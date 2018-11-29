По заказу ФСБ. Штурмовой автоматический комплекс ШАК-12

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12,7х55 патроны: бронебойный, с алюминиевой пулей и дозвуковой со свинцовой пулей, фото: popmech.ru

ШАК-12, фото: popmech.ru

Источники информации:

https://www.popmech.ru/weapon/449292-shak-12-krupnokalibernaya-myasorubka/#part0

https://www.armoury-online.ru/articles/ar/ru/ash-12

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710271238-lp4d.htm

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