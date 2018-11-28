Военный бюджет Израиля увеличат за счёт бюджетов гражданских ведомств

Министерство финансов Израиля выступило с требованием о выделении дополнительных средств в размере 1,3 миллиардов шекелей (около 23,3 млрд рублей) оборонному ведомству страны. Об этом сообщает израильская пресса.Не использованные по назначению денежные средства, которых лишатся бюджеты гражданских министерств, как утверждают в минфине, будут переведены на поддержание оборонной системы. Израильский оборонный бюджет, который и так считается самым большим за последние несколько лет, после надбавки уже в этом году будет составлять 57,58 млрд шекелей (около 1 трлн рублей).Кроме 11 министерств, лишатся части бюджетных средств в размере 131 млн шекелей в пользу оборонного ведомства и органы местной власти. Поделится «излишками» на сумму 110 млн и действующая в стране льготная программа в отношении демобилизованных солдат. Больше всего неизрасходованных средств потеряет пенсионный бюджет и так называемый бюджет компенсаций - 228 млн шекелей.СМИ Израиля пока не располагают сведениями о том, на какие именно цели будет пущена надбавка к израильской оборонной системе в размере 1,3 млрд шекелей. Известно только, что этот вопрос появится в ближайшее время на повестке финансовой комиссии Кнессета. Минфин же ограничился лишь пространной формулировкой, сказав, что все дополнительные средства пойдут на реализацию «проектов по приобретению оборудования, на проведение учений и обеспечение текущих запасов».Ранее в Израиле уже подверглись сокращению бюджеты нескольких министерств. За счёт урезанных денежных средств Минфин намерен повысить заработную плату сотрудникам полиции и спецслужб.