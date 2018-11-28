Порошенко: Украина находится под угрозой полномасштабной войны с РФ

Я хочу, чтобы никто не думал, что всё это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией.

Президент Украины Пётр Порошенко сделал заявление о том, что «возникла угроза полномасштабной войны с Россией». Такие слова украинский президент высказал в большом интервью украинским каналам. Порошенко объявил, что «в нескольких километрах от границы Украины Россия концентрирует большие военные силы, технику, включая танки».Примечательно, что заявление о «возможной большой войне» Порошенко делает за несколько месяцев до заявленных президентских выборов на Украине, за несколько часов до введения «частичного» военного положения и спустя 4 с лишним года после своих же первых заявлений о том, что «война уже идёт».Пётр Порошенко:Между тем, на Западе продолжают обсуждать решение Порошенко по введению на юге и востоке Украины военного положения. Немецкие пользователи, комментируя этот шаг украинского президента, отмечают, что для них теперь всё стало ясно: Порошенко пошёл на это исключительно в связи со своим минимальным рейтингом. В комментариях к статьям в крупных СМИ Германии читатели отмечают, что «с рейтингом 8-9% выборы можно выигрывать только в случае устранения политических конкурентов, и военное положение - отличный повод».Напомним, что сегодня на части территории Украины (приграничные области с РФ, а также на границе с Приднестровской Молдавской Республикой) вводится режим военного положения. Военная техника уже замечена на улицах Одессы, Харькова, Чернигова и других городов страны. При военном положении власть имеет право запретить деятельность как отдельных СМИ, так и политических партий на определённой территории.