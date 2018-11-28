Брилёв о британском подданстве: Я не госслужащий, никаких законов не нарушил
Известный российский телеведущий информационно-аналитических программ, модератор политических форумов, Сергей Брилёв прокомментировал информацию, которая была представлена в фильме оппозиционера Алексея Навального. Навальный представил документы, в которых Сергей Брилёв находился в списке избирателей одного из британских округов, что могло говорить о наличии у россиянина британского паспорта. При этом оппозиционер заявил, что это факт выглядит странным для журналиста, «приближённого к президенту».
В течение нескольких дней журналист ТК «Россия-1» заявления Навального не комментировал. А накануне признал, что имеет двойное гражданство, являясь подданным Великобритании.
При этом, по словам самого Сергея Брилёва, факт наличия у него британского паспорта, он не скрывал, и он известен в том числе и его работодателям.
Из заявления тележурналиста на странице в Фейсбуке:
Прокомментировал Брилёв и заявления Навального о дорогостоящей недвижимости в Лондоне:
В качестве окончания Брилёв пишет:
После этой публикации мнения общественности традиционно разделились. Одни, обращаясь к Сергею Брилёву, призвали его «не реагировать на провокацию», а другие задались вопросом, может ли аналогичная ситуация проявить себя в той же Британии, когда у журналиста одного из крупнейших каналов Соединённого королевства будет гражданство, например, Российской Федерации.
Комментарий одного из подписчиков страницы Сергея Брилёва в Фейсбуке:
На других форумах пользователи задали вопрос, почему Сергей Брилёв от британского подданства всё ещё не отказался?
В течение нескольких дней журналист ТК «Россия-1» заявления Навального не комментировал. А накануне признал, что имеет двойное гражданство, являясь подданным Великобритании.
При этом, по словам самого Сергея Брилёва, факт наличия у него британского паспорта, он не скрывал, и он известен в том числе и его работодателям.
Из заявления тележурналиста на странице в Фейсбуке:
Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет.
Прокомментировал Брилёв и заявления Навального о дорогостоящей недвижимости в Лондоне:
Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам.
В качестве окончания Брилёв пишет:
Ещё (сдаваться – так сдаваться) у меня есть почётный диплом от Генерального штаба Вооружённых сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почётные граждане Монтевидео.
После этой публикации мнения общественности традиционно разделились. Одни, обращаясь к Сергею Брилёву, призвали его «не реагировать на провокацию», а другие задались вопросом, может ли аналогичная ситуация проявить себя в той же Британии, когда у журналиста одного из крупнейших каналов Соединённого королевства будет гражданство, например, Российской Федерации.
Комментарий одного из подписчиков страницы Сергея Брилёва в Фейсбуке:
Навальный же не знает, какие в UK миграционные правила, и что после различный сроков пребывания там все иностранцы меняют статус, чтобы не стоять в длинных очередях в Кройдене за визой каждый год или один раз в два года.
На других форумах пользователи задали вопрос, почему Сергей Брилёв от британского подданства всё ещё не отказался?
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