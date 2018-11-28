Владелец ФК "Лион": Нам трудно найти самолёт, который полетел бы на Украину

Принято решение о перенесении матча лондонского «Арсенала» . Мы не знаем, полетим ли мы в гости к «Шахтёру», учитывая политическую ситуацию. Нам трудно найти самолёт, владельцы которого бы отправили его туда. Сейчас решение принимается на уровне УЕФА.

В 10 украинских регионах ещё не вступило де-юре в силу введённое Порошенко военное положение, а первые «ласточки» этого вступления уже прилетели на украинскую землю. Причём прилетели, откуда Киев не ожидал. Европейские авиаперевозчики заявили о том, что в связи с введением на территории Украины военного положения вынуждены кардинальным образом пересмотреть режим авиасообщения с этой страной.О ситуации рассказывают украинские СМИ, сообщая и сопутствующих нюансах этого решения. Нюансы связаны с тем, что подвешенным в воздухе становятся футбольные матчи международного уровня, которые запланированы к проведению на украинской территории.Информационная служба УНИАН приводит заявление владельца футбольного клуба «Лион» (Франция) Жана-Мишеля Оласа:Ранее стало известно, что матч «Арсенала» (Лондон) и полтавской «Ворсклы» в Лиге Европы решено перенести с полтавского стадиона в Киев. Примечательно, что Полтавская область Верховной радой не была включена в зону введения ВП.При этом речь шла и возможности переноса матча за пределы Украины в связи с тем, что сегодня в ряде регионов страны начинает действовать военное положение.Проведение ещё двух международных матчей на Украине под вопросом.Напомним, что военное положение предусматривает в числе прочего закрытие воздушного пространства. Европейские авиаперевозчики, судя по всему, настороженно смотрят на то, как украинские зенитные ракетные комплексы перемещаются по улицам городов Украины. Неужели не верят словам Порошенко о том, что «ВСУ не сбивали малайзийский «Боинг» над Донбассом в 2014 году»?..