Брилёв о британском подданстве: Я не госслужащий, никаких законов не нарушил

Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.

Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам.

Ещё (сдаваться – так сдаваться) у меня есть почётный диплом от Генерального штаба Вооружённых сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почётные граждане Монтевидео.

Навальный же не знает, какие в UK миграционные правила, и что после различный сроков пребывания там все иностранцы меняют статус, чтобы не стоять в длинных очередях в Кройдене за визой каждый год или один раз в два года.