаких оснований. Ведь, во-первых, в десятых числах ноября многочисленные украинские источники уже заявили о готовом контракте, подписанном в ходе визита Порошенко в Турцию, посещения им цехов разработчика «Байрактаров» — компании «Baykar Makina», а также фотографии на фоне «Bayraktar TB2» Во-вторых, на известном ресурсе korrespondent.net были указаны конкретные фамилии и должности чиновников, принявших участие в подписании контракта; это министр обороны Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, а также генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин.
По-видимому, теперь украинская сторона просто пытается скрыть факт данной сделки для достижения оперативной внезапности при начале использования данных дронов на донбасском театре военных действий. Но все подробности нам уже давно известны, а поэтому необходимо приступать к оценке новой угрозы для 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР. Первое, что необходимо отметить, это практический потолок БПЛА «Bayraktar TB2»: с заполненными на 80% топливными баками и ракетно-бомбовым «снаряжением» на подвесках потолок может составит от 6500 до 7000 м, что не позволит подразделениям ПВО республик уничтожить дроны посредством ПЗРК «Игла», а также ЗРСК «Стрела-10М3» и «Оса-АК», состоящих на вооружении НМ ЛДНР, ведь их высотные рубежи досягаемости составляют 3500 и 5000 м соответственно. Во-вторых, малоразмерные управляемые снаряды MAM-L («Smart Micro Munition»), представленные композиционным корпусом с диаметром 0,16 м и длиной в 1 м, имеют эффективную поверхность рассеяния около 0,005 кв. м, а поэтому не могут быть ни обнаружены устаревшей когерентно-импульсной РЛС обнаружения «Осы-АК», ни «захвачены» РЛС наведения, несмотря даже на сантиметровый X-диапазон их работы. Между тем у армий ЛДНР всё же имеется шанс на полноценную борьбу со снарядами MAM-L. Речь идёт об использовании ЗРСК «Стрела-10М3».
В данном самоходном ЗРК применяется зенитная управляемая ракета малой дальности 9М333 с уникальной трёхдиапазонной оптико-электронной ГСН. Помимо инфракрасного и помехового логического каналов, используется ещё и фотоконтрастный канал, способный обнаруживать и «захватывать» малоразмерные средства воздушного нападения (включая MAM-L) по их силуэту в момент сближения с боевой машиной ЗРК на расстояние около 1 км. Следовательно, даже при визуальном обнаружении приближения достаточно крупного БПЛА «Bayraktar TB2» расчёт «Стрелы-10М3» может подготовить оптический визир 9Ш127М (или более совершенный вариант) для наведения на сброшенный c узла подвески «Байрактара» снаряд MAM-L. Но имеются здесь и негативные моменты. В частности, фотоконтрастный канал ГСН зенитной ракеты 9М333 будет обладать крайне низкой эффективностью в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время суток, в то время как ИК-канал не сможет увидеть MAM-L из-за отсутствия у данного снаряда двигателя, а значит и теплового излучения.
Единственным выходом из ситуации может стать передача ВС ЛДНР более современных и дальнобойных российских зенитно-ракетных средств, способных уничтожить «Bayraktar TB2» ещё до момента выхода на рубежи сброса снарядов MAM-L. Тем более что провокационные и агрессивные действия Киева в отношении России всё больше подталкивают наши оборонные структуры к выработке новых мер противодействия. Что же касается Эрдогана, то одобрение им контракта на продажу украинскому режиму ударно-разведывательных беспилотников автоматически занесёт турецкое руководство в список сторон конфликта на Донбассе, равно как и истеблишменты таких государств, как США и Великобритания.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/3419802.html
https://zn.ua/WORLD/ukraina-zakupit-u-turcii-partiyu-udarnyh-bpla-smi-299429_.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/strela10m/strela10m.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/osa_ak/osa_ak.shtml
Позднее, после «радостных возгласов» в нашем внешнеполитическом ведомстве и средствах массовой информации о нормализации российско-турецких отношений и совместной выработке «дорожной карты» по урегулированию ситуации в северных районах Сирийской Арабской Республики, а также после ошибочного предоставления курдского кантона Африн на растерзание турецкой армии и боевикам FSA в январе 2018 года (взамен на иллюзорную передачу под контроль правительственных сил Сирии «идлибского гадюшника»), Эрдоган преподал Москве ещё парочку жестоких уроков из раздела «большой ближневосточной игры». В первую очередь это перехват оператором ПЗРК «Игла» из отрядов идлибских боевиков «Тахрир аш-Шам» нашего Су-25СМ 3 февраля 2018 года, катапультировавшийся лётчик которого (майор Роман Филипов) героически погиб в неравном бою с протурецкими ан-нусровцами. Ни о каком «американском следе» в этом трагическом инциденте не могло быть и речи, поскольку все без исключения группировки в Идлибе курируются исключительно силовыми структурами Турецкой Республики. Логично, что ГШ ВС Турции мог предотвратить трагическое событие, но не сделал этого, дабы в очередной раз показать российской стороне, кто в регионе хозяин. Увы, и такой акции со стороны наших «турецких друзей» оказалось недостаточно для достижения Кремлём нового уровня осознания всей плачевности сложившейся ситуации.
Стало быть, «награждение» оборонного ведомства Турции контрактом на приобретение у «Рособоронэкспорта» четырёх дивизионов новейших ЗРК С-400 «Триумф» можно интерпретировать как одну из наиболее нелепых военно-политических ошибок за последние годы, учитывая, что вопрос о возвращении «идлибского гадюшника» Дамаску на повестке дня у турецкого руководства даже не стоит. Но это только полбеды.
Буквально несколько дней назад в сети «засветилась» достаточно резонансная новость о подготовке оборонными ведомствами «незалежной» и Турции контракта на закупку украинской стороной 2 беспилотных авиационных комплексов (БАК) в составе 6 ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Bayraktar TB2» (по 3 на каждый комплекс) и 2 наземных пунктов боевого управления, оснащённых соответствующим антенным оборудованием и радиоэлектронным приёмо-передающим оборудованием для управления БПЛА и получения телеметрической информации от бортового турельного оптико-электронного прицельного комплекса типа MX-10/15. Также сделка предусматривает поставку комплекта из двух сотен высокоточных управляемых снарядов MAM-L, представляющих собой бездвигательный вариант многоцелевых тактических/противотанковых ракет L-UMTAS, также разработанных компанией «Roketsun».
Данная новость просочилась в многочисленные военно-аналитические блоги из украинского медийного пространства, в то время как её автором известный украинский журналист из националистического лагеря Юрий Бутусов, сославшийся на источники в окружении министра обороны незалежной С. Полторака и портала mil.in.ua. И несмотря на то, что даже сам Полторак 13 ноября совершенно внезапно «включил задний ход» в вопросе приобретения «Байрактаров», заявив об отсутствии подписанного документа, не доверять Бутусову нет ровно никаких оснований. Ведь, во-первых, в десятых числах ноября многочисленные украинские источники уже заявили о готовом контракте, подписанном в ходе визита Порошенко в Турцию, посещения им цехов разработчика «Байрактаров» — компании «Baykar Makina», а также фотографии на фоне «Bayraktar TB2» Во-вторых, на известном ресурсе korrespondent.net были указаны конкретные фамилии и должности чиновников, принявших участие в подписании контракта; это министр обороны Степан Полторак, первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, а также генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин.
По-видимому, теперь украинская сторона просто пытается скрыть факт данной сделки для достижения оперативной внезапности при начале использования данных дронов на донбасском театре военных действий. Но все подробности нам уже давно известны, а поэтому необходимо приступать к оценке новой угрозы для 1-го и 2-го армейских корпусов народной милиции ЛДНР. Первое, что необходимо отметить, это практический потолок БПЛА «Bayraktar TB2»: с заполненными на 80% топливными баками и ракетно-бомбовым «снаряжением» на подвесках потолок может составит от 6500 до 7000 м, что не позволит подразделениям ПВО республик уничтожить дроны посредством ПЗРК «Игла», а также ЗРСК «Стрела-10М3» и «Оса-АК», состоящих на вооружении НМ ЛДНР, ведь их высотные рубежи досягаемости составляют 3500 и 5000 м соответственно. Во-вторых, малоразмерные управляемые снаряды MAM-L («Smart Micro Munition»), представленные композиционным корпусом с диаметром 0,16 м и длиной в 1 м, имеют эффективную поверхность рассеяния около 0,005 кв. м, а поэтому не могут быть ни обнаружены устаревшей когерентно-импульсной РЛС обнаружения «Осы-АК», ни «захвачены» РЛС наведения, несмотря даже на сантиметровый X-диапазон их работы. Между тем у армий ЛДНР всё же имеется шанс на полноценную борьбу со снарядами MAM-L. Речь идёт об использовании ЗРСК «Стрела-10М3».
В данном самоходном ЗРК применяется зенитная управляемая ракета малой дальности 9М333 с уникальной трёхдиапазонной оптико-электронной ГСН. Помимо инфракрасного и помехового логического каналов, используется ещё и фотоконтрастный канал, способный обнаруживать и «захватывать» малоразмерные средства воздушного нападения (включая MAM-L) по их силуэту в момент сближения с боевой машиной ЗРК на расстояние около 1 км. Следовательно, даже при визуальном обнаружении приближения достаточно крупного БПЛА «Bayraktar TB2» расчёт «Стрелы-10М3» может подготовить оптический визир 9Ш127М (или более совершенный вариант) для наведения на сброшенный c узла подвески «Байрактара» снаряд MAM-L. Но имеются здесь и негативные моменты. В частности, фотоконтрастный канал ГСН зенитной ракеты 9М333 будет обладать крайне низкой эффективностью в сложных метеорологических условиях, а также в ночное время суток, в то время как ИК-канал не сможет увидеть MAM-L из-за отсутствия у данного снаряда двигателя, а значит и теплового излучения.
Единственным выходом из ситуации может стать передача ВС ЛДНР более современных и дальнобойных российских зенитно-ракетных средств, способных уничтожить «Bayraktar TB2» ещё до момента выхода на рубежи сброса снарядов MAM-L. Тем более что провокационные и агрессивные действия Киева в отношении России всё больше подталкивают наши оборонные структуры к выработке новых мер противодействия. Что же касается Эрдогана, то одобрение им контракта на продажу украинскому режиму ударно-разведывательных беспилотников автоматически занесёт турецкое руководство в список сторон конфликта на Донбассе, равно как и истеблишменты таких государств, как США и Великобритания.
Источники информации:
https://bmpd.livejournal.com/3419802.html
https://zn.ua/WORLD/ukraina-zakupit-u-turcii-partiyu-udarnyh-bpla-smi-299429_.html
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/strela10m/strela10m.shtml
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/osa_ak/osa_ak.shtml
- Автор:
- Евгений Даманцев
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter