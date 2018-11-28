Президент Украины: Госсекретарь США пообещал нам военную поддержку
В интервью американскому телеканалу CNN украинский президент рассказал о своём телефонном разговоре с государственным секретарём США Майком Помпео. Порошенко утверждает, что Помпео сообщил ему о готовности оказать Украине со стороны Соединённых Штатов Америки «поддержку в противостоянии российской агрессии».
Порошенко:
Если Помпео действительно пообещал защищать суверенитет на Украине, то возникает вопрос: чей? Суверенитет США?
На этом фоне украинские СМИ всеми силами пытаются сделать из без боя сдавшихся и спустивших флаги Украины моряков и сотрудников СБУ «героев нации». Так, одесский сайт «Думская» утверждает, что командир бронекатера «Бердянск» старший лейтенант Мокряк якобы отказался отвечать на вопросы сотрудников Погрануправления ФСБ России.
Об этом издание сообщает, ссылаясь на некий неназванный источник. Этот же источник утверждает, что Мокряк якобы «послал допрашивавших его по известному адресу».
Учитывая тот факт, что свидетелей при этом не было, можно ожидать, что «неназванные источники» украинских СМИ вскоре сочинят ещё более «героические истории» о Мокряке и других сдавшихся украинских военнослужащих. Причина в том, что современной Украине очень нужны герои, и если героев нет, то их нужно вылепить из тех, кто есть. Даже если речь идёт о нарушителях государственной границы России, в радиоэфире призывавших «прийти на подмогу». Никто не пришёл... "Герои" спустили флаги на вверенных им бронекатерах ВМСУ.
Порошенко:
Госсекретарь США пообещал нам всестороннюю поддержку для защиты суверенитета, включая военную.
Если Помпео действительно пообещал защищать суверенитет на Украине, то возникает вопрос: чей? Суверенитет США?
На этом фоне украинские СМИ всеми силами пытаются сделать из без боя сдавшихся и спустивших флаги Украины моряков и сотрудников СБУ «героев нации». Так, одесский сайт «Думская» утверждает, что командир бронекатера «Бердянск» старший лейтенант Мокряк якобы отказался отвечать на вопросы сотрудников Погрануправления ФСБ России.
Об этом издание сообщает, ссылаясь на некий неназванный источник. Этот же источник утверждает, что Мокряк якобы «послал допрашивавших его по известному адресу».
Учитывая тот факт, что свидетелей при этом не было, можно ожидать, что «неназванные источники» украинских СМИ вскоре сочинят ещё более «героические истории» о Мокряке и других сдавшихся украинских военнослужащих. Причина в том, что современной Украине очень нужны герои, и если героев нет, то их нужно вылепить из тех, кто есть. Даже если речь идёт о нарушителях государственной границы России, в радиоэфире призывавших «прийти на подмогу». Никто не пришёл... "Герои" спустили флаги на вверенных им бронекатерах ВМСУ.
- Использованы фотографии:
- Фейсбук/Госдеп США
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