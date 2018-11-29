По заказу ФСБ. Штурмовой автоматический комплекс ШАК-12
Террористические акты, ставшие беспрецедентными по своей жестокости, потрясли Россию в начале 2000-х годов. Произошедшие в стране теракты заставили сотрудников специальных подразделений пересмотреть тактику своих действий. Никогда ранее ни одному из элитных контртеррористических отрядов в мире не приходилось проводить операции в таких сложных условиях, в которых пришлось действовать «Альфе» и «Вымпелу» во время захвата заложников в театральном комплексе на Дубровке и школе в Беслане.
Ответом на возросшую террористическую угрозу стал запрос на создание образцов нового автоматического оружия. В результате по заказу ФСБ России для вооружения специальных подразделений ведомства был создан штурмовой автоматический комплекс ШАК-12. Оружие было спроектировано конструкторами ЦКИБ СОО (Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия), которое является филиалом знаменитого тульского КБП (Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова).
Данный образец стрелкового оружия является эффективным штурмовым средством ближнего боя. Отличительной чертой комплекса ШАК-12 является использование специальных крупнокалиберных боеприпасов 12,7х55 мм, которые обеспечивают ему гарантированное высокое останавливающее действие пули при уменьшении вероятности поражения третьих лиц за счет быстрой потери пулей энергии при увеличении дистанции стрельбы. В ближнем бою комплекс позволяет эффективно поражать противников, которые укрываются за стенами зданий, перегородками, бронелистами, а также противников в индивидуальных средствах защиты. От выстрела ШАК-12 не спасет никакой бронежилет, а останавливающего действия 12,7-мм пули будет достаточно, чтобы гарантировано вывести из строя террориста, даже находящегося под воздействием различных обезболивающих психотропных веществ. При этом оружие позволяет вести огонь по противнику и в автоматическом режиме. В 2018 году ко Дню оружейника авторскому коллективу тульского КБП за «Разработку, проведение испытаний, сопровождение и постановку на производство 12,7-мм мощного штурмового автоматического комплекса ШАК-12» была вручена премия Тульской области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина, сообщает официальный сайт предприятия.
Сегодня российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 можно отнести к немногочисленным образцам стрелкового оружия, которые в состоянии вести автоматическую стрельбу столь мощными боеприпасами калибра 12,7 мм. Сама идея создания подобного боеприпаса не нова, ранее в США уже выпускались специальные патроны .450 Bushmast и .50 Beowulf под модернизированные версии популярных карабинов AR-15. Однако даже такие «слонобойные» патроны обладают меньшей длиной гильзы и навеской пороха, предел их эффективного использования около 180 метров, в то время как для патрона 12,7х55 мм это средняя рабочая дистанция, на которой пуля сохраняет свои баллистические свойства. К тому же в отличие от тульской разработки, американские образцы стрелкового оружия и боеприпасы к ним не приспособлены для решения служебно-боевых задач, они используются только как охотничье или спортивное оружие.
Сердцем российского комплекса является штурмовой автомат АШ-12, который в последние годы начал появляться на выставках, к примеру, демонстрировался в 2017 году на выставке Interpolitex в Москве. Данная модель представляет собой крупнокалиберное полностью автоматическое оружие, которое в состоянии вести стрельбу мощными боеприпасами калибра 12,7х55 мм как одиночным выстрелами, так и полностью в автоматическом режиме на дистанциях 200-400 метров. В СМИ новое оружие достаточно часто называли автоматической версией ВССК «Выхлоп». Однако такое сравнение некорректно, хотя с бесшумной крупнокалиберной снайперской винтовкой ШАК-12 роднит та же гильза для боеприпаса 12,7х55 мм, та же компоновочная схема булл-пап, да и некоторое внешнее сходство двух моделей. Однако разница между ними достаточно существенна. ВССК все-таки неавтоматическая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором, а АШ-12 полноценный автомат с другим принципом действия – коротким ходом ствола.
Объединяет две модели то, что они разрабатывались в рамках единого оружейного комплекса по заказу со стороны Центра специального назначения ФСБ России. По слова начальника отдела ЦКИБ СОО Николая Комарова, техзадание на данные образцы стрелкового оружия появилось после теракта в школе №1 в Беслане. Бойцы российских спецподразделений хотели получить в свое распоряжение оружие, способное уверенно поражать противника, укрывающегося за различными препятствиями или защищенного тяжелой броней. Помимо высокой проникающей способности пули требовалось обеспечить и ее мощное останавливающее действие.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Стандартным армейским боеприпасом для автомата АК-74М является патрон 5,45х39 мм. Если поставить его рядом с патроном для ШАК-12, то патрон от автомата Калашникова будет напоминать булавку, что лишь подчеркивает, что они создавались для решения разных задач. Армейский боеприпас – это плод компромисса, главным образом, между бронебойностью, баллистикой и запреградным действием пули. Советские конструкторы очень долго работали над тем, чтобы сбалансировать десятки разных параметров, создавая этот по-настоящему универсальный инструмент. Но спецназу, в отличие от обычных пехотных частей, компромиссы не нужны, так что патрон 12,7х55 мм можно назвать своего рода крайностью. Такой боеприпас изначально создавался, чтобы гарантировано свалить противника с ног в ближнем бою.
Важно понимать, что тяжелое, иногда даже смертельное для человека ранение, может сказаться не сразу. Войдя в раж, испытывая приток адреналина, не говоря о возможном использовании различных психотропных препаратов или алкогольной продукции, человек может значительно повысить болевой порог и выносливость. Известны случаи, когда противник продолжал вести бой, получив несколько огнестрельных ранений, к примеру, одурманенные боевики, получившие несколько попаданий 5,45-мм пуль в корпус, продолжали вести бой еще 20-30 минут, пока не умирали от кровопотери. Это абсолютно неприемлемо при штурме и освобождении заложников, когда террориста необходимо нейтрализовать мгновенно, а счет времени идет на секунды. Единственный способ – это сразу отправить его в нокаут или нокдаун в буквальном смысле этого слова. И здесь вступает в свое дело останавливающее действие пули, которое рассчитывается с учетом массы, скорости и калибра боеприпаса. В этом плане патроны для ШАК-12 безусловные чемпионы. Помимо крупного диаметра, пуля такого патрона весит от 18 до 33 грамм, для сравнения пуля автомата АК-74М весит всего 4 грамма. Производитель гарантирует, что патрон 12,7х55 мм нейтрализует противника даже при попадании по касательной. К тому же от такой пули не защитит бронежилет. Разработчики заверяют, что, даже если он как-то задержит пулю, удар будет настолько тяжелым, что не спасет человеку жизнь, внутренние органы просто не перенесут силы удара.
При этом боеприпасы к штурмовому автоматическому комплексу ШАК-12 несколько отличаются от боеприпасов для винтовки «Выхлоп». К примеру, в автоматическом комплексе гильза патрона 12,7х55 мм получила несколько измененное наполнение, также автоматные пули были сделаны короче и обладают более затупленным концом: необходимо для большего останавливающего эффекта боеприпаса (естественно, одновременно снизилась и их эффективная дальность стрельбы). Сегодня известно как минимум о трех различных типах патронов для ШАК-12. Первый тип это бронебойный патрон, который имеет пулю со стальным сердечником. Данный боеприпас предназначен для поражения целей, которые укрываются за препятствиями или защищены какой-то броней. По некоторым данным, такая пуля пробивает насквозь стальной лист толщиной 16 мм или бронежилеты 5-го класса защиты. Второй тип боеприпаса – патрон с дозвуковой пулей (дозвуковая скорость полета), он используется в тех случаях, когда на автомат установлен ПБС – прибор бесшумной стрельбы. Третий тип боеприпаса – патрон с легкой алюминиевой пулей, обладающей сильным экспансивным действием и обеспечивающей максимальное останавливающее воздействие. Данная пуля обладает также антирикошетирующим эффектом и наиболее эффективно может использоваться в помещениях и замкнутых пространствах. С помощью данного боеприпаса можно поразить противника, который находится под воздействием сильнодействующих психотропных веществ или наркотиков, существенно повышающих болевой порог.
Вместе с автоматом АШ-12 могут использоваться два типа пластиковых коробчатых магазинов – на 10 и на 20 патронов соответственно, второй – более штурмовой вариант, подходящий для серьезного боестолкновения. Такая емкость магазинов связана с накладываемыми ограничениями по габаритам и массе изделия. Вместе с автоматом могут применяться различные дульные устройства, отличающиеся размерами и функционалом. К примеру, тактический глушитель отличается достаточно компактными размерами и не несет функции полного подавления звука выстрела. Он может выполнять функцию пламегасителя и глушителя, обеспечивающего определенное гашение звука выстрела и дульной вспышки, затрудняя для противника процесс определения местонахождения стрелка. Также доступен полноценный прибор бесшумной стрельбы, отличающийся существенно большими габаритами. Его можно использовать вместе с дозвуковыми патронами. Использование такого ПБС актуально в тех случаях, когда необходимо обеспечить скрытность работы стрелка, к примеру, в ночных условиях. При этом огонь из АШ-12 в случае необходимости можно вести и без какого-либо дульного устройства.
Стоит отметить, что именно применением боеприпасов с различными ТТХ была продиктована сравнительно необычная конструкторская схема ШАК-12. Сегодня во всем мире наиболее распространенной схемой для штурмовых винтовок и автоматов является схема с отводом пороховых газов на поршень в газоотводной трубке. Но применение такой конструкции не позволяло обеспечить стабильность работы изделия с боеприпасами, обладающими разной энергетикой. По этой причине создатели комплекса обратились к иным техническим решениям. Они выяснили, что наиболее оптимальной схемой, обеспечивающей стабильность работы изделия, будет автоматика, построенная на энергии отдачи с коротким ходом ствола. Ход достаточно необычный, принимая во внимание, что такая схема является типичной для короткоствольных моделей оружия под пистолетный патрон.
Для того чтобы сделать оружие максимально легким и компактным разработчики обратились к компоновочной схеме булл-пап, которая была использована и в крупнокалиберной бесшумной снайперской винтовке «Выхлоп». При такой схеме магазин находится за рукояткой управления огнем, а не перед ней. Масса автомата не превышает 5,2 кг, что для оружия подобного калибра является скромным показателем. Для облегчения веса изделия большая часть корпуса автомата была выполнена из ударопрочного пластика, остальные детали – из алюминиевого сплава. На автомат можно установить четыре планки типа Пикатинни, самая длинная расположена сверху ствольной коробки. Стрелок может использовать ее для установки различных прицельных приспособлений или ручки для переноски оружия.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/449292-shak-12-krupnokalibernaya-myasorubka/#part0
https://www.armoury-online.ru/articles/ar/ru/ash-12
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710271238-lp4d.htm
Материалы из открытых источников
Ответом на возросшую террористическую угрозу стал запрос на создание образцов нового автоматического оружия. В результате по заказу ФСБ России для вооружения специальных подразделений ведомства был создан штурмовой автоматический комплекс ШАК-12. Оружие было спроектировано конструкторами ЦКИБ СОО (Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия), которое является филиалом знаменитого тульского КБП (Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова).
Данный образец стрелкового оружия является эффективным штурмовым средством ближнего боя. Отличительной чертой комплекса ШАК-12 является использование специальных крупнокалиберных боеприпасов 12,7х55 мм, которые обеспечивают ему гарантированное высокое останавливающее действие пули при уменьшении вероятности поражения третьих лиц за счет быстрой потери пулей энергии при увеличении дистанции стрельбы. В ближнем бою комплекс позволяет эффективно поражать противников, которые укрываются за стенами зданий, перегородками, бронелистами, а также противников в индивидуальных средствах защиты. От выстрела ШАК-12 не спасет никакой бронежилет, а останавливающего действия 12,7-мм пули будет достаточно, чтобы гарантировано вывести из строя террориста, даже находящегося под воздействием различных обезболивающих психотропных веществ. При этом оружие позволяет вести огонь по противнику и в автоматическом режиме. В 2018 году ко Дню оружейника авторскому коллективу тульского КБП за «Разработку, проведение испытаний, сопровождение и постановку на производство 12,7-мм мощного штурмового автоматического комплекса ШАК-12» была вручена премия Тульской области в сфере науки и техники имени Б. С. Стечкина, сообщает официальный сайт предприятия.
Сегодня российский штурмовой автоматический комплекс ШАК-12 можно отнести к немногочисленным образцам стрелкового оружия, которые в состоянии вести автоматическую стрельбу столь мощными боеприпасами калибра 12,7 мм. Сама идея создания подобного боеприпаса не нова, ранее в США уже выпускались специальные патроны .450 Bushmast и .50 Beowulf под модернизированные версии популярных карабинов AR-15. Однако даже такие «слонобойные» патроны обладают меньшей длиной гильзы и навеской пороха, предел их эффективного использования около 180 метров, в то время как для патрона 12,7х55 мм это средняя рабочая дистанция, на которой пуля сохраняет свои баллистические свойства. К тому же в отличие от тульской разработки, американские образцы стрелкового оружия и боеприпасы к ним не приспособлены для решения служебно-боевых задач, они используются только как охотничье или спортивное оружие.
Сердцем российского комплекса является штурмовой автомат АШ-12, который в последние годы начал появляться на выставках, к примеру, демонстрировался в 2017 году на выставке Interpolitex в Москве. Данная модель представляет собой крупнокалиберное полностью автоматическое оружие, которое в состоянии вести стрельбу мощными боеприпасами калибра 12,7х55 мм как одиночным выстрелами, так и полностью в автоматическом режиме на дистанциях 200-400 метров. В СМИ новое оружие достаточно часто называли автоматической версией ВССК «Выхлоп». Однако такое сравнение некорректно, хотя с бесшумной крупнокалиберной снайперской винтовкой ШАК-12 роднит та же гильза для боеприпаса 12,7х55 мм, та же компоновочная схема булл-пап, да и некоторое внешнее сходство двух моделей. Однако разница между ними достаточно существенна. ВССК все-таки неавтоматическая снайперская винтовка с продольно-скользящим затвором, а АШ-12 полноценный автомат с другим принципом действия – коротким ходом ствола.
Объединяет две модели то, что они разрабатывались в рамках единого оружейного комплекса по заказу со стороны Центра специального назначения ФСБ России. По слова начальника отдела ЦКИБ СОО Николая Комарова, техзадание на данные образцы стрелкового оружия появилось после теракта в школе №1 в Беслане. Бойцы российских спецподразделений хотели получить в свое распоряжение оружие, способное уверенно поражать противника, укрывающегося за различными препятствиями или защищенного тяжелой броней. Помимо высокой проникающей способности пули требовалось обеспечить и ее мощное останавливающее действие.
Здесь следует сделать небольшое отступление. Стандартным армейским боеприпасом для автомата АК-74М является патрон 5,45х39 мм. Если поставить его рядом с патроном для ШАК-12, то патрон от автомата Калашникова будет напоминать булавку, что лишь подчеркивает, что они создавались для решения разных задач. Армейский боеприпас – это плод компромисса, главным образом, между бронебойностью, баллистикой и запреградным действием пули. Советские конструкторы очень долго работали над тем, чтобы сбалансировать десятки разных параметров, создавая этот по-настоящему универсальный инструмент. Но спецназу, в отличие от обычных пехотных частей, компромиссы не нужны, так что патрон 12,7х55 мм можно назвать своего рода крайностью. Такой боеприпас изначально создавался, чтобы гарантировано свалить противника с ног в ближнем бою.
Важно понимать, что тяжелое, иногда даже смертельное для человека ранение, может сказаться не сразу. Войдя в раж, испытывая приток адреналина, не говоря о возможном использовании различных психотропных препаратов или алкогольной продукции, человек может значительно повысить болевой порог и выносливость. Известны случаи, когда противник продолжал вести бой, получив несколько огнестрельных ранений, к примеру, одурманенные боевики, получившие несколько попаданий 5,45-мм пуль в корпус, продолжали вести бой еще 20-30 минут, пока не умирали от кровопотери. Это абсолютно неприемлемо при штурме и освобождении заложников, когда террориста необходимо нейтрализовать мгновенно, а счет времени идет на секунды. Единственный способ – это сразу отправить его в нокаут или нокдаун в буквальном смысле этого слова. И здесь вступает в свое дело останавливающее действие пули, которое рассчитывается с учетом массы, скорости и калибра боеприпаса. В этом плане патроны для ШАК-12 безусловные чемпионы. Помимо крупного диаметра, пуля такого патрона весит от 18 до 33 грамм, для сравнения пуля автомата АК-74М весит всего 4 грамма. Производитель гарантирует, что патрон 12,7х55 мм нейтрализует противника даже при попадании по касательной. К тому же от такой пули не защитит бронежилет. Разработчики заверяют, что, даже если он как-то задержит пулю, удар будет настолько тяжелым, что не спасет человеку жизнь, внутренние органы просто не перенесут силы удара.
12,7х55 патроны: бронебойный, с алюминиевой пулей и дозвуковой со свинцовой пулей, фото: popmech.ru
При этом боеприпасы к штурмовому автоматическому комплексу ШАК-12 несколько отличаются от боеприпасов для винтовки «Выхлоп». К примеру, в автоматическом комплексе гильза патрона 12,7х55 мм получила несколько измененное наполнение, также автоматные пули были сделаны короче и обладают более затупленным концом: необходимо для большего останавливающего эффекта боеприпаса (естественно, одновременно снизилась и их эффективная дальность стрельбы). Сегодня известно как минимум о трех различных типах патронов для ШАК-12. Первый тип это бронебойный патрон, который имеет пулю со стальным сердечником. Данный боеприпас предназначен для поражения целей, которые укрываются за препятствиями или защищены какой-то броней. По некоторым данным, такая пуля пробивает насквозь стальной лист толщиной 16 мм или бронежилеты 5-го класса защиты. Второй тип боеприпаса – патрон с дозвуковой пулей (дозвуковая скорость полета), он используется в тех случаях, когда на автомат установлен ПБС – прибор бесшумной стрельбы. Третий тип боеприпаса – патрон с легкой алюминиевой пулей, обладающей сильным экспансивным действием и обеспечивающей максимальное останавливающее воздействие. Данная пуля обладает также антирикошетирующим эффектом и наиболее эффективно может использоваться в помещениях и замкнутых пространствах. С помощью данного боеприпаса можно поразить противника, который находится под воздействием сильнодействующих психотропных веществ или наркотиков, существенно повышающих болевой порог.
Вместе с автоматом АШ-12 могут использоваться два типа пластиковых коробчатых магазинов – на 10 и на 20 патронов соответственно, второй – более штурмовой вариант, подходящий для серьезного боестолкновения. Такая емкость магазинов связана с накладываемыми ограничениями по габаритам и массе изделия. Вместе с автоматом могут применяться различные дульные устройства, отличающиеся размерами и функционалом. К примеру, тактический глушитель отличается достаточно компактными размерами и не несет функции полного подавления звука выстрела. Он может выполнять функцию пламегасителя и глушителя, обеспечивающего определенное гашение звука выстрела и дульной вспышки, затрудняя для противника процесс определения местонахождения стрелка. Также доступен полноценный прибор бесшумной стрельбы, отличающийся существенно большими габаритами. Его можно использовать вместе с дозвуковыми патронами. Использование такого ПБС актуально в тех случаях, когда необходимо обеспечить скрытность работы стрелка, к примеру, в ночных условиях. При этом огонь из АШ-12 в случае необходимости можно вести и без какого-либо дульного устройства.
ШАК-12, фото: popmech.ru
Стоит отметить, что именно применением боеприпасов с различными ТТХ была продиктована сравнительно необычная конструкторская схема ШАК-12. Сегодня во всем мире наиболее распространенной схемой для штурмовых винтовок и автоматов является схема с отводом пороховых газов на поршень в газоотводной трубке. Но применение такой конструкции не позволяло обеспечить стабильность работы изделия с боеприпасами, обладающими разной энергетикой. По этой причине создатели комплекса обратились к иным техническим решениям. Они выяснили, что наиболее оптимальной схемой, обеспечивающей стабильность работы изделия, будет автоматика, построенная на энергии отдачи с коротким ходом ствола. Ход достаточно необычный, принимая во внимание, что такая схема является типичной для короткоствольных моделей оружия под пистолетный патрон.
Для того чтобы сделать оружие максимально легким и компактным разработчики обратились к компоновочной схеме булл-пап, которая была использована и в крупнокалиберной бесшумной снайперской винтовке «Выхлоп». При такой схеме магазин находится за рукояткой управления огнем, а не перед ней. Масса автомата не превышает 5,2 кг, что для оружия подобного калибра является скромным показателем. Для облегчения веса изделия большая часть корпуса автомата была выполнена из ударопрочного пластика, остальные детали – из алюминиевого сплава. На автомат можно установить четыре планки типа Пикатинни, самая длинная расположена сверху ствольной коробки. Стрелок может использовать ее для установки различных прицельных приспособлений или ручки для переноски оружия.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/449292-shak-12-krupnokalibernaya-myasorubka/#part0
https://www.armoury-online.ru/articles/ar/ru/ash-12
https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201710271238-lp4d.htm
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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